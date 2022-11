Vlhová odštartuje sezónu Svetového pohára až vo fínskom Levi, viaceré štarty totiž zrušili pre teplé počasie

Rovnaký program ako minulý rok

Mimoriadne teplé počasie

3.11.2022 - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová definitívne odštartuje sezónu 2022/2023 vo Svetovom pohári až cez víkend 19. a 20. novembra dvomi pretekmi v slalome žien vo fínskom Levi.Ako povedal asistent trénera 27-ročnej Liptáčky Matej Gemza pre Sportnet, úradujúca olympijská víťazka v slalome vynechá úvodné ženské podujatie SP, paralelnú súťaž v rakúskom stredisku Lech/Zürs (12. novembra)."Program opäť kopírujeme z minulého roka, priamo zo severu Európy letíme do USA. Odchádzame do Levi na tréning, kde je priaznivé počasie na lyžovanie. Sú tam mínusové teploty celý týždeň a pripravený umelý sneh. Odchádzame vo štvrtok 3. novembra a v stredisku budeme až do úvodných slalomových pretekov sezóny Svetového pohára," informoval Gemza o najbližšom programe Vlhovej, ktorá pred odchodom do Fínska absolvuje kondičnú prípravu v Liptovskom Mikuláši.Najúspešnejšia slovenská lyžiarka mala pôvodne odštartovať novú sezónu v SP 22. októbra pretekmi v obrovskom slalome žien v rakúskom Söldene, no pre nepriaznivé počasie sa neuskutočnili.Neskôr zrušili aj dvojicu pretekov v zjazde žien zo švajčiarskeho Zermattu do talianskeho strediska Cervinia (5. a 6. novembra) pre mimoriadne teplé počasie. Podobne to môže dopadnúť s podujatím v Lechu."Paralelné preteky v Lechu sú pre vysoké teploty takisto v ohrození. Je otázne, či bude v stredisku sneh a súťažné podmienky. Aj minulý rok sme zvolili alternatívu, že pôjdeme až slalom v Levi. S určitosťou môžem teda povedať, že Lech nepôjdeme a uprednostníme slalom vo Fínsku ako Petrinu nosnú disciplínu sezóny," vysvetlil Gemza neúčasť obhajkyne malého krištáľového glóbusu za slalom v paralelných pretekoch.