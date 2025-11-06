|
Štvrtok 6.11.2025
Meniny má Renáta
Denník - Správy
06. novembra 2025
NHL: Fehérváry asistoval pri víťazstve Washingtonu, 900. gól Ovečkina
Fehérváry strávil na ľade celkovo 19:34 min a do štatistík mu pribudol aj plusový bod, strela a tri hity.
Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry sa piatou asistenciou v sezóne podieľal na víťazstve Washingtonu nad St. Louis 6:1 v nočnom zápase NHL. Presadil sa aj kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin, ktorý strelil jubilejný 900. gól v základnej časti NHL. Slovenský útočník Dalibor Dvorský v drese hostí nebodoval.
Ovečkin, ktorý v uplynulej sezóne prekonal historický rekord Waynea Gretzkého v počte gólov v základnej časti (894 gólov), strelil 900. gól vo svojom 1504. zápase v základnej časti. V 23. minúte upravil na 2:0, keď sa strela obrancu Jacoba Chychruna odrazila od zadného mantinelu priamo k Ovečkinovi, ktorý backhendom z otočky poslal puk do bránky Jordana Binningtona. Štyridsaťročný veterán sa stal prvým hráčom, ktorý dosiahol na métu 900 gólov v základnej časti NHL. „Stále si nemyslím, že rozumieme tomu, čo dokázal. Bude trvať nejaký čas, kým skutočne pochopíme, čo sa tu počas nedávnych sezón udialo. Je úžasné, že v jeho veku robí to, čo robí,“ poznamenal tréner Washingtonu Spencer Carbery. V 30. minúte sa do kanadského bodovania zapísal aj Fehérváry, keď bol na začiatku akcie, ktorú zakončil obranca John Carlson. Po jeho góle na 4:0 hostia vystriedali brankára a Binningtona nahradil Joel Hofer.
Fehérváry strávil na ľade celkovo 19:34 min a do štatistík mu pribudol aj plusový bod, strela a tri hity. Po 13 zápasoch prebiehajúcej sezóny má bilanciu 1 gól a 5 asistencií. Dvorský nenadviazal na predošlý zápas proti Edmontonu, v ktorom strelil svoj prvý gól v sezóne a nezapísal sa do kanadského bodovania. V pozícii centra tretej formácie odohral 16:48 min, počas ktorých mu pribudol jeden mínusový bod. Prezentoval sa aj dvoma strelami, dvoma hitmi, i dvoma zblokovanými strelami. Zo siedmich vhadzovaní vyhral jedno. Washington zvíťazil prvýkrát po štyroch prehrách. Blues prehrali ôsmy zápas z uplynulých deviatich. „Len sme sedeli a pozerali sa. (Capitals) Majú talentovaných a silných hráčov. Nakoniec nás dokázali ovládnuť po zvyšok zápasu,“ povedal útočník hostí Brayden Schenn.
Bod za asistenciu získal aj Samuel Honzek, ktorého vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu. Podieľal sa ňou na úspešnom vstupe Calgary do zápasu s Columbusom, v ktorom Flames napokon zvíťazili 5:1. Slovenský útočník v 2. minúte pomohol získať puk pred bránkou súpera a Blake Coleman upravil na 2:0. Pre 20-ročného Honzeka to bol v 13. zápase sezóny tretí kanadský bod (1+2). Flames prvýkrát v sezóne dosiahli dve víťazstvá po sebe, no naďalej sú na poslednom mieste Západnej konferencie. Blue Jackets prestrieľali domácich 43:26, no Flames podržal brankár Dustin Wolf, ktorý inkasoval iba raz a mal 97,7-percentnú úspešnosť zákrokov. Medzi strelcov sa zapísal aj domáci útočník Nazem Kadri, ktorý ideálnym spôsobom oslávil svoj 1000. zápas v základnej časti NHL.
Menší počet striel než zdolaný tím mali aj hráči San Jose, ktorí triumfovali v Seattli 6:1. Mladý líder „žralokov“ Macklin Celebrini sa prezentoval tromi bodmi za gól a dve asistencie. Jediný gól Seattlu strelil nováčik Ryan Winterton, pre ktorého to bol prvý presný zásah v profilige. Obranca John Klingberg prispel k víťazstvu bilanciou 1+1. „Som hráč, ktorému tréneri vždy hovorili, aby strieľal. Moja hra je o hľadaní hokejok spoluhráčov v okolí bránky. Vždy som veľa strieľal v presilovkách a z toho vznikajú šance a góly,“ povedal Klingberg. Seattle prehral tretí domáci zápas z uplynulých štyroch. „Dnes to bol nesúlad v mnohých oblastiach našej hry. Jej štruktúra dnes nebola dosť dobrá,“ povedal tréner Seattlu Lane Lambert podľa nhl.com.
Na brankára sa mohli spoľahnúť aj hráči Chicaga, ktorí triumfovali na ľade Vancouveru 5:2. Spencer Knight zneškodnil 43 striel domácich, jeho náprotivok Kevin Lankinen inkasoval štyrikrát z 27 striel. Obaja brankári si v prvých dvoch tretinách udržali čisté konto. Góly začali padať až v tretej časti, v ktorej sa útočník hostí Tyler Bertuzzi prezentoval hetrikom. Výrazne tým pomohol svojmu tímu k ukončeniu trojzápasovej série prehier.
Hráči Toronta zvíťazili v treťom zápase za sebou, keď na domácom ľade zdolali Utah 5:3. Gólom a asistenciou sa na ich triumfe podieľal švédsky útočník William Nylander, ktorý bodoval v ôsmom zápase v sérii. Utah prehral tretí zápas z uplynulých štyroch.
NHL - sumáre
Toronto Maple Leafs - Utah Mammoth 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Góly: 25. Nylander (Knies, Tavares), 29. Matthews (Maccelli, McCabe), 49. Tavares (McMann, Ekman-Larsson), 56. Maccelli (Joshua, Rielly), 58. Knies (Nylander, McCabe) - 19. Carcone (Crouse), 37. Sergačev (Simašev), 59. Guenther (Schmidt, Marino). Brankári: Stolarz - Vaněček, strely na bránku: 19:24.
Washington Capitals - St. Louis Blues 6:1 (1:0, 4:1, 1:1)
Góly: 10. Wilson (Carlson, Chychrun), 23. Ovečkin (Chychrun), 25. Beauvillier (Chychrun), 30. Carlson (Leonard, FEHÉRVÁRY), 37. Beauvillier, 49. Wilson (Sandin, Van Riemsdyk) - 41. Toropčenko (Suter, Fowler). Brankári: Thompson - Binnington (30. Hofer), strely na bránku: 32:24.
Calgary Flames - Columbus Blue Jackets 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Góly: 1. Frost (Huberdeau, Coronato), 2. Coleman (Hanley, HONZEK), 28. Kadri (Farabee, Anderson), 29. Klapka (Kuznecov), 60. Backlund - 7. Marčenko (Jenner). Brankári: Wolf - Greaves, strely na bránku: 26:43.
Seattle Kraken - San Jose Sharks 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
Góly: 17. Winterton (Lindgren, Wright) - 2. Celebrini (Toffoli, Klingberg), 19. Cardwell (Wennberg, Skinner), 32. Klingberg (Smith, Celebrini), 42. Smith (Ferraro, Celebrini), 44. Dellandrea (Graf), 44. Toffoli (Muchamadullin). Brankári: Daccord - Askarov, strely na bránku: 29:24.
Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks 2:5 (0:0, 0:0, 2:5)
Góly: 57. Räty (Joseph), 58. Kane (Hughes, Willander) - 44. Bertuzzi (Grzelcyk, Murphy), 47. Bertuzzi (Bedard, Levšunov), 48. Michejev (Donato, Moore), 52. Bertuzzi (Crevier, Donato), 59. Bedard (Knight). Brankári: Lankinen - Knight, strely na bránku: 45:28.
Slováci v akcii
Samuel Honzek (Calgary) 15:09 0 1 1 +2 2 0
Martin Fehérváry (Washington) 19:34 0 1 1 +1 1 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 16:48 0 0 0 -1 2 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
