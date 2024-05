Liga majstrov: Dortmund zdolal PSG aj v odvete 1:0 a postúpil do finále

Futbalisti Borussie Dortmund sa stali prvými finalistami Ligy majstrov. V utorkovej semifinálovej odvete zvíťazili na trávniku Paríža St. Germain 1:0 po góle Matsa Hummelsa a dosiahli rovnaký výsledok ako v minulotýždňovom domácom súboji.



Slovenský stopér Milan Škriniar sledoval odvetný duel iba z lavičky náhradníkov PSG. Borussia postúpila do finále LM tretíkrát v histórii. V roku 1997 súťaž vyhrala, v roku 2013 skončila tesne pod vrcholom na štíte Bayernu Mníchov.



Vo finále, ktoré je na programe 1. júna o 21.00 SELČ vo Wembley, si Dortmund zmeria sily s víťazom druhej semifinálovej konfrontácie medzi Realom Madrid a Bayernom Mníchov. Jej druhý diel je na programe v stredu v Madride, pred týždňom sa v Nemecku zrodila remíza 2:2.

odveta semifinále Ligy majstrov - sumár:



Paríž St. Germain - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)



Gól: 50. Hummels. Rozhodcovia: Orsato - Carbone, Giallatini (Tal.), ŽK: Dembele, Hakimi - Sabitzer, Hummels



/prvý zápas: 0:1, postúpil Dortmund/



PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes - Zaire-Emery (76. Lee Kang-In), Vitinha, Ruiz (63. Asensio) - Dembele, Ramos (63. Barcola), Mbappe



Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Can, Sabitzer - Sancho (67. Süle), Brandt (85. Nmecha), Adeyemi (56. Reus) - Füllkrug

PSG sa do súpera od úvodných minút "zahryzol". Aktivita Hakimiho však ku gólu neviedla a neúspešne dopadli aj pokusy Ramosa a Mbappeho. Sformovaná obrana Borussie robila domácim problémy, vyložená šanca nie a nie prísť a tak dali o sebe vedieť aj hostia. V 19. minúte sa vo vnútri šestnástky dostal po priťuknutí od Füllkruga do zakončenia Ryerson, PSG zachránila bočná sieť. Parížania držali v prvom polčase loptu vysoko na polovici nemeckého tímu a snažili sa jeho hráčov vykombinovať, v poslednej tretine ihriska im však chýbala presnejšia prieniková prihrávka. Po polhodine hry sa dostal do zakončenia Dembele, ale v dobrej pozícii netrafil bránu. Hostia sa spoliehali na rýchle brejky. Po jednom z nich predviedol reflexívny zákrok Donnarumma, ktorý vyrazil strelu Adeyemiho.



Najväčšiu príležitosť mali domáci krátko po prestávke, keď Zaire-Emery po rohovom kope napálil loptu do ľavej žrde. Už o chvíľu za nepremenenú šancu pykali. Aj Borussia kopala roh, Brandt zakrútil loptu do malého vápna na úplne voľného Hummelsa a stopér hostí prudkou hlavičkou otvoril skóre - 0:1. Parížania potrebovali v tej chvíli aspoň na predĺženie streliť dva góly a neinkasovať. Po hodine hry mali znova smolu, keď Mendes z diaľky opečiatkoval žrď Kobelovej brány. Hralo sa na polovici Dortmundu, ktorý sa zameral už len na bránenie náskoku. Hostí dvakrát zachránila konštrukcia brány aj v úplnom závere, v ktorom už mali Parížania drvivý tlak. Defenzívna taktika Dortmundu však napokon slávila úspech, nervózni hráči PSG ani jednu z viac ako dvadsiatich striel nedotiahli do gólového konca. Rovnako ako v Dortmunde, ani doma nedokázali skórovať a nezopakujú finálovú účasť z roku 2020.