Slováci sa s prípravou na MS rozlúčili domácou prehrou s Američanmi. Perfektná previerka, myslí si útočník Tatar (foto)

Perfektná previerka pred šampionátom

Prvý duel Juraja Slafkovského





Do svetového šampionátu v Česku vstúpia Slováci už v piatok o 16.20 h duelom proti Nemcom. V nedeľu si o 12.20 h zmerajú sily v Kazachmi a v pondelok 13. mája o 16.20 h s Američanmi. Ďalšie súboje absolvujú slovenskí hráči o 20.20 h. V stredu 15. mája príde na rad duel proti Poliakom, po dvoch dňoch pauzy meranie síl proti Francúzom.



V nedeľu 19. mája nastúpia slovenskí hokejisti proti Lotyšom a so základnou B-skupinou sa rozlúčia zápasom proti Švédom v utorok 21. mája. So súčasným kádrom nemôže byť cieľom výberu SR nič iné ako postup do štvrťfinále, v ktorom budú bojovať o prienik do záverečného víkendu turnaja.





8.5.2024 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou všetkých osem prípravných duelov na majstrovstvá sveta v Česku . Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsayho dosiahli štyri víťazstvá aj štyri prehry, na svetový šampionát sa nenaladili ideálne a v utorkovej generálke v Bratislave podľahli Američanom 2:6. Slovenskí hokejisti síce ešte dotiahli dvojgólové manko na 2:2, ale v potom strieľali góly už len hráči zámorského tímu."Dve tretiny sme odvádzali dobrú robotu, boli sme veľmi dobrí v našom systéme. Vyhrávali sme súboje napriek tomu, že kvalita súpera bola nepopierateľná. Držali sme s nimi krok a boli sme hrdí na chalanov. V tretej tretine prišlo pár chybičiek a Američania majú kvalitu na to, aby ich potrestali. Trochu nás to dostalo 'dole' a upustili sme od našej hry. Každý to chcel strhnúť na našu stranu. Nemôžeme smútiť. Hrali sme proti kvalitnému súperovi a zápas si rozoberieme, hlavne tretiu tretinu, aby sme boli dobre pripravení na Nemcov," zhodnotil asistent trénera Peter Frühauf "Bolo super vidieť úroveň, na akej asi budú hrať, aj keď to bola len príprava a na šampionáte budú hrať asi ešte lepšie. Pre nás to bolo dobré zrkadlo o veciach, na ktorých musíme pracovať. Prvé dve tretiny boli celkom dobré, ale musíme sa viac tlačiť do streľby," uviedol po súboji Peter Cehlárik , autor druhého slovenského gólu.Kapitánom slovenského výberu bol útočník Tomáš Tatar , ktorý na klubovej úrovni končil uplynulú sezónu v tíme Seattle Kraken. "Dve tretiny sme hrali vyrovnanú partiu. Máme v tíme ešte veľa nových tvárí, takže pracujeme na súhre. Bola to perfektná previerka pred šampionátom," povedal po súboji.Prvý gól slovenského družstva zaznamenal v utorok Juraj Slafkovský , bol to jeho prvý duel po základnej časti NHL."Cítil som sa v pohode. Čakal som, že to bude horšie. Musíme viac strieľať na bránku, najmä v tretej tretine. Musíme pracovať na maličkostiach. Verím, že do turnaja to vylepšíme. Proti Američanom hráme už v pondelok, to už musí byť z našej strany iný zápas," komentoval po bratislavskom súboji.V utorok večer realizačný tím výberu SR urobil aj záverečný rez kádrom a z družstva vypadli obranca Rayen Petrovický aj útočníci Róbert Lantoši "Príprava bola veľmi dobrá. Pri výbere hráčov sme mali ťažké rozhodovanie. Veľa hráčov malo dobré ofenzívne čísla, ale v závere prišlo viacero hráčov zo zámoria a pár hráčov, ktorí v úvode prípravy hrali dobre, sa tak nedostalo na MS," myslí si generálny manažér reprezentácie SR Miroslav Šatan