KEDY HRAJÚ NAŠI?: Slovensko odštartuje šampionát súbojom s Nemeckom. Program MS 2024

Hokejová eufória, najmä vo viacerých európskych krajinách vrátane Slovenska, vypukne ako zvyčajne v druhý májový piatok. Už 87. majstrovstvá sveta v Prahe a Ostrave sa 10. mája začnú dvojzápasom, z ktorých jeden zohrajú Slováci s Nemcami.



Pred 20 rokmi Ostrava slovenským reprezentantom vedeným trénerom Františkom Hossom priala. Vo vítkovickej aréne vyhrali základnú i nadstavbovú skupinu, v ktorej neinkasovali v troch zápasoch s Ruskom, Dánskom a Švédskom ani gól. Na Prahu už mali menej radostné spomienky. Vo štvrťfinále dokázali ešte zdolať Švajčiarsko 3:1, v semifinále však prehrali s Kanadou 1:2 v pamätnom dueli, ktorý rozhodol gól Shawna Horcoffa po spornom kontakte medzi brankárom Jánom Lašákom a Robom Niedermayerom. Tímu s Miroslavom Šatanom, Pavlom Demitrom, Mariánom Gáboríkom, Mariánom Hossom, Jozefom Stümpelom či Zdenom Chárom napokon tesne unikla medaila, keď v súboji o bronz podľahol Američanom 0:1 až po samostatných nájazdoch.



Šampionát v roku 2015 odohrala slovenská reprezentácia celý v Ostrave, keďže sa jej nepodarilo prebojovať zo základnej skupiny do vyraďovačky vrcholiacej v Prahe. V siedmich stretnutiach zvíťazila v riadnom hracom čase iba raz (nad Slovinskom 3:1) a v skupine obsadila nepostupové piate miesto. Nepomohlo ani čaro trénera Vladimíra Vůjteka, ktorý bol v Ostrave "doma". Celkovo z toho bola konečná deviata priečka. Z vtedajšieho kádra zažili šampionát na vlastnej koži dostali traja hráči súčasného tímu - Tomáš Tatar, Libor Hudáček a Marko Daňo.

Primárnou snahou mužstva je aj tento rok postup do štvrťfinále. Tento cieľ sa Slovákom pod vedením Craiga Ramsayho podarilo na MS splniť zatiaľ dvakrát - v Rige 2021 a o rok neskôr v Helsinkách a Tampere. Vlani opäť v Rige skončili svoje účinkovanie už v základnej skupine, v ktorej obsadili piate miesto za Švajčiarskom, Kanadou, domácom Lotyšskom a Českom. V konečnom poradí sa umiestnili na deviatej priečke. Tento rok panuje túžba vrátiť sa po roku opäť do vyraďovačky.



Svoju púť na 87. MS odštartujú Slováci hneď v prvý deň turnaja duelom s vlaňajším finalistom Nemeckom, ktorý môže byť jeden z kľúčových v boji o postup. V piatok 10. mája o 16.20 SELČ otvorí celé dianie v základnej B-skupine. Nasleduje deň voľna a po ňom nedeľný súboj o 12.20 s Kazachstanom, teda súperovi, ktorému majú hráči spod Tatier čo vracať. Práve prehra s Kazachmi (3:4 po nájazdoch) im vlani v konečnom zúčtovaní zahatala cestu do štvrťfinále. V pondelok 13. mája narazia slovenskí reprezentanti na Američanov, jedného z favoritov skupiny a vzhľadom na nabitú súpisku aj celých MS (16.20). Ďalšie štyri stretnutia odohrajú už vo večernom čase o 20.20. V stredu sa stretnú s outsiderom skupiny Poľskom a po dvojdňovej prestávke odohrajú ďalší "povinný" trojbodový duel s Francúzskom. O deň neskôr si zmerajú sily v dôležitom dueli s Lotyšskom a na záver skupiny budú v utorok 21. mája čeliť favorizovanému Švédsku.

Ak by sa Slovákom podarilo postúpiť, z pražskej A-skupiny by sa im pravdepodobne rysovali ako možní štvrťfináloví súperi Kanada, Fínsko, Švajčiarsko či domáce Česko. Prípadne to môžu zamotať Dánsko a Nórsko, menej pravdepodobne už Rakúsko a Veľká Británia.



V úvodný deň budú okrem súboja SR – Nemecko na programe aj dva veľké šlágre. V "áčku" preveria silu domáceho Česka pred vypredanými tribúnami v pražskej O2 Aréne Fíni a v "béčku" si skrížia hokejky dvaja najväčší favoriti na prvenstvo v skupine USA a Švédi. V sobotu 18. mája bude pútať duel úradujúcich majstrov sveta Kanaďanov s Fínmi, ťahákom bude aj súboj Kanady s hostiteľom Českom na záver A-skupiny v utorok 21. mája.



Po základných skupinách je na programe voľný deň a 23. mája nastúpia tímy na štvrťfinálové zápasy. Šampionát vyvrcholí v záverečný májový víkend. V sobotu 25. mája sú na programe semifinálové stretnutia a noví majstri sveta budú známi v nedeľu neskoro večer.



Tímy v každej osemčlennej skupine odohrajú po sedem zápasov, pričom štyria najlepší sa prebojujú do štvrťfinále. Posledné tímy v oboch skupinách vypadnú a na budúci rok ich nahradia postupujúci z turnaja A-skupiny I. divízie MS Maďarsko a Slovinsko.



V prípade rovnosti bodov po základnej časti vstupuje do hry viacero ďalších rozdielových ukazovateľov. V prípade dvojice tímov s rovnakým počtom bodov rozhodne o ich postavení vzájomný zápas. Ak bude mať zhodný počet bodov tri a viac tímov z jednej skupiny, vytvorí sa ich miniskupina a v nej rozhodnú o postavení body zo vzájomných zápasov. Ak nie, ďalšími rozdielovými ukazovateľmi sú lepšie skóre vo vzájomných zápasoch, počet strelených gólov vo vzájomných zápasoch, výsledok, prípadne skóre a strelené góly každého z týchto tímov proti najbližšiemu lepšiemu súperovi mimo miniskupiny a nakoniec výsledok týchto tímov proti ďalšiemu lepšie postavenému súperovi mimo miniskupiny. Ak by nerozhodlo ani to, poradie sa určí na základne rebríčka IIHF pred štartom turnaja.



Štvrťfinále sa odohrá klasickým krížovým spôsobom - 1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A. V semifinále nastúpi (podľa tabuliek) najvyššie nasadený tím po skupinovej fáze proti najnižšie nasadenému semifinalistovi a druhý najvyššie nasadený proti tretiemu. Obe semifinálové stretnutia sa už odohrajú v Prahe rovnako ako finále a duel o bronz. Predĺženie sa bude hrať vo formáte 3 na 3, v skupinovej fáze na päť minút, vo štvrťfinále, semifinále a zápase o 3. miesto na desať minút, pričom ak nepadne gól, nasledujú nájazdy. Vo finále sa bude hrať tiež 3 na 3, no predĺženie bude trvať 20 minút a ak nepadne víťazný gól, pokračuje sa, medzi jednotlivými predĺženiami bude 15-minútová prestávka.

Zloženie základných skupín MS 2024:



A-skupina (O2 aréna/Praha): Kanada, Fínsko, Švajčiarsko, Česko, Dánsko, Nórsko, Rakúsko, Veľká Británia



B-skupina (Ostrava aréna): USA, Nemecko, Švédsko, SLOVENSKO, Lotyšsko, Francúzsko, Kazachstan, Poľsko







Program SR v B-skupine /časy sú v SELČ/:



piatok 10. mája: 16.20 SLOVENSKO – Nemecko



nedeľa 12. mája: 12.20 SLOVENSKO – Kazachstan



pondelok 13. mája: 16.20 USA – SLOVENSKO



streda 15. mája: 20.20 SLOVENSKO – Poľsko



sobota 18. mája: 20.20 Francúzsko – SLOVENSKO



nedeľa 19. mája: 20.20 SLOVENSKO – Lotyšsko



utorok 21. mája: 20.20 Švédsko – SLOVENSKO







Program MS 2024:



piatok 10. mája



A-skupina (Praha): 16.20 Švajčiarsko – Nórsko, 20.20 Česko – Fínsko



B-skupina (Ostrava): 16.20 SLOVENSKO – Nemecko, 20.20 Švédsko – USA







sobota 11. mája



A-skupina (Praha): 12.20 Veľká Británia – Kanada, 16.20 Rakúsko – Dánsko, 20.20 Nórsko – Česko



B-skupina (Ostrava): 12.20 Francúzsko – Kazachstan, 16.20 Poľsko – Lotyšsko, 20.20 USA – Nemecko







nedeľa 12. mája



A-skupina (Praha): 12.20 Fínsko - Veľká Británia, 16.20 Dánsko – Kanada, 20.20 Rakúsko – Švajčiarsko



B-skupina (Ostrava): 12.20 SLOVENSKO – Kazachstan, 16.20 Lotyšsko – Francúzsko, 20.20 Švédsko – Poľsko







pondelok 13. mája



A-skupina (Praha): 16.20 Nórsko – Fínsko, 20.20 Švajčiarsko – Česko



B-skupina (Ostrava): 16.20 USA – SLOVENSKO, 20.20 Nemecko – Švédsko







utorok 14. mája



A-skupina (Praha): 16.20 Dánsko – Nórsko, 20.20 Kanada – Rakúsko



B-skupina (Ostrava): 16.20 Kazachstan – Lotyšsko, 20.20 Poľsko – Francúzsko







streda 15. mája



A-skupina (Praha): 16.20 Česko – Dánsko, 20.20 Švajčiarsko - Veľká Británia



B-skupina (Ostrava): 16.20 Nemecko – Lotyšsko, 20.20 SLOVENSKO – Poľsko







štvrtok 16. mája



A-skupina (Praha): 16.20 Fínsko – Rakúsko, 20.20 Kanada – Nórsko



B-skupina (Ostrava): 16.20 Kazachstan – Švédsko, 20.20 USA – Francúzsko







piatok 17. mája



A-skupina (Praha): 16.20 Veľká Británia – Dánsko, 20.20 Česko – Rakúsko



B-skupina (Ostrava): 16.20 Nemecko – Kazachstan, 20.20 Poľsko – USA







sobota 18. mája



A-skupina (Praha): 12.20 Dánsko – Švajčiarsko, 16.20 Kanada – Fínsko, 20.20 Česko - Veľká Británia



B-skupina (Ostrava): 12.20 Lotyšsko – Švédsko, 16.20 Nemecko – Poľsko, 20.20 Francúzsko – SLOVENSKO







nedeľa 19. mája



A-skupina (Praha): 16.20 Nórsko – Rakúsko, 20.20 Švajčiarsko – Kanada



B-skupina (Ostrava): 16.20 USA – Kazachstan, 20.20 SLOVENSKO – Lotyšsko







pondelok 20. mája



A-skupina (Praha): 16.20 Veľká Británia – Nórsko, 20.20 Fínsko – Dánsko



B-skupina (Ostrava): 16.20 Švédsko – Francúzsko, 20.20 Kazachstan – Poľsko







utorok 21. mája



A-skupina (Praha): 12.20 Rakúsko - Veľká Británia, 16.20 Kanada – Česko, 20.20 Fínsko – Švajčiarsko



B-skupina (Ostrava): 12.20 Francúzsko – Nemecko, 16.20 Lotyšsko – USA, 20.20 Švédsko – SLOVENSKO







streda 22. mája - voľný deň







štvrtok 23. mája



štvrťfinále (Praha, Ostrava): 16.20, 20.20







piatok 24. mája - voľný deň







sobota 25. mája



semifinále (Praha): 14.20, 18.20







nedeľa 26. mája



o bronz (Praha): 15.20



finále (Praha): 20.20