Liga majstrov finále: Paríž Saint Germain zdolalo Inter Miláno 5:0 a má premiérovú trofej

Futbalisti Paríža Saint-Germain triumfovali v Lige majstrov. V sobotňajšom finále v mníchovskej Allianz Arene zdolali Inter Miláno hladko 5:0 a zaznamenali premiérový titul v najprestížnejšej klubovej súťaži.



Parížania začali sebavedomo, rýchlou hrou si vytvárali šance a už v 12. minúte skóroval Achraf Hakimi po kolmici od Desireho Doueho. O osem minút neskôr pridal druhý presný zásah samotný Doue po vydarenej akcii s Dembelem. Súper odpovedal šancou Acerbiho a nepresnou hlavičkou Thurama, no pred prestávkou opäť pohrozil Dembele. Po zmene strán pokračoval tlak PSG. Kvaracchelija mieril nad, no neskôr Vitinha našiel Doueho, ktorý strelou k bližšej žrdi zvýšil na 3:0. Inzaghi striedal, no bez efektu – Barcola robil problémy obrane a Kvaracchelija pridal štvrtý gól do protipohybu brankára Sommera. Barcola mal ešte šancu, no trafil len bočnú sieť. Tréner Enrique napokon striedaniami spečatil historické víťazstvo PSG, keď poslal na ihrisko strelca posledného gólu Sennyho Mayulua.



PSG dosiahlo vytúžený úspech a tréner Luis Enrique ho priviedol v tejto sezóne k treble. Okrem Ligy majstrov vyhral suverén Ligue 1 aj domácu súťaž a Francúzsky pohár. Od príchodu investora z Kataru v roku 2011 to bolo pre Parížanov druhé finále, predtým prehrali v boji o cennú trofej v Lisabone s Bayernom Mníchov 0:1 pred prázdnymi tribúnami. V histórii klubu to bola v sobotu len druhá trofej na európskom fóre po triumfe v Pohári víťazov pohárov v sezóne 1995/96, keď zdolal v bruselskom finále Rapid Viedeň 1:0. Francúzi sa naposledy tešili z titulu v Lige majstrov v roku 1993 zásluhou Olympique Marseille, ktorý bol doposiaľ zároveň jediný francúzsky zástupca s titulom v súťaži. Cesta PSG pritom vôbec nebola v tejto sezóne dominantná - už v ligovej fáze prehral tri zápasy a musel absolvovať play off o vyraďovaciu časť vo francúzskom derby proti Stade Brest. V prvom osemfinále neskôr nestačil na Liverpool a v odvete štvrťfinále zas prehral na pôde Aston Villy. Duel s Interom bol pre PSG prvý ostrý s týmto súperom v histórii.



Pre Talianov to bolo druhé finále v uplynulých troch rokoch - v sezóne 2022/23 nestačili v Istanbule na Manchester City 0:1. Vlaňajší taliansky majster mal možnosť zachrániť sezónu, v ktorej mu ušiel domáci titul v prospech Neapolu. V priebehu súťaže sa mu pritom darilo lepšie než Parížu - zo základnej fázy postúpil priamo a zaváhal len raz na pôde Bayeru Leverkusen. Sobotná prehra v Allianz Arene bola pre tím prvá v LM od decembrového duelu na pôde „farmaceutov“.



Najlepším strelcom Ligy majstrov v tejto sezóne sa stali s trinástimi gólmi Serhou Guirassy z Borussie Dortmund a Raphinha z Barcelony. O dva menej dosiahli Robert Lewandowski (Barcelona) a Harry Kane (Bayern Mníchov).

Finále Ligy majstrov UEFA 2024/2025 - Allianz Arena, Mníchov



Paríž Saint-Germain - Inter Miláno 5:0 (2:0)



Góly: 20. a 63. Doue, 12. Hakimi, 73. Kvaracchelija, 87. Mayulu. Rozhodovali: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.), ŽK: Doue, Hakimi - Zalewski, Thuram, Acerbi, 75.024 divákov



PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (76. Hernandez) - Neves (84. Zaire-Emery), Vitinha, Ruiz (84. Mayulu) - Doue (66. Barcola), Dembele, Kvaracchelija (84. Ramos)



Inter: Sommer - Pavard (54. Bisseck, 62. Darmian), Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu (70. Asllani), Mchitarjan (62. Augusto), Dimarco (54. Zalewski) - Thuram, Martinez







Parížania vstúpili do zápasu sebavedomo, hrali rýchlo a vytvárali si šance. Súper nestíhal držať krok a v 12. minúte prekonal pravý obranca Hakimi brankára Sommera po kolmej prihrávke od Doueho. Devätnásťročný krídelník sám skóroval už o osem minút neskôr. O začiatok vydarenej akcie sa postaral Pacho, keď udržal loptu v hre. Tá sa dostala k Dembelemu, ktorý preniesol hru na opačnú stranu šestnástky a odtiaľ skóroval z polvoleja Doue. Do šance sa následne dostal na druhej strane Acerbi, keď hlavičkoval z malého vápna. O štvrťhodinu neskôr minul bránu Parížanov pri rohovom kope Thuram, no tesne pred prestávkou zas pohrozil pri Sommerovej bráne Dembele.



Po prestávke pokračoval v tlaku PSG Kvaracchelija, ktorý však mieril nad. Tréner Inzaghi následne siahol k dvojitému striedaniu v útoku i obrane, no o desať minút prišla ďalšia rana pre jeho tím. Dembele posunul loptu efektnou „pätičkou“ na Vitinhu, ktorý našiel prihrávkou do behu Doue a ten prekonal Sommera strelou k bližšej žrdi. V tom čase urobil Inzaghi už druhú zmenu na poste pravého obrancu, ktorej znepríjemňoval život Barcola, náhradník za Doueho. Štvrtý gól nakoniec prišiel od unikajúceho Kvaraccheliju, ktorý si počkal na pohyb Sommera a poslal loptu do protipohybu. Priamo pred neho sa po vyškolení obrany dostal Barcola, no z blízkosti trafil len bočnú sieť. Krátko na to siahol tréner PSG Enrique ku zvyšným trom striedaniam, čím podčiarkol historický úspech svojho tímu. V rámci nich prišiel na ihrisko mladučký stredopoliar Mayulu, ktorý spečatil triumf na konečných 5:0.

Luis Enrique, tréner PSG: „Cítim radosť, som veľmi spokojný a teším sa za hráčov. Boli sme neustále prítomní v zápase, dominovali sme s loptou. To bol náš cieľ už od minulého roka. Musíme pokračovať a ďalej písať históriu.“

Desire Doue, strelec dvoch gólov PSG: „Nemám slov. Ďakujem Parku Princov a ďakujem Parížu. Sen sa stal realitou. Je to ohromujúce, je to šialené a ja som šťastný.“

Vitinha, stredopoliar Paríža: „Znamená to všetko. Fanúšikovia sú hlavný dôvod, prečo sme chceli túto trofej vyhrať, ale bolo za tým aj veľa ďalších dôvodov. Je to náš sen, môj sen, a som rád, že sa nám to podarilo. Hovorí to veľa o hráčoch v našom tíme, je veľmi kvalitný a tento výsledok nie je zázrak. Teraz ideme oslavovať.“