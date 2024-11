Liga majstrov: Hancko rozhodol gólom o remíze Feyenoordu na pôde City 3:3

Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko rozhodol gólom v 89. minúte o remíze Feyenoordu Rotterdam na ihrisku Manchestru City 3:3 v utorňajšom zápase 5. kola Ligy majstrov. Hostia prehrávali ešte v 72. minúte 0:3, no potom predviedli parádnu stíhaciu jazdu, napokon vydreli bod a predĺžili svojmu súperovi sériu bez víťazstva na šesť zápasov. Hancko nastúpil v základnej zostave holandského klubu a odohral celé stretnutie.



Robert Lewandowski z FC Barcelona strelil proti Brestu (3:0) svoj stý gól v Lige majstrov a stal sa iba tretím hráčom, ktorý dosiahol na tento míľnik. Kataláncov poslal do vedenia jubilejným gólom, ktorý strelil v 10. minúte z penalty. Pred ním dosiahli na trojciferný počet gólov v LM iba rekordér Cristiano Ronaldo (140 gólov) a Lionel Messi (129). Poľský útočník potreboval na stovku gólov 125 zápasov, ktoré odohral v dresoch Borussie Dortmund, Bayernu Mníchov a Barcelony. V nadstavenom čase 101. gólom uzavrel na konečných 3:0. Pre Brest to bola prvá prehra v hlavnej fáze LM.

V jednom zo šlágrov utorňajšieho programu zvíťazil Bayern Mníchov nad Parížom Saint-Germain 1:0. V repríze vlaňajšieho osemfinále LM skóroval iba domáci obranca Kim Min-jae. Hráči PSG nezvíťazili už v štyroch dueloch LM za sebou, z ktorých získali iba jeden bod. Slovenský obranca hostí Milan Škriniar sledoval zápas z lavičky náhradníkov.

Na čele neúplnej tabuľky sú hráči Interu Miláno, ktorí v utorok doma zdolali RB Lipsko 1:0. O výsledku rozhodol vlastný gól obrancu hostí Castella Lukebu. Inter neinkasoval ani v piatom zápase LM a súťaž priebežne vedie so skóre 7:0 a 13 bodmi.

Hráči Sparty Praha prehrali s Atleticom Madrid hladko 0:6. Pre slovenského krídelníka Lukáša Haraslína sa duel skončil už v 27. minúte za stavu 0:1, keď striedal pre zranenie. Po dva góly hostí strelili argentínski útočníci Julian Alvarez a striedajúci Angel Correa. Sparta prehrala v LM tretí duel za sebou a po piatich zápasoch má na konte štyri body za víťazstvo nad Salzburgom a za remízu so Stuttgartom. Atletico zaznamenalo tretí triumf a má deväť bodov.



Haraslín patril v úvode stretnutia k najaktívnejším hráčom Sparty a robil súperovým obrancom veľké starosti. V 25. minúte ho oblúčikom vysunul za obranu Kairinen, slovenský reprezentant to mal na dlhú nohu a do tutovky sa nedostal, no vzápätí sa chytil zozadu za stehno a v bolestiach sa zvalil na zem. Podľa portálu iDnes.cz si obnovil svalové zranenie, z ktorého sa týždne liečil a iba cez víkend sa vrátil na ihrisko. V jesennej časti sezóny si už zrejme nezahrá.



Bayer Leverkusen triumfoval nad Salzburgom presvedčivo 5:0. Pre rakúsky tím to bola v piatom zápase už štvrtá prehra. Švajčiarsky Young Boys Bern nebodoval ani v 5. zápase a figuruje v tabuľke na poslednom 36. mieste o skóre za bratislavským Slovanom. V utorňajšom stretnutí podľahol na domácom trávniku Atalante Bergamo 1:6.

Prvú prehru v LM zaznamenali hráči Sportingu Lisabon, portugalský zástupca podľahol na domácom trávniku Arsenalu Londýn 1:5.

Liga majstrov - 5. kolo:



AC Sparta Praha - Atletico Madrid 0:6 (0:2)



Góly: 15. a 59. Alvarez, 85. a 89. Correa, 43. Llorente, 70. Griezmann



/L. Haraslín (Sparta) hral do 27. min., striedal pre zranenie/







Bayer Leverkusen - RB Salzburg 5:0 (3:0)



Góly: 8. a 30. Wirtz (prvý z 11 m), 11. Grimaldo, 61. Schick, 72. Garcia







Young Boys Bern - Atalanta Bergamo 1:6 (1:4)



Góly: 11. Ganvoula - 9. a 39. Retegui, 28. a 56. De Ketelaere, 32. Kolašinac, 90.+1 Samardžič







FC Barcelona - Stade Brest 3:0 (1:0)



Gól: 10. a 90.+2 Lewandowski (prvý z 11 m), 66. Olmo







Bayern Mníchov - Paríž St. Germain 1:0 (1:0)



Gól: 38. Kim Min-jae, ČK: 57. Dembele (PSG) po 2. ŽK



/M. ŠKRINIAR (PSG) bol na lavičke náhradníkov/







Inter Miláno - RB Lipsko 1:0 (1:0)



Gól: 27. Lukeba (vl.)







Manchester City - Feyenoord Rotterdam 3:3 (1:0)



Góly: 44. a 53 Haaland (prvý z 11 m), 50. Gündogan - 75. Hadj Moussa, 82. Gimenez, 89. HANCKO



/D. HANCKO (Feyenoord) odohral celý zápas a v 89. minúte skóroval/







Sporting Lisabon - FC Arsenal 1:5 (0:3)



Góly: 47. Inacio - 7. Martinelli, 22. Havertz, 45.+1 Gabriel, 65. Saka (11 m), 82. Trossard



tabuľka:



1. Inter Miláno 5 4 1 0 7:0 13



2. FC Barcelona 5 4 0 1 18:5 12



3. FC Liverpool 4 4 0 0 10:1 12



4. Atalanta Bergamo 5 3 2 0 11:1 11



5. Bayer Leverkusen 5 3 1 1 11:5 10



6. AS Monaco 4 3 1 0 10:4 10



7. FC Arsenal 5 3 1 1 8:2 10



8. Sporting Lisabon 5 3 1 1 10:7 10



9. Stade Brest 5 3 1 1 9:6 10



10. Borussia Dortmund 4 3 0 1 13:6 9



11. Bayern Mníchov 5 3 0 2 12:7 9



12. Aston Villa 4 3 0 1 6:1 9



13. Atletico Madrid 5 3 0 2 11:9 9



14. AC Miláno 5 3 0 2 10:8 9



15. Manchester City 5 2 2 1 13:7 8



16. Juventus Turín 4 2 1 1 7:5 7



17. OSC Lille 4 2 1 1 5:4 7



18. Celtic Glasgow 4 2 1 1 9:9 7



19. Dinamo Záhreb 4 2 1 1 10:12 7



20. Feyenoord Rotterdam 5 2 1 2 10:13 7



21. Real Madrid 4 2 0 2 9:7 6



22. Benfica Lisabon 4 2 0 2 7:5 6



23. FC Bruggy 4 2 0 2 3:6 6



24. PSV Eindhoven 4 1 2 1 7:5 5



25. VfB Stuttgart 4 1 1 2 3:6 4



26. Paríž Saint-Germain 5 1 1 3 3:6 4



27. Šachtar Doneck 4 1 1 2 2:5 4



28. Sparta Praha 5 1 1 3 5:14 4



29. FC Girona 4 1 0 3 4:8 3



30. RB Salzburg 5 1 0 4 3:15 3



31. FC Bologna 4 0 1 3 0:5 1



32. Sturm Graz 4 0 0 4 1:6 0



33. RB Lipsko 5 0 0 5 4:10 0



34. CZ Belehrad 4 0 0 4 4:16 0



35. SLOVAN BRATISLAVA 5 0 0 5 4:18 0



36. Young Boys Bern 5 0 0 5 2:17 0