LIGA MAJSTROV: Slovan siahal na bod proti AC, Weiss: Nadchol ma výkon

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava podali proti AC Milánu podľa trénera Vladimíra Weissa st. svoj najlepší výkon v doterajšom priebehu Ligy majstrov. "Belasí" siahali na zisk historického bodu, keď hrýzli najmä v prvom dejstve, no napokon slávnym "rossoneri" podľahli 2:3. Veľká príležitosť, ktorú v 15. minúte zahodil David Strelec mohla podľa 60-ročného kouča zmeniť vývoj zápasu. Napriek tomu piaty neúspech neprekazil Weissovi pozitívne dojmy z duelu.



Slovan sa sústredil na brejkové situácie, do ktorých sa dostal v prvom dejstve viackrát. Za bezgólového stavu sa už vypredané Tehelné pole radovalo z otváracieho presného zásahu, keď Strelec po úniku obišiel brankára Mikea Maignana, no jeho strelu do opustenej brány zastavil tesne pred bránkovou čiarou hosťujúci stopér Strahinja Pavlovič. "Ja už som dvíhal ruky a nevedel som, že to nie je gól. Otočil som sa na lavičku a všetci sedeli. Na tejto úrovni to musí byť gól. Potom by bol možno iný zápas, ale to je všetko keby a na to sa vo futbale nehrá. Prehrali sme, ale bol som nadšený z nášho výkonu. Išli sme na hranicu svojich možností so súperom, ktorý môže ísť veľmi ďaleko. Po Reale Madrid je práve AC druhý najväčší klub z pohľadu histórie, fanúšikov a vyhratých titulov. Som smutný z prehry, ale na druhej strane nadšený, že sme mohli vôbec hrať s Milánom," uviedol kormidelník Slovana na pozápasovej tlačovej konferencii.

Weiss potvrdil povesť výborného stratéga zvolenou taktikou. Slovenský majster dokázal v prvom dejstve pozorne brániť, navyše mu favorit stretnutia ponúkol šance na gól. Najskôr hostí poslal do vedenia v 21. minúte Christian Pulisic, no svoju rýchlosť predviedol už o tri minúty Tigran Barseghjan, ktorého "rossoneri" pustili do úniku z polovice ihriska. Arménsky krídelník po takmer 40-metrovom šprinte prehodil francúzskeho brankára. "Miláno bráni vo vysokom postavení, kraje sú voľné. Vedeli sme, že keď prepadnú v pressingu, tak tieto priestory majú voľné. To bol ukážkový gól Tigrana. Keby ste mi pred zápasom povedali, že dáme dva góly proti AC Milánu a prehráme, neveril by som. Urobili sme o jednu malú chybu viac, a preto sme neuspeli," povedal Weiss.

Úradujúci taliansky vicemajster využil chvíľkovú nepozornosť súpera v rozmedzí 68. a 71. minúty. Najskôr sa presadil striedajúci Rafael Leao, ktorého poslal do hry tréner Paulo Fonseca po zmene strán. Následne smoliar večera Strelec nechtiac prihral namiesto brankárovi Dominikovi Takáčovi priamo na kopačku hosťujúceho útočníka Tammyho Abrahama a dvojgólové manko bolo pre "belasých" priveľké sústo. "Podali sme výborný výkon s výborným súperom. Zvolili sme správnu taktiku, neotvárali sme priestor, lebo ten zápas by bol rozhodnutý asi skôr. Takto sme žili do poslednej minúty, no o desiatich sme už nemali šancu ani sily zvrátiť to. Bol to náš najlepší výkon v Lige majstrov," zložil Weiss kompliment svojmu mužstvu.



V záverečných minútach sa ešte zaskvel parádnou strelou spoza šestnástky striedajúci Nino Marcelli. Devätnásťročný krídelník zaznamenal svoj premiérový gól v pohárovej Európe a podarilo sa mu to práve proti tímu, v ktorého hľadáčiku sa talentovaný mladík nachádza. "Mám informácie, že ho Miláno pozoruje a boli tu. Majú výborný skauting, ale takých adeptov ako Nino majú tak 10. Možno sa na neho usmeje šťastie, keď bude pravidelne hrávať u nás, onedlho sú ME do 21 rokov. Potenciál má obrovský, záleží na ňom ako s tým naloží, ale trénuje výborne. Jeho čas na ihrisku dávkujem, aby sa niečo nepokazilo. Verím, že je na dobrej ceste a tento krásny gól ho povzbudí do ďalšej kariéry," vyjadril sa Weiss na adresu slovenského reprezentanta do 21 rokov.

Slovan má za sebou päť vystúpení a po nich bez zisku bodu negatívne skóre 4:18. Horšie je na tom spomedzi 36-člennej ligovej fázy LM iba švajčiarsky Young Boys Bern (2:17). Vo zvyšných troch súbojoch čakajú Weissov tím postupne konfrontácie s Atleticom Madrid (11. decembra), VfB Stuttgart (21. januára) a Bayernom Mníchov (29. januára), Šance bodovať sú pre slovenského účastníka nízke, no práve sympatický výkon proti favorizovaným Milánčanom môžu poslúžiť ako odrazový mostík. "Pravdepodobnosť je malá, ale budeme bojovať tak, ako proti AC. Môžeme prehrať vysokým rozdielom, ale verím, že v zime urobíme dobré rozhodnutia a posilníme sa. Chceme v prvom rade vyhrať ligu, keďže to je náš cieľ. Ligu majstrov si užívame, máme z nej spomienky, hráči sa učia a stretávame sa s najlepšími tímami sveta," uzavrel Weiss.