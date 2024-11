NHL: Slafkovský hviezdou v Columbuse, Suzuki: Tešíme sa, že skóroval (video)

Juraj Slafkovský odohral v noci na štvrtok jeden zo svojich najlepších zápasov v sezóne NHL. Slovenský hokejista pomohol k víťazstvu Montrealu na ľade Columbusu (4:3 pp) gólom a asistenciou a vyhlásili ho za tretiu hviezdu duelu.



Dvadsaťročný krídelník strelil svoj druhý gól v sezóne, prvý od 14. októbra, keď v 13. minúte vyrovnal na priebežných 1:1. V druhej tretine potom skvelou prihrávkou o mantinel poslal do sólového úniku Colea Caufielda a ten v presilovke upravil na 2:2.

Slafkovský ukončil päťzápasové čakanie na bod, do štatistík sa zapísal prvýkrát od 11. novembra, keď mal tri asistencie v stretnutí s Buffalom. Pre nestabilné výkony ho tréner Martin St. Louis preradil do štvrtého útoku.



Zápas proti Blue Jackets by ho však mohol nakopnúť. Radosť z jeho gólu aj výkonu mal i Nick Suzuki, kapitán Canadiens rozhodol o trumfe v predĺžení. "Sme veľmi šťastní, že mu to tam konečne padlo. Prežíval náročné obdobie svojej kariéry, každému sa to stane a verím, že mu tento gól a dobrý výkon pomôžu," povedal Suzuki pre klubový web.



Slafkovský bol uvedený aj pred týmto duelom vo štvrtom útoku, ale napokon hral v druhom s Brendanom Gallagherom a Christianom Dvorakom. Nastupoval aj v presilovkách a oba body získal, keď boli na ľade Suzuki a Caufield. V 19 zápasoch má Slafkovský na konte 13 bodov, podľa prognóz by ich mohol nazbierať 50, teda rovnako ako v minulej sezóne. "Dnes bola jeho hra oveľa konzistentnejšia," dodal pre sportsnet.ca na výkon slovenského útočníka tréner "Habs" Martin St. Louis.





Slafkovský zaznamenal štrnásty viacbodový zápas v NHL. Vo veku 20 a menej rokov boli v drese Montrealu v tejto štatistike lepší len piati hráči - Mario Tremblay (22 zápasov), Henri Richard (18), Alex Galchenyuk, Stephane Richer a Guy Lafleur (všetci po 15).