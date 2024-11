Weiss videl za prehrou Slovana pozičnú a individuálnu chybu

Futbalový tréner Vladimír Weiss nepovažoval početné absencie za najväčší nedostatok Slovana Bratislava po utorkovej prehre v Lige majstrov. Jeho tím nestačil v 4. kole základnej fázy prestížnej súťaže na Dinamo Záhreb 1:4 a v tabuľke je naďalej bez bodu na poslednom 36. mieste. Kormidelník "belasých" považuje za kľúčové dôvody prehry chyby, ktoré viedli k úvodným dvom gólom súpera.

Na Tehelnom poli skóroval ako prvý domáci David Strelec a "belasí" prvýkrát v súťaži viedli, ale len päť minút. Po pozičnej chybe na ľavej strane domácej obrany ňou prenikol Dario Špikič a vyrovnal. Do vedenia poslal Dinamo stredopoliar Petar Sučič po akcii, ktorá začala nepresnou prihrávkou Gurama Kašiu. "Urobili sme jednu pozičnú chybu a jednu individuálnu chybu. Ideme do útoku, otvárame Kašiom hru a súperovi prakticky darujeme loptu. Futbal je aj o chybách a dnes sme ich urobili dosť. Aj 'Taki' (Dominik Takáč) by normálne chytil prvý aj tretí gól, ani jemu sa tak nedarilo. Unavili sme sa aj v hlavách a nezvládli sme to. Chcel som riskovať, chcel som striedať skôr a dostali sme ďalší gól. Dinamo využilo svoju kvalitu, ale nie v úvodných 20 minútach, a to sme mali využiť," uviedol Weiss.

Za Slovan nastúpil na ľavom krídle len devätnásťročný Nino Marcelli, na tej istej strane si odbil európsku premiéru aj obranca Siemen Voet. Okrem útočníka Róberta Maka či obrancu Kevina Wimmera chýbal aj ťahúň tímu v strede poľa Juraj Kucka. Jedenástka, ktorú mal tréner k dispozícii, však podľa neho samotného nebola kameň úrazu. "Nebolo to o zranených hráčoch, ale o pozičnej a individuálnej chybe pri druhom góle. Tí hráči, ktorí tam boli, hrali do ich prvého, druhého gólu všetci dobre. Áno, potom sme robili chyby a potom už samozrejme za stavu 1:3 sme nemali na lavičke dosť kvality, aby sme to s Dinamom otočili," povedal Weiss. Druhý gól padol krátko po preverovaní potenciálnej penalty pre domácich cez systém VAR. Sporná situácia nastala po údajnom zákroku na Tigrana Barseghjana v pokutovom území. "Nemôžete hodnotiť nič, lebo to je VAR a je to dané. Videl som to len na videu na lavičke a musím si to pozrieť. Je už zbytočné to komentovať. Rozhodol tak, ako rozhodol," dodal Weiss.



Jeho tím má po štyroch zápasoch vo svojom premiérovom účinkovaní v Lige majstrov skóre 2:15. Pritom práve od stretnutia s Dinamom sa očakávali prvé body v súťaži. Hostia boli bez brankárskej jednotky Ivana Nevističa a k dispozícii nebol ani kľúčový kanonier Bruno Petkovič. Tím potiahol v ofenzíve dvojgólový Sandro Kulenovič, ktorý má v tejto sezóne na konte už 16 presných zásahov, z toho päť v Európe. "V pondelok som povedal, že moja viera v ďalšie víťazstvá zostáva rovnaká. Som teda spokojný a vďačný, že sme dosiahli takýto výsledok. Sandro ukazuje, aká je jeho hodnota, hrá v Lige majstrov a dáva góly," povedal tréner hostí Nenad Bjelica. Napriek vysokému víťazstvu vyzdvihol kvalitu Slovana. "Vyhrali sme v Salzburgu, dnes proti majstrovi krajiny. Musím pochváliť Slovan za postup z prvého kvalifikačného kola. Viem, aké je to náročné a zároveň bojujú so zraneniami," dodal Bjelica.

Jeho tím má momentálne na konte sedem bodov a do konca súťaže ho čakajú tento rok zápasy proti Borussii Dortmund a Celticu Glasgow, ktorý zdolal Slovan 5:1. Budúci rok sa chorvátsky majster predstaví na Emirates Stadium proti Arsenalu a na záver privíta AC Miláno. To čaká Slovan v novembri pred stretnutím na pôde Atletica Madrid, potom privíta Stuttgartu a na záver sa prestaví na pôde Bayernu Mníchov.