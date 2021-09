Sagan si na Okolo Slovenska obnoví spomienky spred 16 rokov, dostal aj pozvanie na stretnutie s pápežom

Začínajú sa vyrovnávať pretekom Okolo Poľska

Túžia po úspechu

Odmietol pozvanie na stretnutie s pápežom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.9.2021 (Webnoviny.sk) - Úvodný prológ, štyri etapy a dovedna 692 km po slovenských cestách čakajú na účastníkov cyklistických pretekov Okolo Slovenska . Prvýkrát bude medzi nimi aj Peter Sagan Organizátori na čele so Slovenským zväzom cyklistiky mali roky záujem o príchod žilinského rodáka na rodné cesty, ale nebolo to možné pre nabitý program a ambíciu jeho zamestnávateľov posielať ho na prestížnejšie podujatia.V poslednom roku zmluvy s tímom Bora-Hansgrohe však nastala priaznivá situácia a 31-ročný trojnásobný majster sveta a sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France sa objavil v Košiciach, kde preteky v stredu odštartujú kratučkým prológom na 1600 m."Hovorí sa, že na všetko dobré si treba počkať. Roky mi to okolnosti nedovoľovalo, ale teraz všetko do seba správne zapadlo a som tu," uviedol Peter Sagan v rozhovore pre RTVS a ďalej pokračoval: "Keď som bol mladší, nevedel som, kam to speje. Teraz sú to už obdivuhodné preteky. Začínajú sa vyrovnávať pretekom Okolo Poľska ."Sagan je už vyše desaťročie mimo Slovenska, keďže všetky jeho doterajšie tímy v profipelotóne mali svoje základne mimo jeho rodnej krajiny. Krásy Slovenska a nielen zo sedla bicykla mu však nie sú cudzie."Popradské Pleso, Štrbské Pleso, Hrebienok, mám to tam pochodené a mám na to dobré spomienky. Na bicykli som tam bol 16 rokov dozadu, ale teším sa, že si to budem môcť zopakovať. Pekné je aj Morské oko na východe, kde má môj masér Maroš Hlad chatku. Je to krásny kraj, oplatí sa tam ísť pozrieť. Škoda, že nejdeme cez Žilinu, ale aspoň budeme v jej okolí a tam to tiež poznám," zamyslel sa Sagan.Aj na pretekoch Okolo Slovenska bude mať okolo seba brata Juraja, ďalšieho krajana Erika Bašku , či Taliana Daniela Ossa a Poliaka Macieja Bodnara. Všetci títo cyklisti odchádzajú po sezóne spolu so Saganom do francúzskeho tímu TotalEnergies, aktuálne však túžia po úspechu na slovenských cestách.A keďže profil jednotlivých etáp nie je stavaný pre vrchárov, očakávajú sa skôr hromadné dojazdy a minimálne rozdiely v boji o víťazstvo v celkovej klasifikácii."Podľa profilu trate to bude o sekundách a rýchlych dojazdoch. Peťo má veľkú šancu byť vpredu v celkovom poradí. Pôjdeme deň po dni a dúfam, že sa nám podarí vyhrať zopár etáp," prognózuje Juraj Sagan Krátko pred štartom pretekov bol na východe Slovenska Svätý otec František a pozvanie na stretnutie s ním dostal aj Peter Sagan. Musel to odmietnuť. Sagan sa však so súčasnou hlavou katolíckej cirkvi už raz stretol. Bolo to v januári 2018 počas generálnej audiencie na Námestí svätého Petra vo Vatikáne.Pápežovi vtedy daroval špeciálny biely bicykel s argentínskou vlajkou a s menom František. "Vzhľadom na môj program bolo skôr nereálne ísť za ním teraz na Slovensku. S pápežom Františkom som už bol v Ríme, keď som mu daroval bicykel špeciálne vyrobený pre neho. Je to zrejme najvplyvnejší človek na svete alebo skôr najsvätejší," potvrdil Sagan.Stredajší prológ 65. ročníka pretekov Okolo Slovenska sa začne v historickom centre Košíc na Hlavnej ulici o 16.15 h. Potrvať by mal do 18.47 h, keď príde do cieľa pri Dolnej bráne posledný zo 140 cyklistov v štartovnej listine. Už prvé necelé dva kilometre trasy tohtoročných pretekov rozhodnú o držiteľoch jednotlivých dresov a dajú návod k tomu, kto bude bojovať o celkové poradie.