Streda 1.10.2025
Úvodná strana
01. októbra 2025
Liga majstrov: Liverpool prehral na pôde Galatasaray Istanbul 0:1. Slavia Praha nestačila na San Sire na Inter Miláno 0:3.
Atalanta zaznamenala prvý triumf v tejto sezóne, keď otočila duel proti Clubu Bruggy a zvíťazila 2:1.
Zdieľať
Futbalisti Liverpoolu prehrali v utorkovom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov na pôde Galatasaray Istanbul 0:1. Prekvapenie prišlo aj na trávniku nórskeho Bodö/Glimt, ktoré remizovalo s Tottenhamom 2:2 a pri svojej premiérovej účasti v súťaži je stále bez prehry. Zo Slovákov bol v hre len útočník Ivan Schranz, ktorého Slavia Praha nestačila na San Sire na Inter Miláno 0:3.
Jediný gól tureckého zástupcu strelil v 16. minúte útočník Victor Osimhen z pokutového kopu. Jeho tím si tak napravil chuť po prehre 1:5 na pôde Eintrachtu Frankfurt. V 56. minúte striedal netypicky brankár, Brazílčan Alisson išiel dole pre zranenie a nahradil ho gruzínsky gólman Giorgi Mamardašvili. V severskom Bodö vsietil oba góly domácich Jens Hauge po nepremenenej penalte spoluhráča Kaspera Högha. Bod pre favorita nakoniec „zachránil“ Jostein Gundersen, ktorý poslal loptu do vlastnej bránky. Nórsky zástupca remizoval na úvod na trávniku Slavie Praha, na konte tak má dva body a patrí mu postupové 20. miesto.
Vysoko 5:1 zdolalo Atletico Madrid nemeckého súpera Eintracht Frankfurt. Na lavičke chýbal suspendovaný tréner Diego Simenone a do hry nezasiahol slovenský obranca Dávid Hancko, no domáci vyhrávali už v polčase 3:0. Gól do šatne vsietil Antoine Griezmann a pripísal si jubilejný dvestý zásah za klub.
Schranz nastúpil na San Sire v polčase namiesto Michala Sadíleka, po desiatich minútach na ihrisku dostal žltú kartu, no gólovo svojmu tímu nepomohol. Ďalší nováčik Pafos nenadviazal na remízu na trávniku Olympiakosu Pireus 0:0 a napriek historicky prvému gólu v súťaži v podaní Mislava Oršiča nestačil na Bayern Mníchov 1:5. Ten sa dostal v neúplnej tabuľke na čelo pred Real Madrid. „Biely balet“ vyhral na pôde kazašského Kajratu Almaty 5:0. Víťazný gól dal v 25. minúte Kylian Mbappe z penalty a pripísal si aj čistý hetrik. Kajrat, ktorý vyradil v 3. predkole Slovan Bratislava, figuruje na poslednom mieste, keďže prehral aj 1:4 na pôde Sportingu Lisabon.
Chelsea udržala výhru nad Benficou Lisabon napriek druhej žltej karte pre Joaoa Pedra v nadstavení a triumfovala 1:0. Jednozančne vyhral Olympique Marseill, a to 4:0 nad Ajaxom Amsterdam po dvoch góloch v podaní Igora Paixaoa. Brazílsky útočník vsietil aj víťazný gól v šiestej minúte.
Atalanta Bergamo zaznamenala prvý triumf v tejto sezóne, keď otočila duel proti Clubu Bruggy a zvíťazila 2:1. Belgický tím viedol ešte štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času, no domácim sa podarilo otočiť v priebehu trinástich minút. Víťazný gól vsietil chorvátsky stredopoliar Mario Pašalič.
ligová fáza LM - 2. kolo:
Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt 5:1 (3:0)
Góly: 4. Raspadori, 33. Le Normand, 45.+1. Griezmann, 70. Simeone, 82. Alvarez (z 11 m) - 57. Burkardt
FK Bodö/Glimt - Tottenham Hotspur 2:2 (0:0)
Góly: 53. a 66. Hauge - 68. Van de Ven, 89. Gundersen (vlastný)
Galatasaray Istanbul - FC Liverpool 1:0 (1:0)
Gól: 16. Osimhen (z 11 m).
FC Chelsea - Benfica Lisabon 1:0 (1:0)
Gól: 18. Rios (vlastný). ČK: 90.+6. Pedro (Chelsea, po 2. ŽK)
Inter Miláno - SK Slavia Praha 3:0 (2:0)
Góly: 30. Martinez, 34. Dumfries, 65. Martinez
/I. Schranz (Slavia) nastúpil v 46. minúte a dostal ŽK/
Olympique Marseille - Ajax Amsterdam 4:0 (3:0)
Góly: 6. a 11. Paixao, 26. Greenwood, 53. Aubameyang
Pafos FC - Bayern Mníchov 1:5 (1:4)
Góly: 45. Oršič - 15. a 34. Kane, 21. Guerreiro, 31. Jackson, 69. Olise
FC Kajrat Almaty - Real Madrid 0:5 (0:1)
Góly: 25., 52. a 74. Mbappe (prvý z 11 m), 83. Camavinga, 90.+3. Diaz
Atalanta Bergamo - FC Bruggy 2:1 (0:1)
Góly: 74. Samardžič (z 11 m), 87. Pašalič - 38. Tzolis
tabuľka:
1. Bayern Mníchov 2 2 0 0 8:2 6
2. Real Madrid 2 2 0 0 7:1 6
3. Inter Miláno 2 2 0 0 5:0 6
4. Tottenham Hotspur 2 1 1 0 3:2 4
5. Paríž Saint-Germain 1 1 0 0 4:0 3
6. Atletico Madrid 2 1 0 1 7:4 3
7. Olympique Marseille 2 1 0 1 5:2 3
8. Sporting Lisabon 1 1 0 0 4:1 3
9. Club Bruggy 2 1 0 1 5:3 3
10. Royale Union SG 1 1 0 0 3:1 3
11. Arsenal Londýn 1 1 0 0 2:0 3
12. Manchester City 1 1 0 0 2:0 3
13. Karabach 1 1 0 0 3:2 3
14. FC Barcelona 1 1 0 0 2:1 3
15. Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 6:6 3
16. FC Liverpool 2 1 0 1 3:3 3
17. Chelsea Londýn 2 1 0 1 2:3 3
18. Galatasaray 2 1 0 1 2:5 3
19. Atalanta Bergamo 2 1 0 1 2:5 3
20. Bodö/Glimt 2 0 2 0 4:4 2
21. Borussia Dortmund 1 0 1 0 4:4 1
22. Juventus Turín 1 0 1 0 4:4 1
23. Bayer Leverkusen 1 0 1 0 2:2 1
24. FC Kodaň 1 0 1 0 2:2 1
25. Olympiakos Pireus 1 0 1 0 0:0 1
26. Slavia Praha 2 0 1 1 2:5 1
27. Pafos FC 2 0 1 1 1:5 1
28. Newcastle United 1 0 0 1 1:2 0
29. Villareal 1 0 0 1 0:1 0
30. Benfica Lisabon 2 0 0 2 2:4 0
31. PSV Eindhoven 1 0 0 1 1:3 0
32. SSC Neapol 1 0 0 1 0:2 0
33. Athletic Bilbao 1 0 0 1 0:2 0
34. AS Monaco 1 0 0 1 1:4 0
35. Ajax Amsterdam 2 0 0 2 0:6 0
36. Kajrat Almaty 2 0 0 2 1:9 0
