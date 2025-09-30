Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.9.2025
30. septembra 2025

Liga majstrov: Real Madrid vyhral na pôde Kajratu 5:0, hetrik Mbappeho


Atalanta zaznamenala prvý triumf v tejto sezóne, keď otočila duel proti Clubu Bruggy a zvíťazila 2:1.



Liga majstrov: Real Madrid vyhral na pôde Kajratu 5:0, hetrik Mbappeho

Futbalisti Realu Madrid vyhrali v utorkovom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov na pôde kazašského Kajratu Almaty 5:0. Víťazný gól dal v 25. minúte Kylian Mbappe z penalty a pripísal si aj čistý hetrik. „Biely balet“ vedie neúplnú tabuľku, v úvodnom dueli zdolal Olympique Marseille 2:1. Kajrat, ktorý vyradil v 3. predkole Slovan Bratislava, figuruje na poslednom mieste, keďže prehral aj 1:4 na pôde Sportingu Lisabon.


Atalanta zaznamenala prvý triumf v tejto sezóne, keď otočila duel proti Clubu Bruggy a zvíťazila 2:1. Belgický tím viedol ešte štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času, no domácim sa podarilo otočiť v priebehu trinástich minút. Víťazný gól vsietil chorvátsky stredopoliar Mario Pašalič.

ligová fáza LM - 2. kolo:

FC Kajrat Almaty - Real Madrid 0:5 (0:1)

Góly: 25., 52. a 74. Mbappe (prvý z 11 m), 83. Camavinga, 90.+3. Diaz



Atalanta Bergamo - FC Bruggy 2:1 (0:1)

Góly: 74. Samardžič (z 11 m), 87. Pašalič - 38. Tzolis


