Liga majstrov: Lobotkov Neapol premiérovo vo štvrťfinále, postúpil aj Real

Futbalisti SSC Neapol so Stanislavom Lobotkom sa premiérovo prebojovali do štvrťfinále Ligy majstrov. "Partenopei" zdolali Eintracht Frankfurt po prvom zápase (2:0) aj pod Vezuvom 3:0. Postúpil i Real Madrid, ktorý si priniesol do domácej odvety osemfinále pohodlný náskok z úvodného duelu (5:2) a Liverpool zdolal aj v stredu 1:0.

Neapol mal náskok a tak na štadióne Diega Maradonu museli tvoriť najmä hostia. Veľmi im to však nešlo a v prvom polčase si vypracovali len jedinú pološancu, keď po rohovom kope hlavičkoval vedľa Rafael Borre. Naopak, náskok domácich mohol prikrášliť Chviča Kvaracchelija, no jeho strely zblízka z 19. a 43. minúty chytil Kevin Trapp. Domáci diváci sa pred prestávkou predsa dočkali. Lobotka v nadstavenom čase poslal pas na pravú stranu Matteovi Politanovi a na jeho center si najvyššie vyskočil Victor Osimhen - 1:0. Neapol kontroloval zápas aj po prestávke a v 53. minúte pridal poistku jeho najlepší kanonier opäť po prihrávke Politana. Hostia si vypracovali prvú strelu na bránku až po hodine hry, no to už bolo neskoro na zdramatizovanie duelu, navyše, keď chvíľu na to premenil penaltu Piotr Zelinski - 3:0. Lobotka odohral celý zápas a Neapol postúpil do štvrťfinále Ligy majstrov premiérovo vo svojej histórii.



Na Santiagu Bernabeu síce v prvom dejstve góly nepadli, no o šance nebola núdza. Prvú mal už v 7. minúte Darwin Nunez, po prihrávke Mohameda Salaha však namieril len do Thibauta Courtoisa. Potom prišla silná desaťminútovka domácich, no Viniciusa vychytal brankár, Eduardo Camavinga napálil do brvna a Luka Modrič tesne nad. V závere polčasu sa predviedol ešte dvakrát Courtois pri strelách Nuneza a Codyho Gakpa. Po prestávke už mali hernú prevahu i šance v podstate len domáci hráči a po hodine hry mohli potvrdiť postup, no Federicovi Valverdemu a Karimovi Benzemovi chýbala presnosť v zakončení. Druhý menovaný sa dočkal v 79. minúte, keď mu v páde prihral Vinicius a Francúz už len doklepol loptu do siete. Pri góle sa poranil a tak ho tréner vzápätí pre istotu stiahol z hry. V závere sa duel už iba dohrával za oslavných chorálov madridských tribún.

osemfinálové odvety Ligy majstrov - sumáre:



SSC Neapol - Eintracht Frankfurt 3:0 (1:0)



Góly: 45.+2 a 53. Osimhen, 64. Zielinski (z 11m). Rozhodoval: Taylor (Angl.), ŽK: Jesus - N'Dicka, Lenz, Götze



Neapol: Meret - di Lorenzo, Rrahmani, Kim (66. Jesus), Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski (74. Ndombele) - Politano (67. Lozano), Osimhen (81. Simeone), Kvaracchelija (74. Elmas)



Frankfurt: Trapp - Buta, Tuta, N'Dicka, Lenz (67. Max) - Rode (74. Jakič), Sow - Knauff (62. Alidou), Götze, Kamada - Borre



/prvý zápas: 2:0, postúpil Neapol/







Real Madrid - FC Liverpool 1:0 (0:0)



Gól: 79. Benzema. Rozhodoval: Zwayer (Nem.), ŽK: Tsimikas



Real: Courtois - Carvajal (86. Lucas), Militao, Rüdiger, Fernandez - Kroos (84. Tchouameni), Camavinga, Modrič (82. Ceballos) - Valverde, Benzema (82. Rodrygo), Vinicius (84. Asensio)



Liverpool: Becker - Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson (90.+1 Tsimikas) - Jota (57. Elliott), Fabinho, Milner (73. Oxlade-Chamberlain) - Salah, Nunez (57. Firmino), Gakpo (90.+1 Carvalho)



/prvý zápas: 5:2, postúpil Real/