Gutová-Behramiová so štvrtým glóbusom v super-G, Vlhová dvadsiata

Švajčiarska zjazdárka Lara Gutová-Behramiová získala už štvrtý malý glóbus za super-G Svetového pohára. Poslednú ženskú trofej končiacej sa sezóny si vybojovala vo štvrtok vo finálovej súťaži v andorrskom Soldeu, keď ju vyhrala s náskokom 22 stotín na Talianku Federicu Brignoneovú, tretia bola Nórka Ragnhild Mowinckelová (+0,47 s) Slovenská lyžiarka Petra Vlhová na 20. priečke (+2,08) v redukovanom finále nebodovala a v celkovom poradí SP klesla priebežne na 4. miesto.





Výsledky finálového super-G SP v Soldeu:

Celkové poradie SP (po 36 súťažiach z 38):

Konečné poradie super-G (8):

Až päť pretekárok malo šancu získať malú guľu za superobrovský slalom a prvý mikrosúboj zviedli Brignoneová s Mowinckelovou. Talianka sa po ňom dostala na čelo pretekov a celkovo o dva body pred Nórku, ktorej nezostávalo nič iné ako veriť, že sa na čelo dostanú dve pretekárky mimo konkurencie. V takom prípade by sa redukovaným rozdielovým ziskom dostala na čelo disciplíny Mowinckelová. Napokon však obe súperky predstihla len Gutová-Behramiová a tá trofej uchmatla aj Brignoneovej, pričom ďalšia Talianka Elena Curtoniová svoju príležitosť prepásla. Švajčiarska superstar slávila svoje 37. víťazstvo v pretekoch SP a štvrtý malý glóbus, 31-ročná zjazdárka má aj ten veľký z roku 2016. “V tejto sezóne to bolo ako na horskej dráhe, takže toto je môj šťastný deň. Aby som sa neľutovala, pustila sa som sa dole, nech to ide, niekedy je to najlepšie, ako sa zbaviť zbytočného premýšľania. Vôbec som nedbala na línie a snažila som sa byť čo najrýchlejšia," cituje AP víťazku.Preteky vôbec nevyšli americkej spolufavoritke Mikaele Shiffrinovej, už istá celková víťazka SP stratila 1,46 s a ledva bodovala v prvej 15-ke. Petra Vlhová išlo v hornej, viac zjazdovej pasáži konkurencieschopne, ale v nabratej rýchlosti jej nesadol prejazd do "obrákového" úseku a namiesto ataku piatej priečky klesla. Podobný kurz nabrala aj v celkovom poradí SP, v stredu ju po zjazde z druhej pozície vytlačila Gutová-Behramiová a o deň neskôr z tretej Brignoneová. Vlhová na ne stráca 142, resp. 44 bodov a cez víkend musí v slalome i obrovskom slalome výrazne zabodovať, ak chce byť piatykrát v rade dekorovaná na pódiu.1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1:26,70 min., 2. Federica Brignoneová (Tal.) +0,22 s, 3. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,47, 4. Corinne Suterová (Švaj.) +0,55, 5. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,82, 6. Cornelia Hütterová (Rak.) +0,83, 7. Sofia Goggiová (Tal.) +1,03, 8. Marta Bassinová (Tal.) +1,15, 9. Kajsa Vickhoffová Lieová (Nór.) +1,19, 10. Elena Curtoniová (Tal.) +1,23, ... 20. Petra VLHOVÁ (SR) +2,081. Shiffrinová 2046 b., 2. Gutová-Behramiová 1167, 3. Brignoneová 1069, 4. VLHOVÁ 1025, 5. Goggiová 916, 6. Mowinckelová 874





1. Gutová-Behramiová 413, 2. Brignoneová 368, 3. Mowinckelová 366, 4. Curtoniová 358, 5. Hütterová 347, 6. Suterová 259, 7. Shiffrinová 240, 8. Marta Bassinová (Tal.) 200, 9. Gisinová 198, 10. Mirjam Puchnerová (Rak.) 189