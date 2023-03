Lobotka presvedčil výkonmi, s Neapolom sa dohodli na predĺžení zmluvy

Líder talianskej súťaže

15.3.2023 (SITA.sk) - Slovenský futbalový stredopoliar Stanislav Lobotka sa dohodol s talianskym zamestnávateľom SSC Neapol na predĺžení spolupráce o ďalšie dva roky.Ako „partenopei“ informovali prostredníctvom svojej oficiálnej stránky, nový kontrakt 28-ročného defenzívneho záložníka platí do konca sezóny 2026/2027.„SSC Neapol oznamuje, že vzhľadom na športové výkony predĺžil zmluvu s futbalistom Stanislavom Lobotkom do 30. júna 2027 s možnosťou uplatnenia opcie zo strany klubu na jej predĺženie do 30. júna 2028,“ uviedol v krátkom vyhlásení aktuálny líder najvyššej talianskej súťaže Serie A 2022/2023.Slovenský reprezentant prišiel do Neapola v januári 2020 zo Španielska, kde pôsobil v Celte Vigo z La Ligy. Za SSC doteraz odohral spolu 99 súťažných duelov a strelil dva góly.Na svojom konte má 78 štartov v Serie A, ďalších šesť pridal v národnom pohári a pätnásť v pohárovej Európe.Seniorskú klubovú kariéru rozbiehal v rodnom Trenčíne, z ktorého v sezóne 2013/2014 hosťoval v holandskom Ajaxe Amsterdam. V lete 2015 zamieril do Dánska a hral za FC Nordsjaelland, po dvoch rokoch nasledoval prestup do Celty.Od roku 2016 je Lobotka členom seniorskej reprezentácie SR, za ktorú absolvoval zatiaľ 43 zápasov a strelil v nich tri góly. Bol súčasťou tímu SR na predvlaňajších majstrovstvách Európy.