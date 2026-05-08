Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 8.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ingrida
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. mája 2026

Liga majstrov opäť na Slovensku. Do prestížnej európskej súťaže sa vracia HK Nitra


Tagy: Hokejová Liga majstrov Tipsport extraliga 2025/2026

"Corgoni"  boli súčasťou Ligy majstrov v ročníku 2016/2017 a dostali sa vtedy do play-off, v ktorom vypadli s českými Vítkovicami. Slovensko bude mať po pauze opäť svojho zástupcu v hokejovej Lige ...



Zdieľať
8.5.2026 (SITA.sk) - "Corgoni"  boli súčasťou Ligy majstrov v ročníku 2016/2017 a dostali sa vtedy do play-off, v ktorom vypadli s českými Vítkovicami.


Slovensko bude mať po pauze opäť svojho zástupcu v hokejovej Lige majstrov. Vedenie úradujúceho slovenského šampióna HK Nitra na sociálnych sieťach informovalo, že bude súčasťou súťaže v ročníku 2026/2027.

Zatiaľ naposledy sa v LM predstavil tím HC Košice v sezóne 2023/2024. "Corgoni" boli súčasťou Ligy majstrov v ročníku 2016/2017 a dostali sa vtedy do play-off, v ktorom vypadli s českými Vítkovicami.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Okrem Košíc a Nitry malo Slovensko v uvedenej súťaži zastúpenie aj ďalšími troma klubmi, zahrali si v nej aj HKM Zvolen. HC '05 Banská Bystrica či Slovan Bratislava.

Tím HK Nitra ovládol v ostatnej sezóne domácu extraligu. Stal sa víťazom základnej časti a v play-off postupne vyradil Michalovce, Poprad aj Slovan.

V hokejovej Lige majstrov sa predstaví dovedna 24 tímov, prvenstvo bude obhajovať švédsky klub HC Frölunda z Göteborgu. Švédsko bude mať v LM štyroch zástupcov, Švajčiarsko, Fínsko, Nemecko, Rakúsko a Česko troch. Okrem nich sa v súťaži predstavia aj tímy z Nórska, Francúzska, Dánska, Poľska a Slovenska. V porovnaní s minulou sezónou bude chýbať zástupca z Veľkej Británie.


Zdroj: SITA.sk - Liga majstrov opäť na Slovensku. Do prestížnej európskej súťaže sa vracia HK Nitra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hokejová Liga majstrov Tipsport extraliga 2025/2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slafkovského spoluhráč si uvedomuje, že musí pridať. Rovnako ako celý prvý útok Montrealu – FOTO
<< predchádzajúci článok
Súboj Vlhová – Shiffrinová opäť uvidí aj Jasná, pôjde sa slalom a obrovský slalom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 