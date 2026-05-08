Piatok 8.5.2026
Meniny má Ingrida
08. mája 2026
Liga majstrov opäť na Slovensku. Do prestížnej európskej súťaže sa vracia HK Nitra
"Corgoni" boli súčasťou Ligy majstrov v ročníku 2016/2017 a dostali sa vtedy do play-off, v ktorom vypadli s českými Vítkovicami. Slovensko bude mať po pauze opäť svojho zástupcu v hokejovej Lige ...
8.5.2026 (SITA.sk) - "Corgoni" boli súčasťou Ligy majstrov v ročníku 2016/2017 a dostali sa vtedy do play-off, v ktorom vypadli s českými Vítkovicami.
Slovensko bude mať po pauze opäť svojho zástupcu v hokejovej Lige majstrov. Vedenie úradujúceho slovenského šampióna HK Nitra na sociálnych sieťach informovalo, že bude súčasťou súťaže v ročníku 2026/2027.
Zatiaľ naposledy sa v LM predstavil tím HC Košice v sezóne 2023/2024. "Corgoni" boli súčasťou Ligy majstrov v ročníku 2016/2017 a dostali sa vtedy do play-off, v ktorom vypadli s českými Vítkovicami.
Okrem Košíc a Nitry malo Slovensko v uvedenej súťaži zastúpenie aj ďalšími troma klubmi, zahrali si v nej aj HKM Zvolen. HC '05 Banská Bystrica či Slovan Bratislava.
Tím HK Nitra ovládol v ostatnej sezóne domácu extraligu. Stal sa víťazom základnej časti a v play-off postupne vyradil Michalovce, Poprad aj Slovan.
V hokejovej Lige majstrov sa predstaví dovedna 24 tímov, prvenstvo bude obhajovať švédsky klub HC Frölunda z Göteborgu. Švédsko bude mať v LM štyroch zástupcov, Švajčiarsko, Fínsko, Nemecko, Rakúsko a Česko troch. Okrem nich sa v súťaži predstavia aj tímy z Nórska, Francúzska, Dánska, Poľska a Slovenska. V porovnaní s minulou sezónou bude chýbať zástupca z Veľkej Británie.
Zdroj: SITA.sk - Liga majstrov opäť na Slovensku. Do prestížnej európskej súťaže sa vracia HK Nitra © SITA Všetky práva vyhradené.
Slafkovského spoluhráč si uvedomuje, že musí pridať. Rovnako ako celý prvý útok Montrealu – FOTO
Súboj Vlhová – Shiffrinová opäť uvidí aj Jasná, pôjde sa slalom a obrovský slalom
