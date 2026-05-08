Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 8.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ingrida
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. mája 2026

Súboj Vlhová – Shiffrinová opäť uvidí aj Jasná, pôjde sa slalom a obrovský slalom


Tagy: Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) ráta s Jasnou ako dejiskom pretekov Svetového pohára v polovici januára 2027. Slovensko v januári 2027 opäť privíta ženskú svetovú špičku v ...



Zdieľať
milan_cortina_olympics_alpine_skiing_02642 1 676x451 8.5.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) ráta s Jasnou ako dejiskom pretekov Svetového pohára v polovici januára 2027.


Slovensko v januári 2027 opäť privíta ženskú svetovú špičku v zjazdovom lyžovaní. V nízkotatranskom stredisku Jasná by nemali chýbať ani Petra Vlhová či jej americká rivalka Mikaela Shiffrinová.

Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) zverejnila predbežný kalendár pretekov SP pre sezónu 2026/2027 a nechýba v ňom ani slovenská vlajočka. Preteky v Jasnej by sa mali konať 26. a 27. januára 2027. Na programe sú obrovský slalom aj slalom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Už v minulosti sa v Jasnej konali preteky SP. V rokoch 1984, 2016, 2021 a 2024 tam súťažili ženy, v rokoch 1979 a 1982 zase muži. V januári 2024 tam v obrovskom slalome zvíťazila Švédka Sara Hectorová, v slalome uspela Shiffrinová. "Čiernou škvrnou" vtedy bolo zranenie Vlhovej, ktorá spadla v "obráku" a zdravotné následky riešila viac ako dva roky.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/petra-vlhova-mala-pad-a-nedokoncila-prve-kolo-obrovskeho-slalomu-v-jasnej-fotografie/">Petra Vlhová mala pád a nedokončila prvé kolo obrovského slalomu v Jasnej (fotografie)




Aktuálne by už mala byť fit a pripravená bojovať na súťažných svahoch s najlepšími. Uvedené ešte musia potvrdiť delegáti FIS na svojom kongrese.


Zdroj: SITA.sk - Súboj Vlhová – Shiffrinová opäť uvidí aj Jasná, pôjde sa slalom a obrovský slalom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Päť svedectiev považovala FIFA za nedostatočné. Tréner hráčky sexuálne obťažoval, žiadal nahé fotografie a vyhrážal sa im

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 