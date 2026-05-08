Piatok 8.5.2026
Meniny má Ingrida
08. mája 2026
Súboj Vlhová – Shiffrinová opäť uvidí aj Jasná, pôjde sa slalom a obrovský slalom
Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) ráta s Jasnou ako dejiskom pretekov Svetového pohára v polovici januára 2027. Slovensko v januári 2027 opäť privíta ženskú svetovú špičku v ...
8.5.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) ráta s Jasnou ako dejiskom pretekov Svetového pohára v polovici januára 2027.
Slovensko v januári 2027 opäť privíta ženskú svetovú špičku v zjazdovom lyžovaní. V nízkotatranskom stredisku Jasná by nemali chýbať ani Petra Vlhová či jej americká rivalka Mikaela Shiffrinová.
Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) zverejnila predbežný kalendár pretekov SP pre sezónu 2026/2027 a nechýba v ňom ani slovenská vlajočka. Preteky v Jasnej by sa mali konať 26. a 27. januára 2027. Na programe sú obrovský slalom aj slalom.
Už v minulosti sa v Jasnej konali preteky SP. V rokoch 1984, 2016, 2021 a 2024 tam súťažili ženy, v rokoch 1979 a 1982 zase muži. V januári 2024 tam v obrovskom slalome zvíťazila Švédka Sara Hectorová, v slalome uspela Shiffrinová. "Čiernou škvrnou" vtedy bolo zranenie Vlhovej, ktorá spadla v "obráku" a zdravotné následky riešila viac ako dva roky.
Aktuálne by už mala byť fit a pripravená bojovať na súťažných svahoch s najlepšími. Uvedené ešte musia potvrdiť delegáti FIS na svojom kongrese.
Zdroj: SITA.sk - Súboj Vlhová – Shiffrinová opäť uvidí aj Jasná, pôjde sa slalom a obrovský slalom © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/petra-vlhova-mala-pad-a-nedokoncila-prve-kolo-obrovskeho-slalomu-v-jasnej-fotografie/">Petra Vlhová mala pád a nedokončila prvé kolo obrovského slalomu v Jasnej (fotografie)
Päť svedectiev považovala FIFA za nedostatočné. Tréner hráčky sexuálne obťažoval, žiadal nahé fotografie a vyhrážal sa im
Päť svedectiev považovala FIFA za nedostatočné. Tréner hráčky sexuálne obťažoval, žiadal nahé fotografie a vyhrážal sa im