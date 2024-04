Liga majstrov: Paríž SG zdolal oslabenú Barcelonu 4:1, do semifinále aj Dortmund

Futbalisti Paríža St. Germain a Borussie Dortmund postúpili do semifinále Ligy majstrov. Napriek minulotýždňovej domácej prehre 2:3 dokázal francúzsky šampión bez slovenského stopéra Milana Škriniara v zostave uspieť v utorkovej štvrťfinálovej odvete na ihrisku FC Barcelona 4:1. Pomohli mu k tomu vylúčenie domáceho obrancu Ronalda Arauja v 29. minúte a tiež dva góly Kyliana Mbappeho. V druhom zápase večera Borussia Dortmund zdolala hosťujúce Atletico 4:2 a vygumovala manko 1:2 z Madridu. V boji o postup do finále ju čaká PSG, prvý zápas sa uskutoční v Dortmunde.



Paríž po domácej prehre nemal čo stratiť a v úvode sa viac tlačil do zakončenia, no gólovej odmeny sa nedočkal. V 12. minúte si hostia nedali pozor na Yamala, ktorý vyškolil Mendesa a po jeho prihrávke Raphinha zle bránený Hakimim na hranici malého vápna nemal problém dostať loptu do siete - 1:0. Pre krídelníka Barcelony to bol už tretí gól v súčte oboch zápasov. Paríž mohol vyrovnať v 29. minúte, ter Stegen v páde vychytal Mbappeho. O chvíľu neskôr domáci stopér Araujo zastavil pred pokutovým územím Barcolu faulom a rozhodca ho vylúčil. Dembele síce z priameho kopu netrafil bránu, no oslabenie domácich sa napokon ukázalo ako jeden z kľúčových momentov stretnutia. V 40. minúte Dembele vyrovnal strelou do odkrytej brány po prihrávke od Barcolu krížom cez celé pokutové územie - 1:1. V nadstavenom čase úvodného dejstva mohol Dembele "placírkou" vyrovnať aj stav dvojzápasu, ale tesne minul.



PSG využil početnú výhodu krátko po prestávke. Vitinha sa oprel do lopty z hranice šestnástky a nedal šancu ter Stegenovi - 1:2. Vyrovnanie mal na kopačke Gündogan, jeho pokus sa obtrel o žrď. Paríž bol pri chuti, do kariet mu zahralo aj vylúčenie domáceho trénera Xaviho. Hlavný rozhodca navyše v jeho prospech nariadil pokutový kop po faule na aktívneho Dembeleho, ktorý premenil Mbappe - 1:3. Domácim v desiatich dochádzali sily, napriek tomu sa snažili niečo spraviť s nepriaznivým vývojom. Lewandowski mohol poslať duel do predĺženia, no Donnarumma jeho pokus vyrazil. V závere, keď už hrala Barcelona vabank, spečatil postup Paríža svojím druhým gólom v zápase Mbappe - 1:4.



Úvodné minúty v Dortmunde priniesli po šanci na oboch stranách. Prvú mali vo 4. minúte domáci, Azpilicueta v poslednej chvíli zblokoval pokus Sabitzera. Hneď vzápätí nevyužil dobrú príležitosť Morata, ktorý sa rútil sám na Kobela, ale vystrelil vedľa brány. Po štvrťhodine sa vyznamenal brankár Atletica Oblak, ktorý si poradil so strelou Brandta. V 34. minúte však pustil za svoj chrbát loptu po strele toho istého hráča z ostrého uhla - 1:0. Borussia ešte do prestávky pridala aj druhý gól, keď Maatsen po prihrávke Sabitzera krížnou strelou k žrdi prekonal Oblaka - 2:0.

Kouč Atletica spravil cez polčasovú prestávku tri zmeny a jeho tím v 49. minúte vyrovnal stav dvojzápasu vďaka vlastnému gólu Hummelsa po rohovom kope - 2:1. Po hodine hry striedajúci žolík Correa vyrovnal na 2:2, no domáci famózne zdvihli hlavy. Füllkrug dal na 3:2 a po ňom hrdina večera Sabitzer po dvoch gólových prihrávkach spoluhráčom sám zaznamenal postupový presný zásah. V závere už hráči Borussie nedopustili drámu.



Prvé zápasy semifinále sú na programe 30. apríla/1. mája, odvety sa uskutočnia 7./8. mája. Finále sa hrá v sobotu 1. júna v londýnskom Wembley.

odvety štvrťfinále Ligy majstrov - sumáre:





FC Barcelona - Paríž St. Germain 1:4 (1:1)



Góly: 12. Raphinha - 61. a 89. Mbappe (prvý z 11 m), 40. Dembele, 54. Vitinha. Rozhodoval: Kovács (Rum.), ŽK: Martinez, Lewandowski, Gündogan, Raphinha, Lopez - Mbappe, Ruiz, Marquinhos, Donnarumma, ČK: 29. Araujo, 56. Xavi - tréner (obaja Barcelona)



/prvý zápas: 3:2, postúpil Paríž St. Germain/



Barcelona: ter Stegen - Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo (82. Joao Felix) - de Jong (82. Lopez), Gündogan, Pedri (61. Torres) - Yamal (34. Martinez), Lewandowski, Raphinha



PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes - Zaire-Emery (80. Ugarte), Vitinha, Ruiz (77. Asensio) - Dembele (88. Kolo Muani), Mbappe, Barcola (77. Lee Kang-in)







Borussia Dortmund - Atletico Madrid 4:2 (2:0)



Góly: 34. Brandt, 39. Maatsen, 71. Füllkrug, 74. Sabitzer - 49. Hummels (vlastný), 64. Correa. Rozhodoval: Vinčič (Slov.), ŽK: Ryerson - Azpilicueta, Hermoso



/prvý zápas: 1:2, postúpila Borussia Dortmund/



Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Sabitzer, Can - Adeyemi (66. Bynoe-Gittens), Brandt (90. Reus), Sancho (86. Özcan) - Füllkrug



Atletico: Oblak - Molina (46. Barrios), Witsel, Gimenez, Hermoso, Azpilicueta (46. Riquelme) - Llorente, Koke, de Paul (84. Niguez) - Morata (46. Correa), Griezmann