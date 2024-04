Spišiaci historicky prvýkrát postúpili do finále. Toto bude ešte dlho bolieť, hovorí kapitán Košíc

Rozhodlo domáce prostredie

17.4.2024 (SITA.sk) - Až maximálny počet sedem zápasov bolo potrebných na to, aby Nitra spoznala súpera vo finále play-off extraligy . Stal sa ním prvýkrát v histórii tím HK Spišská Nová Ves , ktorý v rozhodujúcom siedmom zápase doma zdolal HC Košice 2:1.Víťazný gól strelil už v 16. min kapitán domácich Branislav Rapáč , zvýšil vtedy na 2:0. V ďalšom priebehu Košičania už len znížili Tomášom Mikúšom na konečných 1:2 z ich pohľadu.Padol aj vyrovnávajúci gól hostí, ale po zhliadnutí videa ich kapitán Michal Chovan zostal smutný, lebo presnému zásahu predchádzalo postavenie mimo hry jeho spoluhráča.V sérii obhajcu titulu s najpríjemnejším prekvapením základnej časti rozhodlo o víťazovi domáce prostredie. Spišiaci pred svojimi fanúšikmi nezaváhali ani raz, rovnako ako Košičania.Rozdiel bol v tom, že spišskonoveské "rysy" odohrali doma štyri zápasy, kým košickí "oceliari" iba tri, keďže v tabuľke po základnej časti skončili o jednu priečku pod Spišskou Novou Vsou.Košičania boli v zápase číslo sedem lepším tímom, mali viac čistých vyložených šancí, ale vychytal ich Filip Surák, pôvodne len brankárska dvojka Spišiakov.„Prvá tretina bola z našej strany zlá, ale potom sme hrali dobre. Hrali sme to, na čo tento tím reálne má. Každý z nás dal do toho všetko, ale aj tak máme koniec sezóny. Bude nás to ešte dlho bolieť, lebo toto mužstvo patrilo do finále,“ hovoril v mixzóne smutný kapitán Košíc Michal Chovan, cituje ho denník Šport. Oveľa lepšiu náladu mal brankár domácich Surák.„Košice odohrali veľmi dobrý zápas, ale húževnatosťou a bojovnosťou sme to ´urvali´ na našu stranu. Bol som pripravený, prišla šanca a využil som ju, Je to len hokej, nejde o život, takže som sa to snažil výraznejšie neprežívať," povedal Surák k svojmu výkonu aj svojich spoluhráčov.Spišská Nová Ves nedovolila Košiciam postúpiť do sedemnásteho finále a prípadne tam zaokrúhliť počet majstrovských titulov na desať.Spišiaci sa stali desiatym tímom v 31-ročnej histórii slovenskej extraligy, ktorý si zahrá v rozhodujúcej sérii o titul. Predchádzajúcimi deviatimi boli Košice (16 finálových účastí), Slovan (11), Trenčín a Zvolen (8), Banská Bystrica a Nitra (5), Poprad (3), Žilina (1), Skalica (1).Finálová séria sa začne už v piatok 19. apríla v Spišskej Novej Vsi, kde sa uskutoční aj druhý duel v sobotu 20. apríla. Pod Zoborom sa finálové stretnutia budú hrať v utorok a stredu 23. a 24. apríla.Ak po štyroch zápasoch nebude známy šampión, na Spiši sa piaty duel uskutoční v piatok 26.4., prípadný šiesty zápas v Nitre o dva dni neskôr a ak bude stav finálovej série nerozhodný 3:3, rozhodnutie o majstrovi padne v utorok 30. apríla na Spiši.