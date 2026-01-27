|
|
27. januára 2026
Michael Schumacher údajne už nie je pripútaný na lôžko
Tagy: Michael Schumacher
O zdravotnom stave 57-ročného Nemca sa dlhodobo objavuje len minimum verejných informácií. Schumacher je naďalej v nepretržitej starostlivosti manželky Corinny a tímu zdravotníckeho personálu.
Legenda Formuly 1 Michael Schumacher už nie je podľa medializovaných informácií pripútaný na lôžko. Dvanásť rokov po vážnej lyžiarskej nehode vo francúzskych Alpách z roku 2013 má byť sedemnásobný majster sveta schopný sedieť na invalidnom vozíku.
O zdravotnom stave 57-ročného Nemca sa dlhodobo objavuje len minimum verejných informácií. Schumacher je naďalej v nepretržitej starostlivosti manželky Corinny a tímu zdravotníckeho personálu. Jeho zdravotný stav má však umožňovať presuny po rodinných nehnuteľnostiach na Malorke a v okolí Ženevského jazera.
Od nehody sa Schumacher neobjavil na verejnosti a v minulosti sa špekulovalo, že komunikuje iba prostredníctvom žmurkania. Podľa zdrojov to však nie je pravda. „Rozumie niektorým veciam, ktoré sa okolo neho dejú, no pravdepodobne nie všetkým,“ uviedol anonymný zdroj podľa stránky foxsports.com. V uplynulom roku sa objavili nepotvrdené správy o jeho možnej účasti na svadbe dcéry Giny-Marie. Rodina naďalej striktne chráni jeho súkromie. Minulý rok boli traja bývalí zamestnanci odsúdení za pokus vydierať rodinu hrozbou zverejnenia fotografií Schumachera v jeho súčasnom stave.
Začiatkom mesiaca Schumacherova dcéra zverejnila pri príležitosti jeho narodenín vzácnu rodinnú fotografiu z obdobia pred nehodou. Bývalý šéf operácií tímu Red Bull Richard Hopkins nedávno uviedol, že verejnosť už pravdepodobne Michaela Schumachera neuvidí. Podľa jeho slov rodina oprávnene dbá na maximálnu diskrétnosť a len úzky okruh ľudí má k Schumacherovi prístup.
Tagy: Michael Schumacher
