Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 18.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jaromír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

18. februára 2026

Liga majstrov: PSG, Real i Dortmund víťazne v prvých dueloch play off o osemfinále



Manaco malo proti PSG raketový štart a už v 1. minúte sa ujalo vedenia zásluhou Baloguna, ktorý pohotovo prekonal Matvěja Safonova.



Zdieľať
Liga majstrov: PSG, Real i Dortmund víťazne v prvých dueloch play off o osemfinále

Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili v úvodnom dueli play off o postup do osemfinále Ligy majstrov na pôde AS Monaco 3:2. Obhajcovia trofeje prehrávali v 18. minúte 0:2 po dvoch góloch Folarina Baloguna, no ešte do prestávky dokázali vyrovnať. O ich triumfe rozhodol svojím druhým gólom Desire Doue, Monaco dohrávalo od 49. minúty bez vylúčeného Alexandra Golovina. Real Madrid zvíťazil na štadióne Benficy Lisabon 1:0 gólom Viniciusa Juniora. Odvety sú na programe v stredu 25. februára.

Manaco malo proti PSG raketový štart a už v 1. minúte sa ujalo vedenia zásluhou Baloguna, ktorý pohotovo prekonal Matvěja Safonova. V 18. minúte dostal Balogun dobrú prihrávku za obranu a razantnou strelou zvýšil na 2:0 pre „kniežatá". Po faule Wouaa Faesa v šestnástke mal Paríž možnosť znížiť z pokutového kopu, no Vitinha ho nepremenil, keď Philipp Köhn vystihol smer jeho strely. V 29. minúte sa však presadil Doue, ktorý krátko predtým vystriedal zraneného Ousmaneho Dembeleho - 2:1. Paríž pokračoval v útočnej aktivite a v 41. minúte vyrovnal krížnou strelou Maročan Achraf Hakimi. Na začiatku druhého polčasu videl po intervencii VAR červenú kartu stredopoliar Monaca Golovin. PSG početnú prevahu využil, v 67. minúte rozhodol Doue.

V úvode zápasu medzi Benficou a Realom sa dianie odohrávalo medzi šestnástkami. Prvú šancu si vypracovali hostia v 19. minúte, Vinicius Junior však tesne minul bránku. Na druhej strane preveril Thibauta Courtoisa strelou k žrdi Fredrik Aursnes. Druhé dejstvo odštartoval Real náporom a v 50. minúte sa ujal vedenia zásluhou Viniciusa Juniora, ktorému do voľného priestoru posunul loptu Kylian Mbappe. V 56. minúte francúzsky rozhodca François Letexier zápas nakrátko prerušil pre údajné rasistické poznámky na adresu strelca gólu zo strany Gianlucu Prestianniho. Real už tesný náskok udržal a odplatil Benfice prehru 2:4 z záverečného kola ligovej fázy. V 87. minúte videl druhú žltú a následne červenú kartu tréner Benficy Jose Mourinho.

Borussia Dortmund zdolala Atalantu Bergamo 2:0. Duel sa začal s 15-minútovým oneskorením, autobus s hráčmi hostí totiž dorazil neskoro na štadión Signal Iduna Park. Borussia otvorila skóre už v 3. minúte vďaka guinejskému kanonierovi Serhouovi Guirassymu, v závere prvého polčasu zvýšil po prihrávke Afričana Maximilian Beier.

Futbalisti tureckého Galatasarayu Istanbul zvíťazili nad Juventusom Turín 5:2, hoci po polčase prehrávali 1:2. Dva góly domácich vsietil Holanďan Noa Lang, taliansky tím bol od 67. minúty bez vylúčeného Juana Cabala. Galatasaray sa ujal vedenia po štvrťhodine hry, keď zaváhanie obrany Juventusu využil Brazílčan Gabriel Sara. „Stará dáma" však bleskovo odpovedala, autorom vyrovnávajúceho gólu bol v 16. minúte Teun Koopmeiners. V 37. minúte vyšla hosťom rýchla kombinácia, Koopmeiners si vymenil loptu s Westonom McKenniem a strelou do horného rohu bránky prekonal Ugurcana Cakira. Galatasarayu vyšiel úvod druhého polčasu a v 48. minúte vyrovnal po dorážke Lang. V 60. minúte strhol vedenie na stranu domácich Davinson Sanchez po priamom kope Saru. V 67. minúte musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín Cabal a oslabený Juventus inkasoval ešte dvakrát. V 75. minúte potrestal hrúbku hostí Lang a v závere sa presadil Sacha Boey.

prvé zápasy play off o postup do osemfinále Ligy majstrov:

Benfica Lisabon - Real Madrid 0:1 (0:0)

Gól: 50. Vinicius Junior



AS Monaco - Paríž Saint-Germain 2:3 (2:2)

Góly: 1. a 18. Balogun - 29. a 67. Doue, 41. Hakimi, ČK: 49. Golovin (Monaco)



Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2:0 (2:0)

Góly: 3. Guirassy, 42. Beier



Galatasaray Istanbul - Juventus Turín 5:2 (1:2)

Góly: 48. a 75. Lang, 15. Sara, 60. Sanchez, 86. Boey - 16. a 37. Koopmeiners, ČK: 67. Cabal (Juventus) po druhej ŽK


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Video: Triumf Realu a výstavný gól Viniciusa v tieni obvinení z rasizmu
<< predchádzajúci článok
ZOH 2026 hokej: Nemci zdolali Francúzov a stali sa súpermi Slovenska vo štvrťfinále

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 