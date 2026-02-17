Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

17. februára 2026

ZOH 2026 hokej: Nemci zdolali Francúzov a stali sa súpermi Slovenska vo štvrťfinále



Duel Slovensko - Nemecko je na programe v stredu od 12.10 h.



ZOH 2026 hokej: Nemci zdolali Francúzov a stali sa súpermi Slovenska vo štvrťfinále

Hokejisti Nemecka budú súpermi Slovenska vo štvrťfinále ZOH v Miláne. V utorňajšom zápase play off o postup do najlepšej osmičky zdolali Francúzov 5:1. Duel Slovensko - Nemecko je na programe v stredu od 12.10 h.

Nemci vstúpili do zápasu koncentrovane a s väčším nasadením než ich súper. Už v 4. minúte išli do vedenia, keď kapitán Leon Draisaitl strelou bez prípravy využil presilovku - 1:0. V 11. minúte sa strelou z ostrého uhla presadil Frederik Tiffels a keď JJ Peterka ešte do prvej prestávky pridal tretí gól Nemcov, bolo o víťazovi prakticky rozhodnuté. Francúzi pôsobili v prvej tretine nevýrazne, no v druhej zlepšili výkon v ofenzíve a povzbudil ich aj gól Pierrea-Edouarda Bellemarea po šťastnom odraze od Moritza Müllera - 3:1. Nemci však nespanikárili a držali súpera herne aj gólovo na dištanc. V 48. minúte poistil ich víťazstvo Joshua Samanski, ktorý využil presilovku po Draisaitlovej asistencii - 4:1. Francúzi boli v tretej tretine ofenzívne aktívni, no defenzívu súpera viackrát neprekonali. Nepodarilo sa im to ani v dvoch presilovkách a ani počas hry bez brankára, v ktorej Nico Sturm uzavrel skóre.

ZOH 2026 hokej, play off o postup do štvrťfinále

Nemecko - Francúzsko 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Góly: 4. Draisaitl (Samanski, Stützle), 11. Tiffels, 19. Peterka (Stützle), 48. Samanski (Draisaitl, Seider) - 25. Bellemare (Perret), 60. Sturm (Draisaitl, Rieder). Rozhodcovia: Ch. Holm (Švéd.), Campbell - Brisebois (obaja Kan.), Ankerstjerne (Dán.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 9788 divákov.

Nemecko: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Reichel - Peterka, Stützle, Samanski - Michaelis, Kahun, Tuomie - Ehl, Sturm, Rieder - Schütz

Francúzsko: Junca (21. Keller) - Guebey, Auvitu, Gallet, Boscq, Cantagallo, Chakiachvili, Thiry - Perret, Bellemare, Da Costa - Fabre, Boudon, Texier - Treille, Addamo, Douay - Bertrand, Ritz, Rech - K. Bozon


Súvisiace články:


 ZOH 2026 hokej: Súperom Slovenska vo štvrťfinále olympijského hokejového turnaja bude víťaz zápasu Nemecko – Francúzsko (16. 2. 2026)
 ZOH 2026 hokej: Slovensko vyhralo nad Talianskom 3:2 a v tabuľke má 6 bodov po dvoch víťazstvách (13. 2. 2026)
 Slovensko má za sebou svoj Národný deň v Miláne, Pellegrini vyzdvihol skvelú atmosféru a navštívil aj hokejistov – VIDEO, FOTO (13. 2. 2026)
 ZOH 2016 hokej: Kanada zvíťazila nad Českom 5:0 (12. 2. 2026)
 ZOH 2026: Slafkovský zlomil Fínov: Poznám Sarosa, viem ako chytá (11. 2. 2026)
 ZOH 2026: Slovensko – Fínsko 4:1. Slafkovský žiaril, Slováci šokovali Fínov (11. 2. 2026)
 Na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo riešia kvalitu medailí, viacerým športovcom sa rozpadli (9. 2. 2026)
 ZOH 2016: Tatar bude kapitán Slovenska, asistentmi Černák a Fehérváry (9. 2. 2026)
 ZOH 2026: Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac (9. 2. 2026)
 Slovenský olympijský dom má čo ponúknuť. Návštevníkov čakajú prenosy, kultúrny program aj stretnutie so športovcami – FOTO (7. 2. 2026)



