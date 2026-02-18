|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 18.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jaromír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. februára 2026
Video: Triumf Realu a výstavný gól Viniciusa v tieni obvinení z rasizmu
Víťazstvo Realu Madrid na pôde Benficy Lisabon zatienili obvinenia z rasizmu voči strelcovi jediného gólu Viniciusovi Juniorovi.
Zdieľať
Víťazstvo Realu Madrid na pôde Benficy Lisabon zatienili obvinenia z rasizmu voči strelcovi jediného gólu Viniciusovi Juniorovi. „Biely balet“ triumfoval na trávniku portugalského súpera v prvom dueli play off o osemfinále Ligy majstrov. Dvadsaťpäťročný brazílsky krídelník sa sťažoval na rasistické správanie hneď po strelení gólu a v dôsledku tohto incidentu bol aj prerušený zápas.
Real cestoval do Lisabonu necelé tri týždne po dramatickej prehre 2:4 na rovnakom štadióne, keď brankár Anatolij Trubin strelil v závere senzačný gól a posunul portugalský tím do vyraďovacej fázy, pričom Real musel ísť do play off namiesto priameho postupu do osemfinále. Tréner domácich Jose Mourinho dúfal, že opäť inšpiruje svoj tím k víťazstvu proti klubu, ktorý viedol v rokoch 2010 až 2013, no večer zatienilo údajné rasistické napadnutie, ktoré nahlásil Vinicius.
Brazílčan strelil krátko po prestávke výstavný gól, keď jeho strela zapadla do horného rohu brány. Moment slávy sa však rýchlo stal kontroverzným, keď dostal žltú kartu za oslavu tancom pred fanúšikmi. Táto žltá karta vyvolala výmenu názorov s domácim krídelníkom Gianlucom Prestiannim, ktorý si potiahol dres cez ústa a zrejme niečo povedal smerom k Viniciusovi. Ten následne pribehol k rozhodcovi Francoisovi Letexierovi a ukazujúc na Prestianniho naznačil, že bol označený slovom „mono“, čo je španielsky výraz pre opicu. Nasledovalo niekoľkominútové prerušenie hry, po ktorom Viniciusa vypískali domáci fanúšikovia. Prestianni tvrdil, že protihráča nenazval opicou, ale slabochom. V rámci mele medzi lavičkami videl červenú kartu jeden z členov realizačného tímu hostí. Prestianni vyšiel z incidentu bez karty, dostal ju neskôr za filmovanie a keď bol v 81. minúte vystriedaný, domáci fanúšikovia mu tlieskali.
Mourinha zase v závere zápasu vylúčili za príliš hlasné protesty, keď žiadal druhú žltú kartu pre Viniciusa. To znamená, že v odvete na budúci týždeň nebude môcť viesť svoj tím. Dlhé prerušenie prinieslo až 12 minút nadstaveného času, no Benfica ich nedokázala využiť na vyrovnanie a pred odvetou v španielskej metropole ju čaká náročná úloha. „To, čo sa stalo, sa nikomu nepáči. Treba sa opýtať hráča Benficy, čo povedal. Rasizmus je niečo, čo musíme z futbalu odstrániť. Ak to hráči sami nevyriešia, bude to veľmi zložité,“ zhodnotil tréner hostí Alvaro Arbeloa podľa agentúry AFP.
Samotný Vinicius na sociálnej sieti Instagram po zápase uviedol: „Rasisti sú predovšetkým zbabelci. Musia si zakrývať ústa dresom, aby ukázali, akí sú slabí. Majú však ochranu od iných, ktorí by ich teoreticky mali potrestať. To, čo sa dnes stalo, nie je v mojom ani v živote mojej rodiny nič nové. Dostal som žltú kartu za oslavu gólu. Stále nechápem prečo. Na druhej strane sa vykonal len zle aplikovaný protokol, ktorý nič nevyriešil. Nemám rád, keď sa ocitám v takýchto situáciách, obzvlášť po veľkom víťazstve, keď by titulky mali patriť Realu Madrid, ale je to potrebné.“
Mourinho čelil kritike za to, že naznačil provokáciu zo strany Viniciusa, zatiaľ čo obranca hostí Trent Alexander-Arnold označil incident za „hanbu pre futbal“. „Povedal som mu (Viniciusovi), že keď dáte taký gól, jednoducho oslavujete a vrátite sa späť. On a Prestianni mi povedali rozdielne veci. Ja však neverím ani jednému, ani druhému. Chcem byť nezávislý,“ citovala portugalského kormidelníka agentúra DPA. Mourinho sa následne vyjadril aj k predchádzajúcim incidentom, pri ktorých bol Vinicius na štadiónoch terčom rasistických útokov. V júni 2024 boli traja fanúšikovia Valencie odsúdení na osem mesiacov väzenia za rasistické urážky počas zápasu La Ligy v máji 2023 – išlo o prvý takýto rozsudok v Španielsku. „Niečo tu nie je v poriadku, pretože sa to deje na každom štadióne. Na štadióne, kde hrá Vinicius, sa vždy niečo stane,“ zhodnotil Mourinho, ktorý mal zároveň Brazílčanovi pripomenúť, že tmavej pleti bola aj najväčšia hráčska legenda Benficy, útočník Eusebio.
Brazílska futbalová konfederácia vyjadrila Viniciusovi solidaritu a v príspevku na sieti X uviedla, že „nie je sám“, že „rasizmus je zločin“ a „nemá miesto nikde vo futbale“. Jeho rozhodnutie nahlásiť incident rozhodcovi označila za „príklad odvahy a dôstojnosti“.
Prečítajte si tiež
ZOH 2026: Petra Vlhová je po svojej jazde v 1. kole slalomu na olympiáde priebežne na 24. priečke
Liga majstrov: PSG, Real i Dortmund víťazne v prvých dueloch play off o osemfinále