Streda 22.10.2025
Archív správ
Denník - Správy
22. októbra 2025
Liga majstrov: PSV deklasoval oslabený Neapol, Conte: „Fatálny kolaps“
Zverenci trénera Antonia Conteho sa museli zaobísť bez zraneného slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku.
Stret holandského a talianskeho šampióna v ligovej fáze futbalovej Ligy majstrov priniesol jednoznačnú záležitosť z pohľadu domáceho tímu. PSV Eindhoven deklasoval Neapol 6:2 a pripísal si prvé víťazstvo v tohtoročnej edícii súťaže.
Zverenci trénera Antonia Conteho sa museli zaobísť bez zraneného slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku a v zostave absentoval aj dánsky útočník Rasmus Höljund. V Eindhovene síce viedli od 31. minúty po góle Scotta McTominaya, ale ešte do polčasovej prestávky dvakrát inkasovali. „Sme skutočne sklamaní. Musíme sa poučiť z tejto lekcie. V prvom polčase to bol z našej strany dobrý výkon, ale potom prišiel fatálny kolaps v koncentrácii. Takéto chyby sú potom potrestané. V tejto sezóne máme veľa zápasov a je pred nami veľa roboty, aby sme nastavili štandardy tohto tímu. Už som vravel, že to bude ťažká sezóna. Je potrebná trpezlivosť a to, aby sme opäť objavili odolnosť a chémiu,“ vyjadril sa pre klubovú webstránku kormidelník Neapola.
Rozhodujúcim okamihom stretnutia bola červená karta útočníka SSC Lorenza Luccu v 76. minúte. PSV už v tom čase viedol 3:1, ale v priebehu deviatich minút dal troma gólmi definitívnu pečiatku tomu, že tri body zostanú doma. „Úžasné, myslím si, že ide o najlepší večer môjho života. Zaslúžili sme si toto víťazstvo a ja som šťastný. Neapol má veľmi dobré mužstvo, pred zápasom som hovoril chalanom, že nás čaká náročný duel. Po dvoch rýchlych góloch sme hrali čoraz lepšie,“ uviedol autor dvoch gólov PSV a muž zápasu Dennis Man.
Jeho tím potvrdil zlepšujúcu sa výsledkovú formu, vybojoval štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov vo všetkých súťažiach. Z predošlých 15 stretnutí v skupinovej alebo ligovej fáze LM prehral pred utorkom Eindhoven len trikrát. Navyše nie je v týchto dueloch núdza o góly, jeho predchádzajúcich 11 zápasov b LM prinieslo v priemere viac ako štyri góly. Teraz videli diváci celkovo až osem presných zásahov. „Na tejto úrovni je to o chybách. Myslím si, že je potrebné sa neustále zlepšovať. Je to ako F1, nikdy nebudete majstrom sveta, ak nebudete vylepšovať monopost. Cítim však, že sme sa vybrali správnym smerom,“ uviedol domáci kouč Peter Bosz.
Pre PSV to bola prvá výhra v tohtoročnej ligovej fáze LM, Neapol naopak už druhýkrát zaváhal. „Naši fanúšikovia si takúto prehru nezaslúžili. Sme sklamaní. Bol to večer, v ktorom sa všetko pokazilo. Musíme si urobiť analýzu, čo sme robili zle. Je potrebné sa dať do poriadku, pretože už o niekoľko dní je tu ďalší duel a my chceme čo najlepšie zareagovať,“ vyhlásil obranca hostí Giovanni Di Lorenzo.
Pope s neobvyklou asistenciou, Howe: „Hádzanie je jeho silná stránka“
Anglický futbalový brankár Nick Pope si v utorkovom zápase Ligy majstrov proti Benfice Lisabon (3:0) pripísal neobvyklú asistenciu. Jeho rozohrávku rukou zužitkoval spoluhráč z Newcastlu United Harvey Barnes a zvýšil na 2:0 pre domácich.
Situácia sa udiala v 70. minúte. Pope rozohrával z hranice šestnástky a dlhým hodom našiel za polovicou ihriska nabiehajúceho Barnesa. Ten si poradil s brániacim hráčom a rozvlnil sieť strelou ku vzdialenejšej žrdi. „Nie som si istý, či si za to môžem pripísať veľké zásluhy. Čo sa týka jeho rozohrávok, pracujeme s Nickom na určitých veciach. Hádzanie lopty je jeho veľmi silná stránka. Vlastne na tom pracujeme, ale nepovedal by som, že sme pracovali nevyhnutne na tomto,“ uviedol tréner Newcastlu Eddie Howe podľa AP.
V prvom polčase otvoril skóre Anthony Gordon. Striedajúci Barnes sa presadil po Popeovej asistencii a potom opäť v 83. minúte. „Straky“ tak zvíťazili nad portugalským tímom 3:0 a po troch zápasoch ligovej fázy LM majú na konte šesť bodov.
Leverkusen podľahol PSG 2:7, Garcia:„Chcem sa fanúšikom ospravedlniť“
Päť gólov, dve červené karty a aj dve penalty priniesol už prvý polčas utorňajšieho zápasu Ligy majstrov medzi Bayerom Leverkusen a obhajcom trofeje Parížom St. Germain. Na mimoriadne pestré úvodné dejstvo aktéri nadviazali aj v druhom, v ktorom padli štyri góly a PSG napokon zvíťazil vysoko 7:2.
Divoký prvý polčas odštartoval obranca Willian Pacho, ktorý gólom v 7. minúte poslal hostí do vedenia. Vyrovnať mohol Alejandro Grimaldo z pokutového kopu po ruke Iľju Zabarného, no trafil iba žrď. V 31. minúte síce dostal domáci stredopoliar Robert Andrich červenú kartu po zásahu lakťom Desirea Douea, no už o šesť minút neskôr sa sily vyrovnali, keď Zabarnyj dostal druhú žltú kartu. Leverkusen sa v 38. minúte dostal k druhej penalte, z ktorej vyrovnal Aleix Garcia. Domácich to však nenakoplo, naopak, po viacerých chybách v obrane ešte do prestávky inkasoval tri góly - 1:4. Duel mali hostia pevne v rukách a po troch góloch v druhom polčase napokon presvedčivo triumfovali.
Parížania si presvedčivým víťazstvom upevnili pozíciu na čele tabuľky hlavnej fázy Ligy majstrov. Do zápasu napokon zasiahol aj držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele. Útočník francúzskeho majstra nehral súťažný zápas od 5. septembra, keď sa zranil v zápase kvalifikácie MS 2026. V pozícii striedajúceho hráča sa dostal na trávnik v 63. minúte za stavu 5:2 pre hostí a už o tri minúty neskôr zvýšil náskok PSG. „Ešte nie som stopercentný. Chcel som hrať už cez víkend, no tréner mi povedal, aby som trochu počkal. Cítil som sa však skvele. Máme za sebou tri zápasy, dosiahli sme tri víťazstvá a čo je kľúčové, sme na čele tabuľky Ligy majstrov. Túto sezónu sme začali naozaj dobre, najmä vzhľadom na to, aká ťažká bola minulá,“ konštatoval Dembele podľa uefa.com po tom, čo PSG prvýkrát v histórii strelil viac ako šesť gólov na ihrisku súpera v Lige majstrov.
Odlišné pocity prežívali hráči Leverkusenu, ktorí sklamali svojich fanúšikov vo vypredanej BayAréne (30.210 divákov). "Bolí to. Chcem sa ospravedlniť fanúšikom. Boli neuveriteľní. Potrebujeme ich v nedeľu (proti Freiburgu), aby sme sa opäť posunuli vpred,“ povedal strelec oboch gólov Bayeru Aleix Garcia. „Ten výsledok je ťažký, musíme sa ako tím výrazne zlepšiť. Máme veľký potenciál,“ dodal. V podobnom duchu sa vyjadril aj tréner Leverkusenu Kasper Hjulmand: „Je to vysoká prehra. Musíme sa z toho otriasť a pozerať sa dopredu.“
Bayer má po troch zápasoch v LM na konte dva body za remízy v Kodani a s PSV Eindhoven. V nasledujúcom zápase sa 5. novembra prestaví na ihrisku Benficy Lisabon.
