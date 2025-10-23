|
Štvrtok 23.10.2025
23. októbra 2025
Liga majstrov: Real Madrid vyhral nad Juventusom, Slavia remizovala v Bergame
Karabach šokoval fanúšikov na štadióne St. Mames a už v 1. minúte sa ujal vedenia, keď chybu obrany Bilbaa potrestal Leandro Andrade.
Zdieľať
Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v stredajšom šlágri 3. kola hlavnej fázy Ligy majstrov nad Juventusom Turín 1:0. Stopercentný je zatiaľ aj Bayern Mníchov, ktorý si poradil s belgickým tímom Club Bruggy 4:0. Slavia Praha bez zraneného slovenského reprezentanta Ivana Schranza uhrala cennú remízu 0:0 na pôde Atalanty Bergamo. Schranzov krajan Erik Prekop nastúpil za Slaviu v 89. minúte a v závere videl žltú kartu.
Real si proti Juventusu vypracoval prvú veľkú šancu v 34. minúte, Brahim Diaz však po centri Ardu Gülera hlavou tesne minul bránku. V 40. minúte sa pri strele Kyliana Mbappeho vyznamenal brankár hostí Michele Di Gregorio. V 57. minúte predviedol skvelú individuálnu akciu Vinicius Junior, ktorý obišiel štyroch hráčov Juventusu. Jeho následná strela síce mierila do žrde, no lopta sa odrazila k Judeovi Bellinghamovi, ktorý pohotovo rozhodol o víťazstve Realu.
Bayern sa proti Bruggám ujal vedenia v 5. minúte. Debutujúci Lennart Karl sa stal vo veku 17 rokov a 242 dní najmladším strelcom Bavorov v histórii prestížnej súťaže. Prekonal zápis Jamala Musialu, ktorý bol o 121 dní starší, keď pred štyrmi rokmi rozvlnil sieť Lazia Rím. V 14. minúte zvýšil náskok domácich Harry Kane po prihrávke Konrada Laimera, tretí gól pridal ešte pred prestávkou Luis Diaz a skóre uzavrel v 79. minúte Nicolas Jackson. Bayern v novej sezóne ešte nestratil bod ani v nemeckej Bundeslige.
FC Liverpool v základnej zostave bez egyptského kanoniera Mohameda Salaha uspel na štadióne Eintrachtu Frankfurt 5:1. Anglický majster prehrával od 26. minúty po góle Rasmusa Kristensena. „The Reds" však ešte do konca polčasu otočili nepriaznivý vývoj po presných zásahoch Huga Ekitikeho, Virgila van Dijka a Ibrahimu Konateho. Po zmene strán spečatili triumf hostí Cody Gakpo a Dominik Szoboszlai. Chelsea deklasovala Ajax Amsterdam tak isto 5:1, hostia dohrávali od 15. minúty bez vylúčeného Kennetha Taylora.
Futbalisti Athletica Bilbao dosiahli prvé víťazstvo v hlavnej fáze Ligy majstrov 2025/26, keď zdolali azerbajdžanský FK Karabach 3:1 a pripravili mu prvú prehru. Dva góly vsietil Gorka Guruzeta. Domáce prostredie využil aj Galatasaray Istanbul, ktorý triumfoval nad Bodöm/Glimt rovnako 3:1 aj vďaka dvom gólom Nigérijčana Victora Osimhena.
Karabach šokoval fanúšikov na štadióne St. Mames a už v 1. minúte sa ujal vedenia, keď chybu obrany Bilbaa potrestal Leandro Andrade. V 18. minúte mal veľkú šancu vyrovnať Guruzeta, no zoči-voči Mateuszovi Kochalskému neuspel. V 40. minúte sa však hráč baskického tímu dočkal, keď zužitkoval prihrávku Mikela Jauregizara. V 70. minúte strhol vedenie na stranu Bilbaa Robert Navarro. Karabach mohol v 86. vyrovnať, no Yuri Berchiche vykopol loptu z bránkovej čiary. Triumf Athletica spečatil v 87. minúte volejom Guruzeta.
Osimhen proti Bodö/Glimt potvrdil dobrú streleckú formu a už 3. minúte poslal turecký tím do vedenia. V 33. minúte pridal ďalší presný zásah, keď potrestal zlú rozohrávku hostí. Po hodine hry zvýšil náskok domácich Yunus Akgün, nórskemu šampiónovi sa v 78. minúte podarilo už iba znížiť zásluhou Andreasa Helmersena.
Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy:
Sporting Lisabon - Olympique Marseille 2:1 (0:1)
Góly: 69. Catamo, 86. Santos - 14. Paixao. ČK: 45.+2 Emerson (Marseille) po 2 ŽK
Real Madrid - Juventus FC 1:0 (0:0)
Gól: 57. Bellingham
AS Monaco - Tottenham Hotspur 0:0
FC Chelsea - Ajax Amsterdam 5:1 (4:1)
Góly: 18. Guiu, 27. Caicedo, 45. Fernandez (z 11 m), 45.+6 Estevao (z 11 m), 48. George - 33. Weghorst (z 11 m). ČK: 15. Taylor (Ajax)
Eintracht Frankfurt - FC Liverpool 1:5 (1:3)
Góly: 26. Kristensen - 35. Ekitike, 39. Van Dijk, 44. Konate, 66. Gakpo, 70. Szoboszlai
Bayern Mníchov - Club Bruggy 4:0 (3:0)
Góly: 5. Karl, 14. Kane, 37. Diaz, 79. Jackson
Atalanta Bergamo - Slavia Praha 0:0
/E. Prekop (Slavia) hral od 88. minúty a dostal ŽK/
Galatasaray Istanbul - Bodö/Glimt 3:1 (2:0)
Góly: 3. a 33. Osimhen, 60. Akgün - 76. Helmersen
Athletic Bilbao - FK Karabach 3:1 (1:1)
Góly: 40. a 87. Guruzeta, 70. Navarro - 1. Andrade
tabuľka:
1. Paríž Saint-Germain 3 3 0 0 13:3 9
2. Bayern Mníchov 3 3 0 0 12:2 9
3. Inter Miláno 3 3 0 0 9:0 9
4. FC Arsenal 3 3 0 0 8:0 9
5. Real Madrid 3 3 0 0 8:1 9
6. Borussia Dortmund 3 2 1 0 2:7 7
7. Manchester City 3 2 1 0 6:2 7
8. Newcastle United 3 2 0 1 8:2 6
9. FC Barcelona 3 2 0 1 9:4 6
10. FC Liverpool 3 2 0 1 8:4 6
11. FC Chelsea 3 2 0 1 7:4 6
11. Sporting Lisabon 3 2 0 1 7:4 6
13. FK Karabach 3 2 0 1 6:5 6
14. Galatasaray Istanbul 3 2 0 1 5:6 6
15. Tottenham Hotspur 3 1 2 0 3:2 5
16. PSV Eindhoven 3 1 1 1 8:6 4
17. Atalanta Bergamo 3 1 1 1 2:5 4
18. Olympique Marseille 3 1 0 2 6:4 3
19. Atlético Madrid 3 1 0 2 7:8 3
20. Club Bruggy 3 1 0 2 5:7 3
21. Athletic Bilbao 3 1 0 2 4:7 3
22. Eintracht Frankfurt 3 1 0 2 7:11 3
23. SSC Neapol 3 1 0 2 4:9 3
24. Union St. Gilloise 3 1 0 2 3:9 3
25. Juventus Turín 3 0 2 1 6:7 2
26. FK Bodö/Glimt 3 0 2 1 5:7 2
27. AS Monaco 3 0 2 1 3:6 2
28. Slavia Praha 3 0 2 1 2:5 2
29. Pafos FC 3 0 2 1 1:5 2
30. Bayer Leverkusen 3 0 2 1 5:10 2
31. FC Villarreal 3 0 1 2 2:5 1
32. FC Kodaň gen 3 0 1 2 4:8 1
33. Olympiakos Pireus 3 0 1 2 1:8 1
34. Kajrat Almaty 3 0 1 2 1:9 1
35. Benfica Lisabon 3 0 0 3 2:7 0
36. Ajax Amsterdam 3 0 0 3 1:11 0
