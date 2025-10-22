Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.10.2025
 Šport

22. októbra 2025

Ramsay sa vracia na reprezentačnú striedačku, pomôže Országhovi


Tagy: Craig Ramsay

Bude súčasťou trénerského štábu nového hlavného kormidelníka Vladimíra Országha na novembrovom Nemeckom pohári a aj na decembrovom Vianočnom Kaufland Cupe.



Ramsay sa vracia na reprezentačnú striedačku, pomôže Országhovi

Bývalý hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay opäť pomôže národnému tímu. Ako informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na sociálnych sieťach, 74-ročnému kanadskému koučovi sa počas leta zlepšil zdravotný stav a čoskoro opäť priletí na Slovensko. Bude súčasťou trénerského štábu nového hlavného kormidelníka Vladimíra Országha na novembrovom Nemeckom pohári a aj na decembrovom Vianočnom Kaufland Cupe.


„Sme veľmi radi, že počas leta sa bývalému hlavnému trénerovi našej reprezentácie polepšilo zdravotne natoľko, že je pripravený z vlastnej vôle opäť pomôcť Slovenskému hokeju,“ uviedol SZĽH v stredu na svojej facebookovej stránke.

Országh prevzal v minulej sezóne národný tím po tom, ako Ramsayho zastavil zápal pľúc. Najprv trénoval reprezentáciu iba dočasne, no stav kanadského odborníka sa nezlepšoval a tak viedol mužstvo aj na majstrovstvách sveta. Kanaďanovi vypršala zmluva na konci sezóny. Už v júli však šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan naznačil, že Ramsay bude naďalej súčasťou tímu a mal by pomôcť Slovensku aj na olympijskom turnaji v Miláne.

