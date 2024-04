Liga majstrov: Real Madrid remizoval so Manchestrom City 3:3, Arsenal Londýn hral s Bayernom Mníchov 2:2

Futbalisti Realu Madrid remizovali v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov s obhajcom titulu Manchestrom City 3:3. V dueli plnom zvratov zariadil nerozhodný výsledok v 79. minúte domáci Federico Valverde. V druhom utorňajšom stretnutí hral Arsenal Londýn s Bayernom Mníchov nerozhodne 2:2. Odvety sú na programe v stredu 17. apríla v Manchestri a Mníchove.

Tréner City Pep Guardiola nenasadil stredopoliara Kevina de Bruynea, ktorému po príchode na štadión prišlo v šatni nevoľno, absentovali aj zranení obrancovia Nathan Ake a Kyle Walker, stihol sa však uzdraviť Joško Gvardiol. Španielskemu tímu chýbali nedoliečení Thibaut Courtois a David Alaba. Šláger na San Bernabeu mal od úvodu grády. Hneď v prvej akcii hostí Tchouameni nekompromisne zastavil prenikajúceho Grealisha, dostal žltú kartu a anglický šampión mal výhodu priameho kopu. Z neho sa očakával center do pokutového územia, no Bernardo Silva zvolil priamu strelu popri "múre", v ktorom stál len Vinicius Junior, a nachytal brankára Lunina - 0:1. Real sa rýchlo otriasol a už o desať minút dokázal vyrovnať. Camavingovu strelu z vyše 20 metrov tečoval Ruben Dias a Ortega nemal nárok - 1:1. A to nebolo všetko, o dve minúty neskôr Vinicius uvoľnil na ľavom krídle Rodryga, ktorý rýchlu kontru premenil aj s pomocou teču Akanjiho. Aj v ďalšom priebehu líder La Ligy poľahky prenikal do rozhodenej súperovej obrany, najmä Rodrygo bol pri chuti. Po polhodine hry zneškodnil jeho pokus Ortega, následne Brazílčan v dobrej pozícii minul bránu. Brankár City si poradil aj s prienikom Viniciusa.



V druhom dejstve "Citizens" zvýšili aktivitu. Grealish vypálil z nádejnej pozície nad bránu, kde mierila neskôr aj hlavička Rodriho. Real však stále pôsobil nebezpečnejšie, tretí gólový úder mohol pridať Vinicius. Hostia prežili najťažšie chvíle, trpezlivo vyčkávali na svoju príležitosť a v 66. minúte sa dočkali. Cez B. Silvu a Stonesa sa lopta dostala k Fodenovi, ktorý spoza šestnásty trafil brilantne do pravého horného rohu domácej brány - 2:2. Gól dodal hosťom sebavedomie a o päť minút neskôr už viedli. Parádnu strelu z diaľky tentoraz vypustil netradičný strelec Gvardiol, ktorého nikto z protihráčov tesnejšie nebránil a lopta z jeho pravačky zapadla presne k vzdialenejšej žrdi. Ofenzívna šou pokračovala. V 79. minúte Vinicius našiel centrom na opačnej strane Valverdeho a ten výstavným volejom vyrovnal - 3:3. Skóre sa už nezmenilo a tak Real natiahol domácu sériu bez prehry už na 28 zápasov.



Podobne v rýchlom tempe sa začal aj paralelný súboj v Londýne. Arsenal sa dostal do vedenia v 12. minúte zásluhou Saku, ktorý v šestnástke prebral prihrávku do Whitea, otočil sa a zakrútil loptu presne k vzdialenejšej žrdi. Vzápätí mohol zvýšiť White, v tutovke ho vychytal Neuer. Hostia postupne prevzali réžiu hry a ešte v prvom polčase stav otočili. Najprv skóroval Gnabry, ktorého vysunul Goretzka, a druhý gól strelil z pokutového kopu Harry Kane. Anglický kanonier potrestal faul Salibu na Saneho a tešil sa už z 39. gólu v tejto sezóne. Tretí zásah Bayernu mohol pridať Sane, ktorý sa dostal do samostatného úniku, ale vracajúci sa White mu stihol loptu vypichnúť. V druhom polčase sa "Gunners" snažili viac kontrolovať loptu a kombináciami hľadali priestor na zakončenie, lenže hostia hrali v obrane dlho pozorne. Hru Arsenalu oživil až Gabriel Jesus. Brazílsky útočník v 76. minúte zamotal hlavu súperovým obrancom a po jeho prihrávke vyrovnal ďalší striedajúci hráč Trossard. Domáci tak uhrali pred odvetou remízu, aj preto, že v závere Coman z tesnej blízkosti trafil tyč Rayovej brány.

prvé zápasy štvrťfinále Ligy majstrov:



Real Madrid - Manchester City 3:3 (2:1)



Góly: 12. Dias (vl.), 14. Rodrygo, 79. Valverde - 2. B. Silva, 66. Foden, 71. Gvardiol. Rozhodovali: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: Tchouameni, Carvajal - Akanji, B. Silva, 76.680 divákov.



Real: Lunin - Carvajal, Rüdiger, Tchouameni, Mendy - Camavinga, Kroos (72. Modrič), Valverde - Rodrygo (71. Diaz), Bellingham, Vinicius Junior (86. Joselu)



City: Ortega - Akanji, Stones, Ruben Dias, Gvardiol - Rodri, Kovačič - B. Silva, Foden (87. Alvarez), Grealish - Haaland



Arsenal Londýn - Bayern Mníchov 2:2 (1:2)



Góly: 12. Saka, 76. Trossard - 18. Gnabry, 32. Kane (z 11 m). Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderqvist (všetci Švéd.), ŽK: Partey - Davies, Kane, 60.221 divákov.



Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior (46. Zinčenko) - Ödegaard, Jorginho (67. Gabriel Jesus), Rice - Saka, Havertz (86. Partey), Martinelli (66. Trossard)



Bayern: Neuer - Kimmich, de Ligt, Dier, Davies - Laimer, Goretzka - Sane (66. Coman), Musiala, Gnabry (70. Guerreiro) - Kane