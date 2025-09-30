|
Utorok 30.9.2025
Meniny má Jarolím
Denník - Správy
30. septembra 2025
Alcaraz má prvý titul z Tokia: Dúfam, že nie posledný
Dvadsaťdvaročný Alcaraz si vybojoval ôsmy singlový titul v tejto sezóne, v Tokiu triumfoval pri svojej vôbec prvej účasti.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal víťazom turnaja ATP 500 v Tokiu. V pozícii najvyššie nasadeného hráča zdolal v utorkovom finálovom zápase turnajovú dvojku Taylora Fritza z USA 6:4, 6:4.
Dvadsaťdvaročný Alcaraz si vybojoval ôsmy singlový titul v tejto sezóne, v Tokiu triumfoval pri svojej vôbec prvej účasti. Počas týždňa ho navyše trápil členok. „Prvýkrát v Tokiu, prvý titul. Dúfam, že nie posledný. Od chvíle, keď som vstúpil na kurt, som si tu užil každú sekundu. Okrem tých piatich minút, ktoré som strávil na zemi skrz členok,“ citovala Španiela agentúra AFP.
dvojhra - finále:
Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Taylor Fritz (USA-2) 6:4, 6:4
Alcaraz sa odhlásil z turnaja v Šanghaji pre zdravotné problémy
Svetová tenisová jednotka Carlos Alcaraz sa odhlásil z tohtotýždňového turnaja ATP Masters 1000 v Šanghaji. Dvadsaťjedenročný Španiel uviedol ako dôvod fyzické problémy, ktoré sa objavili krátko po jeho triumfe na turnaji Japan Open v Tokiu.
Dvadsaťdvaročný Španiel si poranil členok už vo svojom úvodnom zápase v Tokiu, no napriek tomu napokon získal titul po finálovom víťazstve nad Američanom Taylorom Fritzom (6:4, 6:4). Zranenie utrpel pri pokuse dobehnúť loptičku, keď spadol na zem a niekoľko minút zostal sedieť na kurte. V ďalších zápasoch nastupoval s výrazným prelepením členka.
„Som veľmi sklamaný, že musím oznámiť, že tento rok nebudem môcť hrať na turnaji Rolex Shanghai Masters,“ napísal Alcaraz na sociálnej sieti Instagram. „Bohužiaľ, trápia ma fyzické problémy a po konzultácii s tímom sme sa zhodli, že najlepším rozhodnutím je odpočívať a zotaviť sa,“ povedal ďalej Alcaraz.
Podľa vlastných slov sa tešil na návrat pred fanúšikov v Šanghaji, no verí, že to vyjde budúci rok: „Veľmi som sa tešil, že si opäť zahrám pred úžasnými fanúšikmi v Šanghaji. Dúfam, že sa čoskoro vrátim a uvidím svojich čínskych fanúšikov budúci rok!“
Úradujúci víťaz grandslamového US Open priznal, že zranenie mal počas celého turnaja v Tokiu v hlave: „Začiatok týždňa nebol ideálny pre problémy s členkom, ale spôsob, akým som sa dokázal vrátiť a zahrať výborný turnaj s kvalitnými zápasmi, ma naozaj teší.“.
