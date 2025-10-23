|
Štvrtok 23.10.2025
Meniny má Alojzia
Archív správ
|Denník - Správy
23. októbra 2025
NHL: Nemec prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey nad Minnesotou 4:1
Nemec odohral 16 a pol minúty, okrem plusového bodu zblokoval 4 strely. O góly Devils sa postarali Brendan Dillon, Arsenij Gricjuk, Paul Cotter a Jesper Bratt.
Slovenský hokejista Šimon Nemec prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey Devils nad Minnesotou 4:1 v nočnom zápase NHL. Dvadsaťjedenročný obranca bdoval už v druhom zápase za sebou, "diabli" ťahajú šesťzápasovú víťaznú sériu. V ďalšom zápase zvíťazil Montreal na ľade Calgary 2:1 po predĺžení, Juraj Slafkovský v drese hostí a Samuel Honzek za domácich nebodovali.
Nemec odohral 16 a pol minúty, okrem plusového bodu zblokoval 4 strely. O góly Devils sa postarali Brendan Dillon, Arsenij Gricjuk, Paul Cotter a Jesper Bratt. Pre Gricjuka to bol prvý gól v profilige. Brankár domácich Nico Daws predviedol vo svojom debute v sezóne 29 zákrokov. „Absolvoval som veľa dobrých tréningových dní, takže nedostatok času v zápasoch ma príliš neovplyvnil. Momentálne mám veľa sebavedomia a som z toho šťastný, pretože toto je len môj druhý zápas sezóny (prvý odohral s Uticou v AHL- pozn.). Cítil som sa dobre,“ citoval Dawsa portál nhl.com. Dillon strelil druhý deň po sebe víťazný gól a dokázal to ako prvý obranca v klubovej histórii.
Devils zužitkovali tri presilovky, v početnej výhode sa presadili 21-krát za sebou. „Sme na to veľmi hrdí a je to niečo, čo nám dáva veľa impulzu,“ povedal útočník Dawson Mercer, ktorý zaznamenal dve asistencie.
O víťazstve Canadiens rozhodol obranca Mike Matheson po minúte predĺženia, keď zužitkoval prihrávku od Ivana Demidova. „Demi to urobil skvele, musel som to jednoducho dokončiť,“ povedal Matheson. Brankár Montrealu Jakub Dobeš mal 36 úspešných zákrokov. Slafkovský mal štyri strely, odohral necelých 17 minút. Honzek nebodoval ani v 11. zápase kariéry, pripísal si jednu strelu. Odohral 9 minút a 39 sekúnd.
Buffalo zdolalo Detroit 4:2, hostia tak ukončili päťzápasovú víťaznú šnúru. V bránke domácich mal úspešný debut brankár Colten Ellis, kryl 27 striel. Jehso spoluhráč Jack Quinn zaznamenal víťazný gól a dve asistencie. „Keď Jack prejde stredné pásmo, môžete čakať, že predvedie peknú akciu. Korčuľuje lepšie ak v minulej sezóne,“ povedal tréner Buffala Lindy Ruff. Jeho zverenci zvíťazili v treťom z uplynulých štyroch zápasov.
NHL-sumáre
New Jersey Devils - Minnesota Wild 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly: 17. Cotter (Brown, Mercer), 27. Dillon (Mercer, Nemec), 45. Gricjuk (Meier), 59. Bratt (Siegenthaler) – 51. Boldy (Eriksson Ek, Buium). Brankári: Daws - Gustavsson, strely na bránku: 36:30.
Calgary Flames - Montreal Canadiens 1:2 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)
Góly: 46. Klapka – 18. Bolduc (Suzuki, Hutson), 61. Matheson (Demidov, Newhook). Brankári: Wolf - Dobeš, strely na bránku: 37:28.
Buffalo Sabres - Detroit Red Wings 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Góly: 32. Zucker (Quinn, Timmins), 37. Kozak (Quinn, Samuelsson), 45. Quinn (McLeod, Byram), 49. Doan (McLeod, Timmins) – 23. Compher (A. Johansson, Berggren), 39. Finnie (Larkin, Raymond). Brankári: Ellis - Gibson, strely na bránku: 31:28.
Slováci v akcii:
Šimon Nemec (New Jersey) 16:30 0 1 1 1 2 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 16:50 0 0 0 0 4 0
Samuel Honzek (Calgary) 09:39 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
