Liga majstrov: Real Madrid vyradil v rozstrele Atletico, vo štvrťfinále ho čaká Arsenal

Futbalisti Realu Madrid postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. Obhajca trofeje po triumfe v prvom domáce zápase s mestským rivalom Atleticom 2:1 prehral v riadnom hracom čase odvety 0:1, ale v jedenástkovom rozstrele uspel 4:2. V ďalšej fáze sa stretne s Arsenalom Londýn, ktorý prešiel cez holandský PSV Eindhoven so skóre z dvojzápasu 9:3. Medzi najlepšiu osmičku sa dostala aj Aston Villa po víťazstve nad FC Bruggy 3:0. Borussia Dortmund si zaistila postup po triumfe 2:1 na ihrisku OSC Lille.



Atletico začalo na Estadio Metropolitano fantasticky a už po 27 sekundách zmazalo svoje manko z prvého duelu. Rodrigo de Paul poslal loptu z pravej strany do šestnástky a Conor Gallagher v páde prekonal Thibauta Courtoisa. Real prebral iniciatívu, no nevedel sa presadiť cez kompaktnú obrancu domácich. Zvýšiť vedenie mohol v 24. minúte Julian Alvarez, ale Courtois zasiahol pravou rukou. Argentínsky útočník po polhodine hry strieľal z pravej strany, belgický brankár opäť podržal svoje mužstvo. Na začiatku druhej 45-minútovky sa pripomenul Alvarez a ani jeho štvrtý pokus na bránu neskončil v sieti. "Biely balet" postupne pridal. V 68. minúte predviedol Kylian Mbappe individuálny prienik, Clement Lenglet ho fauloval a hostia mohli vyrovnať z penalty. Vinicius Junior však zaváhal a prestrelil bránku. V závere riadneho hracieho času nastúpil Angel Correa, dostal sa do šance, ale netrafil medzi tri žrde. Na začiatku predĺženia prenikol po pravej strane Correa, ale jeho prihrávku na Alexandra Sörlotha zablokoval Antonio Rüdiger. Real zahrozil po strele Brahima Diaza, Jan Oblak bezpečne zasiahol. V druhej časti predĺženia sa ani jeden z tímov nedostal do väčšej šance a stretnutie smerovalo do rozstrelu. V ňom na strane domácich neuspeli v druhej sérii pre dvojitý dotyk Alvarez a vo štvrtej Marcos Llorente. Za Real nepremenil iba Lucas Vazquez a tak sa "biely balet" po premenenom pokuse Antonia Rüdigera mohol radovať.

Arsenal vstupoval do odvety s takmer istotou postupu. Priebežne druhý tím Premier League napriek tomu začal ofenzívne a v šiestej minúte Oleksandar Zinčenko namieril presne k ľavej žrdi. Hostia odpovedali po štvrťhodine hry, keď Ivan Perišič z hranice pokutového územia krásnou strelou prekonal Davida Rayu. V 37. minúte poslal Raheem Sterling center z pravej strany a Declan Rice hlavou vrátil vedenie londýnskemu klubu. V druhom polčase Couhaib Driouech zariadil nerozhodný výsledok. Londýnske mužstvo prešlo cez PSV Eindhoven so skóre z dvojzápasu 9:3.



Belgický tím FC Bruggy mal pred začiatkom stretnutia v Birminghame manko dvoch gólov. Jeho snahu však skomplikovala 17. minúta, keď Kyriani Sabbe fauloval prenikajúceho Marcusa Rashforda a dostal červenú kartu. Aston Villa dokázala prevahu o jedného hráča využiť v druhom polčase. Dva góly zaznamenal Marco Asensio a raz trafil presne aj Ian Maatsen. Anglické mužstvo čaká v ďalšej fáze Paríž St. Germain.



Dortmund po domácej remíze v prvom zápase s OSC Lille 1:1 zvíťazil v stredajšej odvete na ihrisku súpera 2:1. Nemecký tím čaká v boji o semifinále Barcelona. Domáci otvorili skóre duelu už v piatej minúte, keď Ismaily vybojoval loptu v strede ihriska. Brazílsky ľavý obranca potiahol akciu po ľavej strane, našiel v šestnástke voľného Jonathana Davida, ktorého strela prešla pomedzi prsty Gregorovi Kobelovi. Krátko na to rozhodca hru prerušil na občerstvenie kvôli ramadánu a postu viacerých hráčov. Borussia mohla po štvrťhodine vyrovnať, no pri šanci Pascala Grossa zakročil na brankárovej čiare Alexsandro. Stopercentú šancu mal po rohovom kope Serhou Guirassy, ale brankár Lucas Chevalier sa vyznamenal a pri koncovke Juliana Brandta zakročil Thomas Meunier. Belgický obranca však v druhom polčase fauloval Guirassyho a Dortmund kopal penaltu. Kapitán Emre Can ju suverénne premenil. Výsledok mohol preklopiť na stranu hostí Karim Adeyemi, ale trafil brvno. No o chvíľu už namieril presne Maximilian Beier. Vyrovnať mohol David, Kobel však jeho šancu zneškodnil.

odvety osemfinále Ligy majstrov - sumáre:



Atlético Madrid - Real Madrid 1:0 pp (1:0, 1:0), 2:4 v rozstrele z 11 m



Gól: 1. Gallagher



rozstrel: Mbappe - 0:1, Sörloth - 1:1, Bellingham - 1:2, Alvarez - nedal, Valverde - 1:3, Correa 2:3, Lucas Vazquez - nedal, Llorente - nedal, Rüdiger - 2:4



/prvý zápas: 1:2, postúpil Real Madrid/







FC Arsenal - PSV Eindhoven 2:2 (2:1)



Góly: 6. Zinčenko, 37. Rice - 18. Perišič, 70. Driouech



/prvý zápas: 7:1, postúpil Arsenal/







Aston Villa - FC Bruggy 3:0 (0:0)



Góly: 50. a 61. Asensio, 57. Maatsen, ČK: 17. Sabbe (Bruggy)



/prvý zápas: 3:1, postúpila Aston Villa/







OSC Lille - Borussia Dortmund 1:2 (1:0)



Góly: 5. David - 54. Can (z 11 m), 65. Beier



/prvý zápas: 1:1, postúpila Borussia Dortmund/







dvojice štvrťfinále:



Paríž Saint-Germain - Aston Villa



FC Arsenal - Real Madrid



FC Barcelona - Borussia Dortmund



Bayern Mníchov - Inter Miláno