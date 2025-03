VEĽKÝ ÚSPECH: Slafkovský získal 100. bod, v Seattli strelil dva góly (video)

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský získal svoj 100. bod v NHL. Útočník Montrealu strelil v nočnom zápase dva góly na ľade Seattlu, no jeho tím napokon prehral 4:5 po predĺžení. Slafkovský dosiahol druhý viacbodový zápas v sérii. Po 62 zápasoch prebiehajúcej sezóny má na konte 40 bodov za 14 gólov a 26 asistencií. Na métu 100 bodov v NHL dosiahol ako 29. slovenský hráč, potreboval na to 183 zápasov. Zároveň je aj prvý hráč z draftu 2022, ktorý dosiahol na trojciferný počet bodov.



Svoj prvý gól v zápase strelil v 35. minúte, keď sa na ľavom krídle dostal do úniku jeden proti jednému. Napokon si počkal na správny moment a strelou z ostrého uhla prekonal brankára Joeyho Daccorda. Canadiens týmto gólom poslal do vedenia 3:2. V 48. minúte ho navýšil o ďalší gól, keď v predbránkovom priestore stečoval strelu Jaydena Strublea. Tá mu nevyšla ideálne, puk poslal pomerne vysoko, no Slafkovský ho dokázal stečovať. Slovenský útočník a ani jeho spoluhráči sa z gólu pôvodne netešili, keďže očakávali, že nebude platiť pre vysokú hokejku. Tú signalizovali aj domáci hráči vrátane brankára Daccorda. Rozhodcovia však napokon gól uznali. "Bol som si stopercentne istý, že to bola najvyššia hokejka, akú som kedy mal," poznamenal Slafkovský pre habs.tv.





V zápase si pripísal aj dva plusové body a štyri strely. Slafkovský sa stal iba druhým hráčom v histórii Canadiens, ktorý získal 100 bodov v kariére pred dovŕšením 21. narodenín. Prvým bol v sezóne 1976/1977 Mario Tremblay.



Ani dvojgólové manko nepoložilo domácich a útočník Jani Nyman, pre ktorého to bol prvý zápas v NHL, znížil v presilovke na 3:4. Duel poslal do predĺženia ďalšou využitou presilovkou Matty Beniers. Obrat Seattlu zavŕšil v zápase celkovo štvorbodový (2+2) obranca Brandon Montour, ktorý ukončil predĺženie už po piatich sekundách, keď skóroval po rýchlom úniku. Canadiens nenadviazali na víťazstvo z Vancouveru a v tesnom súboji o druhú voľnú kartu do play off vo Východnej konferencii strácajú dva body na Columbus. "Je to ťažká prehra. Potrebovali sme víťazstvo. Boli sme k nemu blízko a nakoniec sme prehrali. Ani neviem, čo na to povedať," konštatoval Slafkovský, ktorý odohral proti Seattlu svoj prvý dvojgólový zápas v sezóne.



Útočník Calgary Martin Pospíšil nebodoval v treťom zápase v sérii, no so 7 bodyčekmi bol najaktívnejší spomedzi všetkých hráčov v zápase proti Vancouveru. Flames sa dostali do tesného vedenia 3:2, keď útočník Jonathan Huberdeau otočil skóre, no napokon prehrali piaty zápas z uplynulých siedmich. O triumfe Canucks rozhodol v samostatných nájazdoch Conor Garland. Bilanciou 1+1 a aj úspešným nájazdom prispel k triumfu hostí útočník Elias Pettersson. "Je to veľké a dôležité víťazstvo pre náš tím. Všetci sme bojovali a ukázali veľké úsilie. Vždy je veľmi pozitívne, keď sa vám podarí vrátiť sa do zápasu a otočiť ho pre seba. Verím, že na tom budeme stavať," povedal Pettersson pre nhl.com. Pre Canucks išlo o dôležité body, keďže práve s Calgary súperia o pozíciu na druhej voľnej karte v Západnej konferencii. Na tejto pozícii sú so 71 bodmi Flames, no Vancouver sa im bodovo vyrovnal, no odohral o jeden zápas viac. "Oba tímy vedia, ako vyzerá situácia v tabuľke. V bodoch je to nerozhodné, oni majú o zápas viac. Myslím si, že to bude tesné až do posledného zápasu. Bude záležať na každom bode," uviedol Pettersson. Aj podľa Huberdeaua išlo o dôležité body: "Sme zvyknutí na to, že proti súperom musíme otočiť skóre počas zápasu. Napokon máme z dnešného zápasu bod, no nie sme spokojní. Proti tomuto tímu sme mali mať dva."



V zápase Utah - Anaheim mohlo dôjsť k súboju českých brankárov, no napokon sa tak nestalo. V bránke domácich nastúpil Karel Vejmelka, no Lukáš Dostál z Anaheimu chytal v predošlom zápase s Washingtonom (4:7) a v Salt Lake City bol iba náhradník, keďže išlo o druhý zápas v priebehu dvoch dní. V bránke "káčerov" dostal príležitosť Ville Husso, pre ktorého to bol prvý zápas po príchode z Detroitu a zároveň aj prvý v prebiehajúcej sezóne NHL. Domáci na neho vyslali až 40 striel a napokon triumfovali 3:2, keď víťazný gól strelil v 48. minúte v presilovke Dylan Guenther. Ducks prehrali štvrtý zápas z uplynulých piatich. Hráči Utahu triumfovali v piatom zápase z predošlých ôsmich a živia nádej na play off.



V zápase Detroit - Buffalo sa piatimi kanadským bodmi blysol Patrick Kane. Rodák z Buffala prispel k víťazstvu "červených krídel" 7:3 dvoma gólmi a tromi asistenciami. Bol to pre neho štvrtý päťbodový zápas v kariére. Red Wings si napravili chuť po prehre v Ottawe 1:2, ktorú prestrieľali výrazne 49:23. "Chceli sme sa sústrediť na to, aby sme si priniesli to dobré zo zápasu v Ottawe. Dnes sme rýchlo strelili góly a dobre vyzerala aj naša presilovka. Sú zápasy, v ktorých to jednoducho padá do bránky a aj také, keď nie. Bolo pekné vidieť, že sa nám darí," povedal Kane podľa nhl.com.



Štyri kanadské body (1+3) si pripísal jeho spoluhráč Alex DeBrincat. Víťazný debut po návrate do Detroitu po siedmich rokoch absolvoval český brankár Petr Mrázek. Red Wings zvíťazili po šiestich prehrách a naďalej bojujú o pozíciu na voľnej karte do play off vo Východnej konferencii. Sabres nenadviazali na víťazstvo nad Edmontonom 3:2 a prehrali siedmy zápas z predošlých ôsmich. Naďalej sú na poslednom 16. mieste vo Východnej konferencii.

NHL - sumáre



Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 7:3 (3:2, 1:1, 3:0)



Góly: 13. Kasper (Edvinsson, Kane), 16. DeBrincat (Kane, Kasper), 20. Kane (DeBrincat, Larkin), 31. Tarasenko (Larkin), 42. Kane (DeBrincat, Raymond), 46. Kasper (DeBrincat, Kane), 55. Seider (Larkin, Raymond) - 8. Thompson (Byram), 20. Norris (Benson, Thompson), 39. Benson (Power, McLeod). Brankári: Mrázek - Luukkonen, strely na bránku: 29:26.







Calgary Flames - Vancouver Canucks 3:4 pp a sn (1:1, 2:1, 0:1)



Góly: 18. Kadri (Andersson, Bahl), 34. Huberdeau (Rooney, Weegar), 37. Huberdeau (Weegar, Kadri) - 14. Suter (M. Pettersson, Hronek), 31. DeBrusk (Hughes, E. Pettersson), 54. E. Pettersson (Höglander, Mancini), rozh. sn Garland. Brankári: Wolf - Lankinen, strely na bránku: 23:31.







Utah HC - Anaheim Ducks 3:2 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 12. McBain (Cole, Doan), 35. Kerfoot (Guenther, Hayton), 48. Guenther (Sergačov, Keller) - 36. Killorn (Carlsson, Gauthier), 44. McTavish (Zegras, LaCombe). Brankári: Vejmelka - Husso, strely na bránku: 30:21.







Seattle Kraken - Montreal Canadiens 5:4 pp (1:0, 1:3, 2:1 - 0:1)



Góly: 5. Montour (Eberle), 25. Tolvanen (Eberle, Stephenson), 51. Nyman (Eberle, Montour), 58. Beniers (Dunn, Montour), 61. Montour - 28. Laine (Suzuki, Hutson), 32. Newhook (Laine), 35. SLAFKOVSKÝ (Caufield, Hutson), 48. SLAFKOVSKÝ (Struble, Suzuki). Brankári: Daccord - Dobeš, strely na bránku: 35:25.







Slováci v akcii



Juraj Slafkovský (Montreal) 18:56 2 0 2 +2 4 0



Martin Pospíšil (Calgary) 15:57 0 0 0 0 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/