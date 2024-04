Slafkovský strelil 20. gól v sezóne, na MS v hokeji tak príde s odmenou štvrť miliónom dolárov vo vačku (video)

Klauzula o bonuse 250-tisíc dolárov

— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) April 17, 2024

Majstrovstvá v Česku

17.4.2024 (SITA.sk) - Slovenský útočník v službách Montrealu Juraj Slafkovský zakončil svoju prvú celú sezónu v NHL vo veľkom štýle. Bilanciou 1+1 v poslednom zápase proti Detroitu sa dostal naMontreal napokon prehral s Detroitompo nájazdoch. Päťdesiat a viacgólovú sezónu v NHL mal zo Slovákov predtým naposledy Tomáš Tatar v ročníku 2019/2022, keď rovnako v drese Montrealu nazbieral 61 bodov.Slafkovský najprv v druhej tretine asistoval pri góle Cola Caufielda naa v tretej tretine osem minút pred koncom dostal Montreal ešte raz do vedenia na, keď v predbránkovom priestore tečoval strelu Lana Hutsona od modrej. Tento gól zároveň znamenal, že sa mu v zmluve aktivovala klauzula o bonuse 250-tisíc dolárov v prípade dosiahnutia hranice 20 gólov.Keďže veľkú úlohu pri jeho góle zohral spoluhráč Hutson, ktorý si poriadne musel pripraviť puk na modrej čiare, kým vystrelil cez hradbu brániacich hráčov, slovenský krídelník dostal po zápasu otázku, či sa mu nejako odmení."Bol to celkom drahý gól, som s tým v pohode," zasmial sa Slafkovský vo videu na webe Canadiens a ešte dodal: "Myslím si, že Hutson dostane všetky moje bonusy v budúcej sezóne. Určite niečo vymyslím."Slafkovský si uvedomuje, že bez preradenia do elitného útoku Montrealu s Nickom Suzukim Colom Caufieldom by určite nedosiahol na 50-bodovú métu v sezóne 2023/2024."Mohol som sa od nich veľa naučiť. Bolo fajn vidieť, ako sa časom zlepšuje naša súhra, ako sa vidíme a nachádzame správnu rovnováhu na ľade. Pred oboma mám veľký rešpekt," odpovedal Slafkovský, ktorý by sa podľa zámorských médií mal objaviť na nadchádzajúcich MS v Česku. Napísal to aj rešpektovaný redaktor kanadského Sportsnetu Eric Engels. Montreal získal v 82 zápasoch 76 bodov, čo stačilo iba na predposlednú 15. priečku vo Východnej konferencii NHL."Slafkovský sa stal piatym hráčom Canadiens vo veku 20 rokov alebo mladším s 20-gólovou sezónou na konte. Zvyšnú štvoricu tvoria Guy Lafleur (29 gólov v sezóne 1971/71972), Stéphane Richer (21/1985/1986 a 20/1986/1987), Mario Tremblay (21/1974/1975), a Bernie Geoffrion (20/1951/1952)," napísal oficiálny web NHL.