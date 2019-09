LIGA MAJSTROV: Šláger PSG - Real bez opôr, Atletico privíta Juventus

Zranený futbalista PSG Kylian Mbappe, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo skupinovej fázy LM 2019/20

streda 18. septembra (v SELČ):



A-skupina:



18.55 FC Bruggy - Galatasaray Istanbul /rozhoduje: Slavko Vinčič (Slovin.)/

21.00 Paríž Saint-Germain - Real Madrid /Anthony Taylor (Angl.)/



B-skupina:



18.55 Olympiakos Pireus - Tottenham Hotspur /Gianluca Rocchi (Tal.)/

21.00 Bayern Mníchov - CZ Belehrad /Bobby Madden (Škót.)/



C-skupina:



21.00 Šachtar Doneck - Manchester City /Artur Soares Dias (Portug.)/

21.00 Dinamo Záhreb - Atalanta Bergamo /Jesus Gil Manzano (Šp.)/



D-skupina:



21.00 Atletico Madrid - Juventus Turín /Danny Makkelie (Hol.)/

21.00 Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskva /Pawel Raczkowski (Poľ.)/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Po utorkovom štarte skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2019/20 v základných skupinách E až H vstúpia v stredu do hlavnej časti prestížnej súťaže aj tímy v skupinách A až D. Šlágrom programu bude súboj A-skupiny, v ktorom úradujúci francúzsky majster Paríž Saint-Germain privíta rekordného 13-násobného európskeho šampióna Real Madrid. Pozornosť bude pútať aj duel D-skupiny medzi Atleticom Madrid a Juventusom Turín, v ktorom bude chcieť španielsky vicemajster odplatiť súperovi vlaňajšie vyradenie v osemfinále.V Parku princov nebude môcť tréner PSG Thomas Tuchel počítať s viacerými oporami. Brazílčan Neymar síce zažil vo víkendovom 5. kole Ligue 1 vydarený návrat do zostavy parížskeho klubu, keď efektným gólom v nadstavenom čase rozhodol o výhre nad Racingom Štrasburg (1:0), v LM však nebude môcť štartovať pre trojzápasový trest za urážky na adresu videorozhodcov po prehre v odvetnom osemfinálovom zápase LM 2018/2019 proti Manchestru United. Zotaviť sa nestihli ani Kylian Mbappe a Edinson Cavani. Uruguajský útočník laboruje so zraneným bedrovým kĺbom a Mbappe má problémy so stehenným svalom. Okrem hviezdneho ofenzívneho trojlístka budú Tuchelovi chýbať aj zranení Julian Draxler, Thilo Kehrer a Colin Dagba, šancu by tak v útoku mohol dostať Argentínčan Marco Icardi, ktorý prišiel do Paríža na hosťovanie z Interu Miláno tesne pred koncom prestupového obdobia.Absencie hlási aj Real, trénerovi Zinedinovi Zidanovi bude s určitosťou chýbať brazílsky obranca Marcelo, ktorý si zranil krčnú chrbticu, netrénovali ani Luka Modrič (slabiny), Isco (svalové zranenie) či Marco Asensio (koleno). Do tréningu sa už po problémoch s lýtkovým svalom zapojil kapitán Sergio Ramos, no ten nebude môcť proti PSG nastúpiť pre kartový trest. Real sa na LM naladil víťazstvom 3:2 nad Levante v španielskej La Lige, v zápase si odkrútil ligovú premiéru v drese madridského veľkoklubu Belgičan Eden Hazard.citovala Zidana agentúra DPA. Keď sa naposledy PSG stretol s Realom v LM pred dvomi sezónami, Neymar svojmu tímu chýbal pre zranenie a Madridčania v osemfinále súpera bez väčších problémov vyradili po výsledkoch 3:1 a 2:1. Bolo to jedno z troch vypadnutí PSG v sérii už v 1. kole vyraďovacej fázy. Futbaloví giganti sa v európskych klubových súťažiach stretli celkovo osemkrát, z toho štyrikrát vyhral Real, dvakrát uspel PSG a dvakrát sa zrodila remíza. V druhom zápase skupiny belgický zástupca FC Bruggy privíta turecký Galatasaray Istanbul.V B-skupine sa vlaňajší zdolaný finalista Tottenham Hotspur predstaví na horúcej pôde Olympiakosu Pireus. "Kohúti" sa po slabšom štarte v anglickej Premier League konečne cez víkend naplno rozbehli, keď rozdrvili doma Crystal Palace 4:0. Dvoma gólmi sa na suverénnom víťazstve podieľal juhokórejský reprezentant Son Hung-min. V Mníchove domáci Bayern narazí na srbského šampióna Crvenu zvezdu Belehrad. V tomto súboji je favorit jasný.vyslovil sa pred zápasom nemecký futbalista v službách CZ Belehrad Marko Marin.Jediným debutantom v skupinovej fáze je Atalanta Bergamo, z kádra ktorej len krátko pred začiatkom LM odišiel slovenský obranca Martin Škrtel. Tretí tím uplynulej sezóny talianskej Serie A absolvuje premiéru v prestížnej súťaži na ihrisku chorvátskeho Dinama Záhreb. Favoritmi na postup zo skupiny však budú tradiční účastníci hlavnej fázy Šachtar Doneck a Manchester City, ktorí sa stretnú v stredu vo vzájomnom dueli v Charkove. Anglickému majstrovi budú pre zranenia chýbať Leroy Sane a Aymeric Laporte, otázny je štart Benjamina Mendyho. Mužstvá sa stretli v základnej skupine už vlani, "Citizens" vtedy oba duely jasne ovládli - doma deklasovali súpera 6:0, vonku vyhrali 3:0.D-skupina odštartuje ťahákom Atletico Madrid - Juventus Turín. Španielsky vicemajster v generálke na LM prehral na pôde San Sebastianu 0:2, sériový taliansky šampión hral na ihrisku Fiorentiny nerozhodne 0:0. Atletico má súperovi čo oplácať. Vlani ho Juventus vyradil v osemfinále, keď dokázal zmazať dvojgólové manko z prvého stretnutia a v odvete vyhral 3:0 vďaka hetriku Cristiana Ronalda. V druhom zápase bundesligový Bayer Leverkusen narazí na ruský klub Lokomotiv Moskva.