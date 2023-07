Liga majstrov: Slovan poženie proti Mostaru plný štadión

Futbalistom ŠK Slovan Bratislava chýba posledný krok k naplneniu prvého predsezónneho cieľa a tým je prienik do skupinovej fázy niektorej z európskych klubových súťaží. Pokiaľ slovenský šampión zvládne utorňajšiu odvetu 2. predkola Ligy majstrov proti HŠK Zrinjski Mostar a postúpi, zabezpečí si až do decembra minimálne desať ďalších zápasov v pohárovej Európe.





Do domáceho súboja vstúpia "belasí" s náskokom 1:0, ktorí si vybudovali minulý utorok v Bosne a Hercegovine vďaka gólu Sharaniho Zuberua. V odvete už môže tréner Vladimír Weiss st. počítať so stredopoliarom Jurajom Kuckom, ktorému vypršal dvojzápasový trest za pohryznutie hráča luxemburského Swiftu Hesperange. V Mostare nehral pre virózu kapitán Vladimír Weiss ml. a necestoval ani na nedeľňajší ligový zápas do Košíc. V odvete so Zrinjski by však autor troch gólov v doterajšom priebehu kvalifikačných bojov LM už mohol byť k dispozícii.Slovan poženie za postupom zaplnené Tehelné pole, dva dni pred zápasom hlásil klub 16.000 predaných vstupeniek. V Košiciach nastúpili "belasí" v oklieštenej zostave, viacerí hráči základnej zostavy dostali voľno. Na pôde nováčika získal favorit len bod po remíze 0:0, ktorá sa trénerovi málila. "Z nášho pohľadu je to trošku sklamanie, chceli sme tri body, realita je, že máme jeden. Musíme sa čo najlepšie pripraviť na utorok, pre nás zápas roka. S bojovnosťou, prístupom a vytvorenými šancami som spokojný, avšak futbal sa hrá na góly. Verím, že do odvety nás príde podporiť plný štadión, Zrinjski má svoju kvalitu, ešte nie je nič rozhodnuté," vravel Weiss st.Víťaz dvojzápasu nastúpi v 3. predkole proti úspešnejšiemu zo súboja Šeriff Tiraspoľ - Maccabi Haifa (prvý zápas 1:0), zdolaný tím čaká presun do 3. predkola Európskej ligy. V ňom bude jeho súper zdolaný tím z dvojzápasu medzi Breidablikom a FC Kodaň (prvý zápas 0:2). Zápas Slovana s Mostarom má úvodný výkop o 20.30 h a povedú ho francúzski rozhodcovia, ako hlavný Jeremie Pignard. V priamom prenose ho prinesie RTVS na športovom kanáli.

odveta 2. predkola Ligy majstrov - utorok 1. augusta o 21.00 h:



ŠK Slovan Bratislava - HŠK Zrinjski Mostar /prvý zápas 1:0, rozhodcovia: Pignard - Drouet, Coniglio (všetci Fr.)/



pravdepodobná zostava Slovana: Borjan - Blackman, Kašia, Bajrič, Lovat - Kucka, Kankava - Barseghjan, Weiss ml., Zuberu - Čavrič