Slovan cíti dôležitosť odvety proti Zrinjski Mostar, pre trénera Weissa je to zápas roka

Od zápasu k zápasu

Ďalší možní súperi Slovana

31.7.2023 (SITA.sk) - Tréner futbalistov slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. si uvedomuje, že utorňajší odvetný duel 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2023/2024 proti bosnianskemu tímu HŠK Zrinjski Mostar má mimoriadnu dôležitosť.„Belasí“ v minulotýždňovom prvom zápase na Balkáne triumfovali 1:0 a pred duelom na Tehelnom poli sú v lepšej pozícii ako ich súper. „Musíme sa čo najlepšie pripraviť na utorok. Pre nás zápas roka,“ vravel Weiss bezprostredne po sobotňajšom zápase 1. kola nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže na trávniku FC Košice , v ktorom Bratislavčania remizovali 0:0.Váhu utorňajšieho stretnutia cíti i kanadský brankár Milan Borjan . „Čaká na nás veľký domáci zápas. Verím, že postúpime do ďalšieho predkola. Zrinjski má dobrý tím. Našťastie sme v prvom zápase vyhrali 1:0 a verím, že sa nám bude dariť aj v utorok. Samozrejme, bude potrebné vyladiť určité vecí. Sme stále na začiatku sezóny, ideme od zápasu k zápasu, chceme vyhrávať a robiť našich fanúšikov hrdými,“ povedal Borjan vo videu klubovej televízie.Oba kluby sa už v minulosti stretli na európskej pohárovej scéne. V sezóne 2009/2010 v 2. predkole Ligy majstrov Slovan najprv prehral na trávniku súpera 0:1 a doma zvíťazil 4:0.V minulej sezóne v play-off Európskej konferenčnej ligy Slovan po prehre 0:1 vonku doma zvíťazil 2:1 po predĺžení a v následnom jedenástkovom rozstrele si vybojoval postup do skupinovej časti.Ak Slovan prenikne cez Mostar do 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov, vyzve v ňom moldavský FC Šeriff Tiraspoľ alebo izraelský FC Maccabi Haifa. V prvom súboji nastúpi doma 8. alebo 9. augusta a odveta bude 15. alebo 16. augusta u súpera.Ak Slovan neprejde cez Mostar, "presunie sa" do 3. kvalifikačného kola Európskej ligy a v ňom si zmeria sily s islandským Breidablikom alebo dánskym FC Kodaň so slovenským obrancom Denisom Vavrom . Prvý duel odohrá doma 10. augusta a odvetu 17. augusta u súpera.