LIGA MAJSTROV: Slovan proti Stuttgartu, Bajrič: Urobíme maximum

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká záverečný domáci zápas v ligovej fáze Ligy majstrov a ich cieľom je prvýkrát zabodovať. V 7. kole najprestížnejšej klubovej súťaži privítajú v utorok (21.00 h) na Tehelnom poli úradujúceho nemeckého vicemajstra VfB Stuttgart. Podľa slovinského obrancu Kenana Bajriča tím urobil oproti prvému stretnutiu progres a verí, že to zúžitkuje proti účastníkovi Bundesligy.





Pre "belasých" je to premiérová účasť v milionárskej súťaži a po šiestich dueloch im patrí predposledná 35. priečka bez bodu a skóre 5:21. Mužstvo Vladimíra Weissa st. sa pokúsi túto štatistiku zmeniť. "Verím, že diváci budú opäť fantastickí a dokážeme sa s nimi v poslednom domácom zápase v tejto súťaži rozlúčiť minimálne s bodom," uviedol kapitán Vladimír Weiss mladší. Hráči sériového slovenského majstra vedia, že s trochou šťastia už mohli nejaký bod mať na svojom konte. "Liga majstrov bola niečo nové pre nás i celý klub. V úvode nám chýbali skúsenosti, no v každom z ďalších zápasov sme však ukázali progres. Myslím si, že už vieme, ako hrať takéto veľké stretnutia. Verím, že to v utorok zužitkujeme, a urobíme maximum pre bodový zisk," zdôraznil 30-ročný stóper Bajrič pre oficiálny web skslovan.com.Líder Niké ligy po jesennej časti absolvoval jedenásťdňové sústredenie v Katare, počas ktorého odohral dva prípravné zápasy. Už v jeho úvode sa však zranil reprezentačný stredopoliar Juraj Kucka. Tridsaťsedemročný stredopoliar by mal pre problémy s kolenom absentovať do marca. Slovanisti zvíťazili nad oboma katarskými zástupcami. Po triumfe nad Al-Shahania SC (3:1) uspeli aj nad Al-Gharafa (2:1). "V Katare sme mali vytvorené fantastické podmienky, neviem si predstaviť lepšie na trénovanie. Nehovoriac o počasí a servise. Boli sme v jednom z najkvalitnejších stredísk na svete. Prvýkrát zažívame takúto špecifickú prípravu, chceli sme ju využiť aj na viac fyzický blok, snažili sme sa to spojiť. Zápasy prišli vhod," povedal asistent trénera Boris Kitka a dodal: "Mrzí nás zranenie Juraja Kucku. Radi ho privítame späť medzi nami a vieme, že sa bude chcieť vrátiť čo najskôr. Veríme, že aj Tigran Barseghjan s Danylom Ignatenkom sa čím skôr vrátia do mužstva."Slovan nastúpi proti Stuttgartu po vyše štrnástich rokoch. V auguste 2010 neuspel v play off Európskej ligy. Po domácej prehre (0:1), remizoval na pôde súpera 2:2. S nemeckým tímom hral doteraz šesťkrát. S výnimkou spomenutého dvojzápasu to boli prípravné stretnutia, no ani raz súpera nedokázal zdolať. Nepriaznivú sériu chce zlomiť v utorok. Podľa Bajriča, ktorý odohral v Lige majstrov 534 z maximálneho počtu 540 minút, potrebuje mužstvo udržať počas celého duelu koncentráciu. Práve tá podľa neho chýbala v stretnutí proti AC Miláno (2:3): "Veci ako stopercentné nasadenie, bojovnosť a dobré bežecké výkony určite musíme mať aj proti Stuttgartu. S AC sme urobili chyby, za ktoré nás súper kruto potrestal. Ak zopakujeme dobré veci z tohto zápasu a pridáme stopercentnú koncentráciu, môže to byť dobré."Stuttgartu vyšiel ideálne vstup do tohto kalendárneho roka a po troch víťazstvách poskočil v ligovej tabuľke na 4. miesto. V najprestížnejšej klubovej súťaži však vyhral zo šiestich duelov len dvakrát a priebežne je až na 26. priečke. Stále má však šancu na vyraďovaciu časť, ktorej sa zúčastní najlepších 24 tímov. "Na jednej strane sa tešíme, čaká no obrovská výzva. Je však pred nami enormne silný súper. Videli sme Stuttgart, ktorý bol v prvom polčase na pôde Realu Madrid jednoznačne lepší. Zápas nezvládol možno len preto, že nepremenil šance," uviedol Kitka pre oficiálnu stránku klubu. Doplnil ho Bajrič: "Samozrejme, všimol som si ich výkony. Je to výborný tím so silnými individualitami. Ktokoľvek však príde na Tehelné pole, nemôže vedieť, čo sa stane. My máme doma aj vďaka fantastickým fanúšikom svoju silu a budeme sa snažiť, čo najviac to súperovi sťažiť."Duel povedú anglickí rozhodcovia. V pozícii hlavného arbitra Chris Kavanagh, na čiarach mu budú asistovať Lee Betts a Neil Davies.

Liga majstrov, 7. kolo ligovej fázy - utorok 21. januára o 21.00 h, Tehelné pole:



ŠK SLOVAN BRATISLAVA - VfB Stuttgart



Rozhodcovia: Kavanagh - Betts, Davies (všetci Angl.)