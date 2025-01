Petra Vlhová nebude súťažiť na majstrovstvách sveta

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nebude štartovať na februárových MS v rakúskom Saalbachu. Informovali o tom predstavitelia jej Niké Ski Teamu. Olympijská šampiónka v slalome utrpela presne pred rokom po páde v 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v Jasnej zranenie kolena a musela sa podrobiť operácii.



Nasledovala intenzívna rehabilitácia, kondičný tréning na posilnenie fyzických parametrov tela, ako aj adaptácia na návrat do lyžiarskej záťaže. "Dobrá správa je, že koleno pozitívne reaguje na decembrovú terapiu. Tešíme sa, že konečne vidíme svetlo na konci tunela, sú to naozaj pozitívne informácie. Na druhej strane, čas beží veľmi rýchlo a majstrovstvá sveta v Rakúsku sa nezadržateľne blížia. Musíme, žiaľ, oznámiť, že Petra sa na nich nezúčastní. Nie sme ešte pripravení, aby sme sa na takomto podujatí pobili o najvyššie priečky, čo je stále náš cieľ: chceme sa vrátiť vtedy, keď budeme schopní bojovať o medaily. Petra sa však už teraz pozerá na novú výzvu v podobe zimných olympijských hier 2026 v Cortine,“ uviedol v tlačovej správe Mauro Pini, hlavný tréner Niké Ski Teamu Petra Vlhová..



Zlatá olympijská medailistka v slalome z Pekingu 2022 sa pôvodne chcela vrátiť na súťažné svahy vlani v decembri. Na začiatku mesiaca však priznala, že stále cíti nepohodlie v kolene nezlučiteľné s plnou lyžiarskou záťažou, a preto musela návrat oddialiť. Vyšetrenia potvrdili dobrý stav operovaných segmentov predného skríženého väzu a menisku, ako aj vysokú stabilitu kolena, no odhalili problémy s chrupavkou, ktoré si vyžiadali ďalšiu špeciálnu starostlivosť.