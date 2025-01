Australian Open 2025: Djokoviča čaká vo štvrťfinále Alcaraz

Španielsky tenista Carlos Alcaraz a Srb Novak Djokovič sa stretnú vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Alcaraz viedol V osemfinále v pozícii nasadenej trojky nad Britom Jackom Draperom 7:5, 6:1, keď jeho súper zápas skrečoval pre zranenie. Siedmy nasadený Djokovič, desaťnásobný melbournsky šampión, zdolal Čecha Jiřího Lehečku 6:3, 6:4, 7:6 (4).





Alcaraza mrzelo, že nedeľňajší duel s pätnástym nasadeným Draperom sa v aréne Roda Lavera skončil predčasne. "Toto nie je spôsob, akým som chcel vyhrať tento zápas. Myslel som, že to bude po premenenom mečbale. Na jednej strane ma teší, že som v desiatom štvrťfinále na podujatí veľkej štvorky, no na druhej strane mi je ľúto Jacka, že nemohol dohrať tento zápas," uviedol Alcaraz pre akreditované médiá.Djokovič postúpil do rekordného 61. grandslamového štvrťfinále, 15. na Australian Open, čím sa vyrovnal Švajčiarovi Rogerovi Federerovi. S Alcarazom má priaznivú bilanciu 4:3, naposledy nad ním zvíťazil vlani vo finále olympijského turnaja v Paríži. "Carlos bude veľmi náročný súper, očakávam intenzívny zápas. Chcel by som sa poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí dnes prišli a podporovali ma. Veľmi si to cením, vidíme sa v ďalšom kole," povedal Srb v pozápasovom interview.Druhý nasadený Nemec Alexander Zverev zvíťazil nad Francúzom Ugom Humbertom 6:1, 2:6, 6:3, 6:2. Vo štvrťfinále sa stretne s dvanástym nasadeným Američanom Tommym Paulom, ktorý v osemfinále deklasoval Alcarazovho krajana Alejandra Davidovicha Fokinu 6:1, 6:1, 6:1. Vo vzájomnej bilancii prehráva Zverev 0:2, no verí, že víťazstvo nad Humbertom bude preňho povzbudenie. "Ugo je neuveriteľný hráč, ktorý sa v uplynulom období veľmi zlepšil. O to viac ma teší, že som ho zdolal a postúpil do štvrťfinále," povedal Zverev, ktorý stále čaká na prvý grandslamový titul.

muži - dvojhra - osemfinále:



Novak Djokovič (Srb.-7) - Jiří LEhečka (ČR-24) 6:3, 6:4, 7:6 (4),

Alexander Zverev (NEm.-2) - Ugo Humbert (Fr.-14) 6:1, 2:6, 6:3, 6:2,

Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Jack Draper (V. Brit.-15) 7:5, 6:1 - skreč,

Tommy Paul (USA-12) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) 6:1, 6:1, 6:1