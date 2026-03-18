 Streda 18.3.2026
 Meniny má Eduard
 24hod.sk    Šport

18. marca 2026

Liga majstrov: Sporting je prvým štvrťfinalistom, v odvete zdolal Bodö 5:0 pp



Bodö, ktoré prekvapujúco postúpilo z ligovej fázy a v play off o osemfinále vyradilo vlaňajšieho finalistu Inter Miláno, nedokázalo spôsobiť ďalšiu senzáciu.



Liga majstrov: Sporting je prvým štvrťfinalistom, v odvete zdolal Bodö 5:0 pp

Futbalisti Realu Madrid, Paríža St. Germain, Arsenalu a Sportingu Lisabon si vybojovali postup do štvrťfinále Ligy majstrov. Real po domácom triumfe 3:0 nad Manchestrom City uspel v utorok 2:1 na pôde súpera, ktorý hral od 20. minúty bez vylúčeného Bernarda Silvu. Oba góly hostí strelil Vinicius Junior. Obhajca trofeje PSG nadviazal na víťazstvo 5:2 z prvého osemfinálového zápasu a v odvete zdolal domácu Chelsea takisto trojgólovým rozdielom 3:0. Arsenal po remíze 1:1 v Leverkusene zvíťazil doma nad nemeckým klubom 2:0, vo štvrťfinále sa stretne so Sportingom Lisabon.


Portugalský šampión po prehre 0:3 v prvom zápase na ihrisku nórskeho FK Bodö/Glimt dokázal v odvete zmazať v riadnom hracom čase trojgólové manko a po víťazstve 5:0 po predĺžení si vybojoval postup medzi najlepšiu osmičku. Bodö, ktoré prekvapujúco postúpilo z ligovej fázy a v play off o osemfinále vyradilo vlaňajšieho finalistu Inter Miláno, tak nedokázalo spôsobiť ďalšiu senzáciu.

Sporting od úvodu zamkol súpera pred jeho šestnástkou a neustále hrozil. Do dvoch sľubných príležitostí sa dostal Trincao, v oboch prípadoch minul bránu, zoči-voči Chajkinovi neuspel ani Suarez. Bránu Bodö odomkol až v 34. minúte Inacio, ktorý sa presadil hlavou po rohovom kope - 1:0. Hostia odpovedali Björtuftom, lopta po jeho hlavičke dvakrát trafila brvno. Po prestávke pokračovali domáci v nápore. Po hodine hry prihral Suarez pred bránu Pedrovi Goncalvesovi, ktorý dal druhý gól. Stratu z prvého zápasu zmazal v 78. minúte Suarez, keď premenil penaltu po ruke Björkana v šestnástke hostí. Sporting chcel rozhodnúť ešte v riadnom čase, Chajkin čelil kanonáde, pri strele Santosa ho zachránila žrď. Domáci sa dočkali v predĺžení, hneď v úvode sa presadil Araujo, ktorý strelou na bližšiu žrď prekonal ruského brankára. Postup lisabonského tímu spečatil v závere striedajúci Nel. Sporting sa tak stal piatym tímom v histórii, ktorý dokázal postúpiť vo vyraďovačke LM po tom, ako v prvom stretnutí prehral o tri či viac gólov.

Arsenal od úvodu duelu s Leverkusenom jasne mieril za víťazstvom. V 36. minúte otvoril skóre exportným gólom Eze, na 2:0 zvýšil po hodine hry Rice, ktorý sa zmocnil lopty pred šestnástkou a umiestnil svoju strelu presne k pravej žrdi. Líder anglickej Premier League mohol vyhrať aj vyšším rozdielom, gól Havertza však po signalizácii VAR neplatil pre hru rukou.

Snaha „Citizens“ o zmazanie manka z prvého duelu s Realom dostala hneď v úvode výraznú trhlinu. Bernardo Silva v 17. minúte zastavil na bránkovej čiare rukou strelu Viniciusa, ktorá mierila k žrdi, a inkasoval červenú kartu. Navyše z nariadenej penalty skóroval Vinicius a hostia viedli v súčte s úvodným stretnutím už 4:0. Domáci dokázali aj s desiatimi hráčmi vyrovnať, po akcii Dokua sa presadil pohotový Haaland. City sa nevzdávalo, nórsky kanonier sa dostal v druhom dejstve aj do ďalších dobrých šancí. Zásahy Dokua a Ait-Nouriho neplatili pre ofsajd, rovnako ako góly Valverdeho a Viniciusa na opačnej strane ihriska. Vinicius sa však dočkal napokon svojho druhého zásahu, v nadstavenom čase usmernil do siete center Tchouameniho. Zverenci Pepa Guardiolu už nedokázali zápas zdramatizovať a tretí rok za sebou tak stroskotali vo vyraďovacej fáze LM na „bielom balete“. Real narazí vo štvrťfinále na postupujúceho z dvojzápasu medzi Atalantou Bergamo a Bayernom Mníchov, v prvom dueli zvíťazil nemecký majster na trávniku súpera hladko 6:1.

PSG nedal Chelsea šancu na oživenie postupových nádejí. Už v prvom polčase si vytvoril dvojgólový náskok po dvoch rýchlych brejkoch a presných zásahoch Kvaraccheliju a Barcolu. A to ešte ďalší gól Kvaraccheliju neplatil pre ofsajdové postavenie Zaine-Emeryho. V 62. minúte spečatil na 3:0 pre hostí nechytateľnou strelou z hranice šestnástky Mayulu. Súperom francúzskeho šampióna v boji o semifinále bude lepší z dvojice Galatasaray - Liverpool, v prvom zápase vyhral turecký klub na domácom štadióne 1:0.

odvety osemfinále Ligy majstrov:

Sporting Lisabon - FK Bodö/Glimt 5:0 pp (1:0, 3:0)

Góly: 34. Inacio, 61. Goncalves, 78. Suarez (z 11 m), 92. Araujo, 120.+1 Nel

/prvý zápas: 0:3, do štvrťfinále postúpil Sporting/



FC Arsenal - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0)

Góly: 36. Eze, 63. Rice

/prvý zápas: 1:1, postúpil Arsenal/



FC Chelsea - Paríž St. Germain 0:3 (0:2)

Góly: 6. Kvaracchelija, 15. Barcola, 62. Mayulu

/prvý zápas: 2:5, postúpil PSG/



Manchester City - Real Madrid 1:2 (0:1)

Góly: 41. Haaland - 22. a 90.+3 Vinicius Junior (prvý z 11 m), ČK: 20. B. Silva (City)

/prvý zápas: 0:3, postúpil Real/


