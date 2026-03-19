Štvrtok 19.3.2026
Meniny má Jozef
19. marca 2026
Liga majstrov: Barcelona zdolala v odvete Newcastle, Hanckovo Atletico postúpilo
Barcelonu ťahali k triumfu nad Newcastlom 7:2 dvojgóloví Robert Lewandowski i Raphinha, ktorý pridal aj dve asistencie.
Futbalisti Atletica Madrid, Bayernu Mníchov, FC Liverpool a FC Barcelona skompletizovali v stredu zoznam štvrťfinalistov Ligy majstrov. Atleticu stačila aj tesná prehra 2:3 na ihrisku Tottenhamu, k postupu gólom v 75. minúte prispel slovenský obranca Dávid Hancko. Jeho tím vyhral prvý duel doma 5:2 a v boji o semifinále ho čaká Barcelona.
Liverpool dokázal doma proti Galatasarayu zlikvidovať jednogólové manko z prvého stretnutia a ide ďalej po jednoznačnom výsledku 4:0. Jeho ďalším súperom bude obhajca trofeje Paríž Saint-Germain. Bayern hladkým domácim víťazstvom nad Atalantou 4:1 potvrdil jasný triumf 6:1 spred týždňa a vo štvrťfinále sa stretne v šlágri s Realom Madrid. Barcelona deklasovala v domácej odvete Newcastle 7:2, v prvom dueli sa predtým zrodila remíza 1:1.
Atletico s Hanckom na stopérskom poste sa muselo v odvete zaobísť bez zraneného brankára Oblaka, v zostave ho nahradil Argentínčan Musso. Ten proti húževnato bojujúcim domácim musel ťahať loptu zo siete po polhodine hry, keď sa hlavou presadil v šestnástke úplne voľný Kolo Muani po centri Tela z pravej strany. O päť minút neskôr mohlo byť pre hostí ešte horšie, ale Musso dokázal zneškodniť krížnu strelu v podaní Tela. Spurs mali v polčase tesný náskok a v druhom ich snahu o zmazanie výraznej straty z prvého stretnutia pribrzdil Alvarez, ktorý parádnou strelou zvnútra šestnástky vyrovnal na 1:1. O chvíľu neskôr síce Simons vrátil domácim vedenie, ale na zvrat v dvojzápase už Tottenham nedosiahol. O nádej ho definitívne pripravil štvrťhodinu pred koncom Hancko, ktorý si nabehol na rohový kop Alvareza z ľavej strany a prudkou hlavičkou k bližšej žrdi dal na 2:2. Dosiahol tak svoj celkovo štvrtý gól v Lige majstrov (dva za Feyenoord, dva za Atletico). Simons potom z penalty v 90. minúte zariadil pre Tottenham aspoň tesné víťazstvo.
Už po prvom polčase mohol Liverpool skóre dvojzápasu s tureckým šampiónom otočiť, pretože Szoboszlai v 25. minúte jednogólovú stratu zmazal gólom po signáli z rohového kopu a po faule na maďarského reprezentanta mali domáci v nadstavení prvého polčasu k dispozícii pokutový kop. Ten však Salah „zahodil“ nevydareným pokusom do stredu bránky, brankár Cakir stihol loptu v páde nohou zastaviť. Egyptský útočník potom o chvíľu neskôr zlyhal aj v ďalšej príležitosti. Liverpool si všetko vynahradil po zmene strán, keď skórovali postupne Ekitike, Gravenberch i Salah a zariadili postup úradujúceho anglického majstra.
Bayern v bránke s mladíkom Urbigom natiahol šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach na 10 zápasov, keď mal aj v odvete s Atalantou herne jasne navrch. Gólovo to najprv potvrdil Kane v 25. minúte z opakovanej penalty, keďže brankár Sportiello síce jeho prvý pokus zneškodnil, ale pomohol si predčasným pohybom dopredu. Opravu už anglický kanonier zvládol na jednotku. V druhom polčase si Kane pripísal svoj druhý zásah, pridali sa k nemu Karl aj Diaz a Atalanta sa po prehre 1:4 a celkovo 2:10 v dvojzápase so súťažou sa lúči ako posledný zástupca Serie A.
Barcelonu ťahali k triumfu nad Newcastlom 7:2 dvojgóloví Robert Lewandowski i Raphinha, ktorý pridal aj dve asistencie. O oba zásahy hostí sa postaral Anthony Elanga. Na Camp Nou sa dostal favorit do náskoku už po piatich minútach hry. Yamal sa parádne uvoľnil v strede ihriska, posunul loptu do šestnástky, kde si Raphinha vymenil loptu s Ferminom a s prehľadom ju poslal do siete - 1:0. Hostia našli rýchlu odpoveď, o čo sa po kontre do odkrytej obrany postaral Elanga. Radosť „strák“ trvala iba chvíľu, pretože v 18. minúte po štandardke vrátil Barcelonu do vedenia na päťke nikým nepokrytý Bernal. Na druhej strane bol však pri chuti Elanga, v 28. minúte bol v šestnástke opäť na správnom mieste a vyrovnal na 2:2. Domáci napokon išli do šatní spokojnejší, po faule Trippiera na Raphinhu však Yamal dostal možnosť kopať penaltu a nezaváhal - 3:2. Desať gólov v LM tak dosiahol vo veku 18 rokov a 248 dní a prekonal doterajší rekord Kyliana Mbappeho. Barcelona definitívne zlomila odpor súpera tromi gólmi v prvej pätnásťminútovke druhého polčasu, presadili sa Fermin a dvakrát Lewandowski. Gólostroj domácich zavŕšil Raphinha.
Už v utorok si prienik medzi elitnú osmičku v Lige majstrov zabezpečili Real Madrid, Paríž St. Germain, FC Arsenal a Sporting Lisabon. Štvrťfinále je na programe 7./8. a 14./15. apríla.
odvety osemfinále Ligy majstrov:
FC Barcelona - Newcastle United 7:2 (3:2)
Góly: 6. a 72. Raphinha, 56. a 61. Lewandowski, 18. Bernal, 45.+7 Yamal (z 11 m), 51. Fermin - 15. a 28. Elanga
/prvý zápas: 1:1, do štvrťfinále postúpila Barcelona/
Bayern Mníchov - Atalanta Bergamo 4:1 (1:0)
Góly: 25. a 54. Kane (prvý z 11 m), 56. Karl, 70. Diaz - 86. Samardžič
/prvý zápas: 6:1, postúpil Bayern/
FC Liverpool - Galatasaray Istanbul 4:0 (1:0)
Góly: 25. Szoboszlai, 52. Ekitike, 53. Gravenberch, 62. Salah
/prvý zápas: 0:1, postúpil Liverpool/
Tottenham Hotspur - Atletico Madrid 3:2 (1:0)
Góly: 30. Kolo Muani, 52. a 90. Simons (druhý z 11 m)- 47. Alvarez, 75. HANCKO
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas a dal gól/
/prvý zápas: 2:5, postúpilo Atletico/
štvrťfinálové dvojice LM (7./8. a 14./15. apríla):
Paríž Saint-Germain - FC Liverpool
Real Madrid - Bayern Mníchov
FC Barcelona - Atletico Madrid
Sporting Lisabon - FC Arsenal
