Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 19.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jozef
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

19. marca 2026

Liga majstrov: Barcelona zdolala v odvete Newcastle, Hanckovo Atletico postúpilo



Barcelonu ťahali k triumfu nad Newcastlom 7:2 dvojgóloví Robert Lewandowski i Raphinha, ktorý pridal aj dve asistencie.



Zdieľať
Futbalisti Atletica Madrid, Bayernu Mníchov, FC Liverpool a FC Barcelona skompletizovali v stredu zoznam štvrťfinalistov Ligy majstrov. Atleticu stačila aj tesná prehra 2:3 na ihrisku Tottenhamu, k postupu gólom v 75. minúte prispel slovenský obranca Dávid Hancko. Jeho tím vyhral prvý duel doma 5:2 a v boji o semifinále ho čaká Barcelona.


Liverpool dokázal doma proti Galatasarayu zlikvidovať jednogólové manko z prvého stretnutia a ide ďalej po jednoznačnom výsledku 4:0. Jeho ďalším súperom bude obhajca trofeje Paríž Saint-Germain. Bayern hladkým domácim víťazstvom nad Atalantou 4:1 potvrdil jasný triumf 6:1 spred týždňa a vo štvrťfinále sa stretne v šlágri s Realom Madrid. Barcelona deklasovala v domácej odvete Newcastle 7:2, v prvom dueli sa predtým zrodila remíza 1:1.

Atletico s Hanckom na stopérskom poste sa muselo v odvete zaobísť bez zraneného brankára Oblaka, v zostave ho nahradil Argentínčan Musso. Ten proti húževnato bojujúcim domácim musel ťahať loptu zo siete po polhodine hry, keď sa hlavou presadil v šestnástke úplne voľný Kolo Muani po centri Tela z pravej strany. O päť minút neskôr mohlo byť pre hostí ešte horšie, ale Musso dokázal zneškodniť krížnu strelu v podaní Tela. Spurs mali v polčase tesný náskok a v druhom ich snahu o zmazanie výraznej straty z prvého stretnutia pribrzdil Alvarez, ktorý parádnou strelou zvnútra šestnástky vyrovnal na 1:1. O chvíľu neskôr síce Simons vrátil domácim vedenie, ale na zvrat v dvojzápase už Tottenham nedosiahol. O nádej ho definitívne pripravil štvrťhodinu pred koncom Hancko, ktorý si nabehol na rohový kop Alvareza z ľavej strany a prudkou hlavičkou k bližšej žrdi dal na 2:2. Dosiahol tak svoj celkovo štvrtý gól v Lige majstrov (dva za Feyenoord, dva za Atletico). Simons potom z penalty v 90. minúte zariadil pre Tottenham aspoň tesné víťazstvo.

Už po prvom polčase mohol Liverpool skóre dvojzápasu s tureckým šampiónom otočiť, pretože Szoboszlai v 25. minúte jednogólovú stratu zmazal gólom po signáli z rohového kopu a po faule na maďarského reprezentanta mali domáci v nadstavení prvého polčasu k dispozícii pokutový kop. Ten však Salah „zahodil“ nevydareným pokusom do stredu bránky, brankár Cakir stihol loptu v páde nohou zastaviť. Egyptský útočník potom o chvíľu neskôr zlyhal aj v ďalšej príležitosti. Liverpool si všetko vynahradil po zmene strán, keď skórovali postupne Ekitike, Gravenberch i Salah a zariadili postup úradujúceho anglického majstra.

Bayern v bránke s mladíkom Urbigom natiahol šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach na 10 zápasov, keď mal aj v odvete s Atalantou herne jasne navrch. Gólovo to najprv potvrdil Kane v 25. minúte z opakovanej penalty, keďže brankár Sportiello síce jeho prvý pokus zneškodnil, ale pomohol si predčasným pohybom dopredu. Opravu už anglický kanonier zvládol na jednotku. V druhom polčase si Kane pripísal svoj druhý zásah, pridali sa k nemu Karl aj Diaz a Atalanta sa po prehre 1:4 a celkovo 2:10 v dvojzápase so súťažou sa lúči ako posledný zástupca Serie A.

Barcelonu ťahali k triumfu nad Newcastlom 7:2 dvojgóloví Robert Lewandowski i Raphinha, ktorý pridal aj dve asistencie. O oba zásahy hostí sa postaral Anthony Elanga. Na Camp Nou sa dostal favorit do náskoku už po piatich minútach hry. Yamal sa parádne uvoľnil v strede ihriska, posunul loptu do šestnástky, kde si Raphinha vymenil loptu s Ferminom a s prehľadom ju poslal do siete - 1:0. Hostia našli rýchlu odpoveď, o čo sa po kontre do odkrytej obrany postaral Elanga. Radosť „strák“ trvala iba chvíľu, pretože v 18. minúte po štandardke vrátil Barcelonu do vedenia na päťke nikým nepokrytý Bernal. Na druhej strane bol však pri chuti Elanga, v 28. minúte bol v šestnástke opäť na správnom mieste a vyrovnal na 2:2. Domáci napokon išli do šatní spokojnejší, po faule Trippiera na Raphinhu však Yamal dostal možnosť kopať penaltu a nezaváhal - 3:2. Desať gólov v LM tak dosiahol vo veku 18 rokov a 248 dní a prekonal doterajší rekord Kyliana Mbappeho. Barcelona definitívne zlomila odpor súpera tromi gólmi v prvej pätnásťminútovke druhého polčasu, presadili sa Fermin a dvakrát Lewandowski. Gólostroj domácich zavŕšil Raphinha.

Už v utorok si prienik medzi elitnú osmičku v Lige majstrov zabezpečili Real Madrid, Paríž St. Germain, FC Arsenal a Sporting Lisabon. Štvrťfinále je na programe 7./8. a 14./15. apríla.

odvety osemfinále Ligy majstrov:

FC Barcelona - Newcastle United 7:2 (3:2)

Góly: 6. a 72. Raphinha, 56. a 61. Lewandowski, 18. Bernal, 45.+7 Yamal (z 11 m), 51. Fermin - 15. a 28. Elanga

/prvý zápas: 1:1, do štvrťfinále postúpila Barcelona/



Bayern Mníchov - Atalanta Bergamo 4:1 (1:0)

Góly: 25. a 54. Kane (prvý z 11 m), 56. Karl, 70. Diaz - 86. Samardžič

/prvý zápas: 6:1, postúpil Bayern/



FC Liverpool - Galatasaray Istanbul 4:0 (1:0)

Góly: 25. Szoboszlai, 52. Ekitike, 53. Gravenberch, 62. Salah

/prvý zápas: 0:1, postúpil Liverpool/



Tottenham Hotspur - Atletico Madrid 3:2 (1:0)

Góly: 30. Kolo Muani, 52. a 90. Simons (druhý z 11 m)- 47. Alvarez, 75. HANCKO

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas a dal gól/

/prvý zápas: 2:5, postúpilo Atletico/



štvrťfinálové dvojice LM (7./8. a 14./15. apríla):

Paríž Saint-Germain - FC Liverpool

Real Madrid - Bayern Mníchov

FC Barcelona - Atletico Madrid

Sporting Lisabon - FC Arsenal


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Liga majstrov: Sporting je prvým štvrťfinalistom, v odvete zdolal Bodö 5:0 pp

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 