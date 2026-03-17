Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 17.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľubica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. marca 2026

Pellegrini poďakoval paralympionikom za reprezentáciu Slovenska, ocenil aj medailový úspech – FOTO


Slovenská výprava získala na Zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo tri bronzové medaily, o ktoré sa postarala 20-ročná paraalpská lyžiarka



Zdieľať
17.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská výprava získala na Zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo tri bronzové medaily, o ktoré sa postarala 20-ročná paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová v disciplínach zjazd, super-G a slalom. V celkovom hodnotení krajín sa umiestnila na 26. mieste.


Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore poďakoval športovcom za reprezentáciu Slovenska a ocenil ich výkony aj význam účasti na tomto vrcholnom podujatí.

"Chcem zagratulovať Slovenskému paralympijskému výboru k tomu, že sme do Cortiny vyslali najväčšiu výpravu športovcov v našej histórii. Chcem zablahoželať nášmu paralympijskému výboru k tomu, že sa nám podarilo na týchto zimných paralympijských hrách obsadiť všetky disciplíny a Slovensko bolo zastúpené napriek tomu, aká malá krajina sme, vo všetkých športových disciplínach," hovorí prezident Pellegrini.

Medailový úspech


Hlava štátu zároveň ocenila medailový úspech slovenskej výpravy. "Nesmierne sa teším, že ste domov nepriniesli len zážitky a spomienky, ale aj medaily, a k tomu vám naozaj v mene všetkých občanov Slovenskej republiky zo srdca gratulujem," povedal prezident.

Taktiež vyzdvihol osobnú skúsenosť z podujatia a atmosféru priamo na športoviskách. "Bol pre mňa obrovský zážitok zúčastniť sa už po druhýkrát paralympijských hier. Nielen byť súčasťou otváracieho ceremoniálu, ale aj priamo na športoviskách zažiť atmosféru, v ktorej ste reprezentovali Slovensko," uviedol.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Generačné prepojenie športovcov


Podľa jeho slov bolo zároveň výnimočné sledovať aj generačné prepojenie športovcov. "Teším sa, že sme mohli byť svedkami stretnutia viacerých generácií, pričom mnohí z vás absolvovali paralympijské hry po prvýkrát," dodal.

V závere prezident Pellegrini poďakoval športovcom za ich nasadenie a reprezentáciu krajiny. "Úprimne, zo srdca vám ďakujem, že ste hrdo so slovenským dvojkrížom na hrudi reprezentovali našu vlasť. Boli sme, sme a budeme na vás hrdí," uzavrel prezident Pellegrini. Slovenskí športovci súťažili v paradisciplínach paraalpské lyžovanie, curling na vozíku, parahokej, parasnowboard a paraseverské lyžovanie, ktoré zahŕňa bežecké lyžovanie a biatlon.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini poďakoval paralympionikom za reprezentáciu Slovenska, ocenil aj medailový úspech – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 