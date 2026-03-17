Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
17. marca 2026
Pellegrini poďakoval paralympionikom za reprezentáciu Slovenska, ocenil aj medailový úspech – FOTO
Slovenská výprava získala na Zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo tri bronzové medaily, o ktoré sa postarala 20-ročná paraalpská lyžiarka
17.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská výprava získala na Zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo tri bronzové medaily, o ktoré sa postarala 20-ročná paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová v disciplínach zjazd, super-G a slalom. V celkovom hodnotení krajín sa umiestnila na 26. mieste.
Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore poďakoval športovcom za reprezentáciu Slovenska a ocenil ich výkony aj význam účasti na tomto vrcholnom podujatí.
"Chcem zagratulovať Slovenskému paralympijskému výboru k tomu, že sme do Cortiny vyslali najväčšiu výpravu športovcov v našej histórii. Chcem zablahoželať nášmu paralympijskému výboru k tomu, že sa nám podarilo na týchto zimných paralympijských hrách obsadiť všetky disciplíny a Slovensko bolo zastúpené napriek tomu, aká malá krajina sme, vo všetkých športových disciplínach," hovorí prezident Pellegrini.
Medailový úspech
Hlava štátu zároveň ocenila medailový úspech slovenskej výpravy. "Nesmierne sa teším, že ste domov nepriniesli len zážitky a spomienky, ale aj medaily, a k tomu vám naozaj v mene všetkých občanov Slovenskej republiky zo srdca gratulujem," povedal prezident.
Taktiež vyzdvihol osobnú skúsenosť z podujatia a atmosféru priamo na športoviskách. "Bol pre mňa obrovský zážitok zúčastniť sa už po druhýkrát paralympijských hier. Nielen byť súčasťou otváracieho ceremoniálu, ale aj priamo na športoviskách zažiť atmosféru, v ktorej ste reprezentovali Slovensko," uviedol.
Generačné prepojenie športovcov
Podľa jeho slov bolo zároveň výnimočné sledovať aj generačné prepojenie športovcov. "Teším sa, že sme mohli byť svedkami stretnutia viacerých generácií, pričom mnohí z vás absolvovali paralympijské hry po prvýkrát," dodal.
V závere prezident Pellegrini poďakoval športovcom za ich nasadenie a reprezentáciu krajiny. "Úprimne, zo srdca vám ďakujem, že ste hrdo so slovenským dvojkrížom na hrudi reprezentovali našu vlasť. Boli sme, sme a budeme na vás hrdí," uzavrel prezident Pellegrini. Slovenskí športovci súťažili v paradisciplínach paraalpské lyžovanie, curling na vozíku, parahokej, parasnowboard a paraseverské lyžovanie, ktoré zahŕňa bežecké lyžovanie a biatlon.
