Liga majstrov: Švédsky futbalista V. Gyökeres hetrikom zničil City

Švédsky útočník Viktor Gyökeres sa stal hrdinom utorkového duelu Ligy majstrov, v ktorom sa blysol hetrikom a zariadil prekvapujúci triumf futbalistov Sportingu Lisabon nad Manchestrom City 4:1. Kým tréner portugalského klubu Ruben Amorim hovoril o úžasnom večere a príbehu, ktorý bol niekým napísaný dopredu, kouč hostí Pep Guardiola netajil sklamanie z výsledku. Podľa krídelníka Bernarda Silvu sa "Citizens" ocitli "na tmavom mieste".





Úradujúci anglický šampión mal pritom vydarený vstup do zápasu, už v 4. minúte ho poslal do vedenia Phil Foden, ktorý dobre zapracoval pri pressingu a vybojovanú loptu poslal do siete. Potom však prišiel prvý gólový moment v podaní Gyökeresa. V 38. minúte sa dostal do úniku a lobom prekonal Edersona. Po zmene strán poslal domácich do vedenia Maximiliano Araujo a o štyri minúty neskôr sa z penalty presadil opäť Gyökeres. Šancu dostať City späť do zápasu nevyužil Erling Haaland, ktorý nepremenil pokutový kop, naopak v 81. minúte skompletizoval hetrik Gyökeres. City inkasovalo minimálne štyrikrát v jednom stretnutí prvýkrát od 27. septembra 2020, keď prehralo v ligovom súboji s Leicestrom 2:5. Mužstvo Pepa Guardiolu prehralo tretí zápas za sebou prvýkrát od roku 2018 - predtým vypadlo v osemfinále Ligového pohára s Tottenhamom (1:2) a v Premier League nestačilo na domáci Bournemouth (1:2). V tabuľke LM mu patrí priebežne šieste miesto so ziskom 7 bodov."Mali sme fantastický prvý polčas, no celkovo nám to tam teraz nepadá. Vytvoríme si šance, ale nepremieňame ich, naopak inkasujeme aj z toho mála, čo si vypracuje súper. Za stavu 1:2 sa to mohlo vyvinúť hocijakým smerom. Z hľadiska emócií sme neboli dostatočne stabilní. Sporting využil svoj moment, jeho hráči boli rýchli a dávali góly," hodnotil duel Guardiola. Jeho tím dopláca na zranenia opôr Rodriho, Kevina De Bruyneho, Jacka Grealisha, Rubena Diasa či Johna Stonesa, v základnej zostave tak dostal šancu iba 19-ročný obranca Jahmai Simpson-Pusey. "Zranenia majú vplyv, nedá sa každý zápas hrať s rovnakou defenzívnou formáciou. Je to náročná výzva, ale som tu. Bude to ťažká sezóna - vedeli sme to od začiatku. Takéto výzvy mám však rád, chcem im čeliť a pozdvihnúť mojich hráčov na vyššiu úroveň. Musíme nájsť na to vysvetlenie. Niekedy sa to však v športe stáva, treba to akceptovať," citovala skúseného španielskeho kormidelníka agentúra AFP.Bolestivý návrat do Portugalska zažil Bernardo Silva. Rodák z Lisabona priznal, že "Citizens" prežívajú neľahké obdobie. "Sme sklamaní. Ocitli sme sa tak trochu na tmavom mieste. Nič sa nám nedarí, všetko na nás padá. Aj keď hráme dobre, nedokážeme premieňať šance a príliš ľahko inkasujeme. Je ťažké určiť príčinu, vyzerá to, že ako tím kráčame opačným smerom. Potrebujeme sa čím skôr z toho dostať," povedal podľa agentúry Reuters portugalský stredopoliar.Sporting sa po víťazstve posunul v tabuľke LM na druhú priečku, na ktorej stráca dva body na stopercentný FC Liverpool. Podľa trénera Amorima predviedol jeho tím fantastický výkon, hoci mal aj kusisko šťastia. "Bolo to asi niekým napísané dopredu, že sa to má tak skončiť, pretože prvý polčas bol pre nás ťažký. Mali sme šťastie. V druhom dejstve sme hneď v prvých minútach strelili dva góly a potom nám veľmi pomohli diváci, ktorí nás hnali dopredu. Bol to úžasný večer," nadchýnal sa kouč Sportingu, ktorý má budúci týždeň zamieriť na striedačku Manchestru United, kde nahradí odvolaného Erika ten Haga. Utorkovým triumfom sa tak rozlúčil s priaznivcami lisabonského tímu. Od publika si vyslúžil ovácie a ďakovačku od hráčov, ktorí ho vyhadzovali do vzduchu.V médiách sa špekuluje, že Amorim so sebou zoberie na Old Trafford aj Gyökeresa. Švédsky reprezentant s maďarskými koreňmi má fenomenálnu streleckú formu. So 16 presnými zásahmi suverénne vedie tabuľku kanonierov portugalskej ligy a s piatimi gólmi sa dostal aj čelo strelcov v LM. Čeliť mu bude 16. novembra aj slovenská reprezentácia, ktorú čaká kľúčový duel o postup do B-divízie Ligy národov v Štokholme. Amorim už predtým vyhlásil, že sa nebude snažiť priviesť Gyökeresa do Manchestru United v januárovom prestupovom období: "Viktor musí zostať vo svojom klube až do konca sezóny. A potom sa možno bude jeho život odvíjať niekde inde." Dvadsaťšesťročný Gyökeres sa poďakoval odchádzajúcemu trénerovi, ktorý počas štyroch sezón priviedol Sporting k dvom titulom v portugalskej lige: "Iste, bude nám veľmi chýbať. Spoločne sme dokázali fantastické veci. Musíme sa však pozerať dopredu na ďalšie výzvy."