LIGA MAJSTROV 2024: Slovan stále bez bodu, s Dinamom Záhreb prehral 1:4

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v utorkovom zápase 4. kola základnej fázy Ligy majstrov s Dinamom Záhreb 1:4. V neúplnej tabuľke tak figurujú naďalej na poslednom mieste bez bodového zisku. "Belasých" čaká najbližší zápas v Lige majstrov 26. novembra proti AC Miláno.

Slovan v najprestížnejšej súťaži prvýkrát viedol po góle Davida Strelca, no domácim to vydržalo len päť minút. Do šatne išli za stavu 1:2 a po úvodnom tlaku inkasovali ďalšie dva góly. V neúplnej tabuľke tak majú skóre 2:15 a naďalej sú medzi šesticou tímov bez bodu.



Úradujúci slovenský majster sa musel zaobísť bez viacerých opôr vrátane stredopoliara Juraja Kucku a obrancu Kevina Wimmera. Absencie trápili aj hostí, ktorým chýbala brankárska jednotka Ivan Nevistič aj kľúčový útočník Bruno Petkovič. Napriek tomu dokázali potvrdiť úlohu favorita, vyhrať druhý raz v tomto ročníku LM a so siedmimi bodmi sa výrazne priblížiť k premiérovému postupu.



V tomto kalendárnom roku čaká Slovan aj duel na pôde Atletica Madrid (11. decembra). Budúci rok sa stretne doma s VfB Stuttgart (21. januára), o osem dní neskôr ho čaká súboj na ihrisku Bayernu Mníchov.

Ako prví vytvorili väčší tlak hostia po rohovom kope, no z následného brejku udrel Slovan. Loptu dostal najprv Barseghjan, ktorý našiel úplne voľného Marcelliho. Jeho pokus prešiel cez brankára Zagoraca, gólu najprv zabránil stopér Torrente, no šancu pred odkrytou bránou využil Strelec. Hostia o niečo neskôr váhali pri priamom kope ľavého obrancu Voeta, no o chvíľu boli zas príliš pomalí domáci. Do šestnástky nechali prekľučkovať Špikiča, ktorý prekonal Takáča prízemnou strelou k bližšej žrdi. Hra sa držala ešte nejaký čas pred bránou domácich, postupne sa dostával do útoku aj Slovan. "Belasí" prechádzali ľahko cez stred poľa, no v koncovke nevedeli kombinovať a chýbala im aj presnosť. V 28. minúte preveroval hlavný rozhodca Taylor faul na Barseghjana, ktorý by znamenal penaltu pre Slovan. VAR však nedovolený zákrok nepotvrdil a vzápätí udreli hostia, keď po centri Pjacu skóroval Sučič. V záverečnej štvrťhodine prvého polčasu sa dostali do sľubných pozícií domáci, no zväčša im chýbala presnosť.

Po prestávke vybehol na súpera Slovan, do stredu brány mieril Ignatenko a roh vybojoval Tolič. Po desiatich minútach polčasu však skóroval Kulenovič - dostala sa k nemu prihrávka Pjacu, ktorú tečoval Ignatenko. Práve unikajúceho Pjacu fauloval o chvíľu Kašia za žltú kartu, následná strela Baturinu z priameho kopu išla po teči múru na roh. Za domácich mal šancu ešte Tolič, no potom začalo tlačiť Dinamo. Spoza šestnástky skóroval po dlhej kombinácii opäť Kulenovič a jeho tím mal v závere aj ďalšie šance, ktoré však už nevyužil.

hlasy aktérov /zdroj: Nova Sport/:



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Je to veľká škoda, pretože sme hrali na úvod výborne a dostali sme sa do vedenia. Potom sme Záhrebu darovali dva góly, dostali sme hlúpy tretí gól. Súper si to svojou kvalitou uhral. Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Robili sme však naivné chyby v rozohrávke, čo súper potrestal."



Dávid Strelec, útočník Slovana a autor gólu: "Myslím si, že sme hrali odvážne. Mali sme dobrý vstup, vyhrávali sme 1:0, no dostali sme smoliarsky gól. Potom bola škoda tej penalty, že ju neodpískal. Väčšinou, keď si to ide rozhodca pozrieť, tak to píska. Škoda aj tretieho inkasovaného gólu z brejku, ktoré sme chceli hrať my."



Nino Marcelli, krídelník Slovana: "Myslím si, že sme hrali doteraz najlepší zápas zo všetkých štyroch. Nechali sme tam všetko a je to škoda. Mali sme nejaké šance, zápas sme si prehrali v efektivite.

hlavná fáza Ligy majstrov 2024/25 - 4. kolo:



ŠK Slovan Bratislava - GNK Dinamo Záhreb 1:4 (1:2)



Góly: 5. Strelec - 10. Špikič, 30. Sučič, 54. a 73. Kulenovič. Rozhodcovia: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Kašia, Ignatenko - Pjaca, Kačavenda, 22.132 divákov.



Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Kašia (79. Vojtko), Bajrič, Voet - Ignatenko, Savvidis (72. Mak) - Barseghjan (87. Gajdoš), Tolič, Marcelli (72. Metsoko) - Strelec (87. Mustafič)



Dinamo Záhreb: Zagorac - Ristovski, Theophile-Catherine, Torrente, Ogiwara (75. Pierre-Gabriel) - Sučič (87. Kačavenda), Mišič - Špikič (75. Bernauer), Baturina (64. Ademi), Pjaca (87. Hoxha)- Kulenovič