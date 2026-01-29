Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

29. januára 2026

Liga majstrov: Trubin poslal Benficu do play off a Real mimo osmičku: Neuveriteľné


Lisabonský štadión Estadio da Luz zažil v rámci Ligy majstrov ďalší z pamätných večerov.



Zdieľať
Lisabonský štadión Estadio da Luz zažil v rámci Ligy majstrov (LM) ďalší z pamätných večerov. Miestna Benfica si v poslednej možnej chvíli vybojovala pokračovanie v súťaži, o postupový gól na 4:2 sa v ôsmej minúte nadstaveného času postaral prvým gólom v profesionálnej kariére ukrajinský brankár Anatolij Trubin. Konečný výsledok zároveň odsunul Real Madrid z priamej miestenky v osemfinále. Spokojnosť naopak zavládla v radoch Manchestru City, ktorý sa po triumfe nad Galatasarayom Istanbul 2:0 vyhol baráži o osemfinále.


Trénerov Joseho Mourinha a Pepa Guardiolu síce spája dlhoročná rivalita, ale kormidelník „Citizens“ prekvapil pozápasovou pochvalou na adresu Portugalčana. „Nevedeli sme, či Benfica potrebuje skórovať k tomu, aby sa kvalifikovala. Keď vyštartoval brankár, tak sme si hovorili, že prečo to urobil, veď Real môže skórovať. Od Joseho to bola správna stratégia, že sa im podarilo dať štvrtý gól. Určite mu pošlem poďakovanie,“ citoval ESPN Guardiolu.

Benfica nastupovala s jasným cieľom, najskôr potrebovala proti „bielemu baletu“ uspieť akýmkoľvek výsledkom, aby mohla vôbec pomýšľať na pokračovanie v aktuálnej edícii LM. Vývoj v ostatných stretnutiach napokon priniesol situáciu, že pri výsledku 3:2 potrebovala ešte jeden gól, aby preskočila Olympique Marseille a bola na 24. mieste, ktoré znamenalo účasť v play off. V úplnom závere tak zariskovala a pri rohovom kope bol pripravený brankár Trubin na životný gól. „Vôbec som netušil, čo bolo potrebné. Araujo a Silva mi vraveli, že je potrebný ešte jeden gól. Potom som už len uvidel, ako mi každý hovorí, aby som išiel hore. Po pokyne trénera som vyštartoval a potom už neviem, ťažko sa mi hľadajú slová. Bol to šialený moment, nie som zvyknutý na skórovanie. Mám 24 rokov a toto bol môj prvý presný zásah. Neuveriteľné,“ vyjadril sa Trubin pre oficiálnu stránku súťaže. Po viac ako dvoch rokoch sa v LM gólovo presadil brankár, naposledy sa to podarilo Talianovi Ivanovi Provedelovi v septembri 2023 v dueli Lazia s Atleticom Madrid.

Real dohrával bez dvoch hráčov, v nadstavenom čase videli druhú žltú kartu obranca Raul Asencio aj útočník Rodrygo. Pre Mourinha to bolo prvé víťazstvo proti madridskému tímu v pozícii trénera. „Pamätám si víťazstvá a prehry v posledných minútach, stalo sa mi to mnohokrát. Nikdy to však nebola taká situácia, ako tomu bolo teraz. Pri takejto situácii je potrebné niečo zmeniť, zariskovať, ale pokojne z toho mohla byť remíza 3:3 a koniec v súťaži. Toto víťazstvo je historické a dôležité, k tomu aj prestížne. U Trubina sme vedeli, že to dokáže. Pred niekoľkými týždňami sme prehrávali s Portom a v poslednej minúte išiel hore a takmer skóroval. Je to úžasný gól pre tohto chalana,“ hovoril Mourinho na margo triumfu svojho tímu.

Real tak naďalej strieda v LM lepšie a horšie výkony, o účasť v osemfinále tak musí zabojovať. „Prehrali nás, nebolo to len v jednej hernej činnosti, ale v mnohých veciach. Sme ďaleko od toho, ako by sme mali vyzerať. Máme čo zlepšovať,“ vyhlásil kormidelník Realu Madrid Alvaro Arbeloa.

Lobotka predvádza v Neapole svoje herné kvality: Som tu šťastný
Liga majstrov 2026: Neapolu vystavila stopku Chelsea, Bodö prekvapilo na Atleticu

