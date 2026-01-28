Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Šport

28. januára 2026

28. januára 2026

Liga majstrov 2026: Neapolu vystavila stopku Chelsea, Bodö prekvapilo na Atleticu


Úradujúcemu majstrovi v Paríži robil opäť problémy Newcastle, s ktorým remizoval 1:1 a na anglického súpera tak nestačil ani na tretí pokus.



Liga majstrov 2026: Neapolu vystavila stopku Chelsea, Bodö prekvapilo na Atleticu

Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom nepostúpili do ďalšej fázy Ligy majstrov. S Chelsea prehrali 2:3 a v tabuľke tak obsadili 30. miesto. O veľké prekvapenie sa postaralo nórske Bodö/Glimt, ktoré vyhralo na pôde Atletica Madrid 2:1. Oba tímy postúpili do play off o osemfinále, pri jedinom góle domácich mal asistenciu slovenský obranca Dávid Hancko. Slavia Praha nestačila ani na nováčika, na trávniku cyperského Pafosu prehrala 1:4, za hostí nastúpil v základe Slovák Erik Prekop.

Neapol mal v januári nabitý program a boril sa s mnohými absenciami. Napriek tomu dokázal proti Chelsea otočiť na priebežných 2:1, ale nakoniec nebral ani bod a play off mu ušlo o bod. Londýnčania si naopak zabezpečili priamu miestenku, obsadili šieste miesto.

Atletico išlo do vedenia v 15. minúte zásluhou Alexandra Sörlotha, ktorému asistoval Hancko. Glimt však zaskočil favorita hneď dvakrát, pričom víťazný gól strelil v skrumáži útočník Kasper Högh. Jeho tím zažíva premiéru v Lige majstrov, ktorú premenil na postup. V play off ho čaká niektorý z nasadených tímov.

V základe Slavie nastúpil spomedzi Slovákov útočník Erik Prekop, ktorý išiel dole v 55. minúte. Jeho skúsenejší krajan Ivan Schranz bol na lavičke náhradníkov, pričom Slavia vyšla v tejto sezóne Ligy majstrov bez výhry a nazbierala tri body za remízy. Jej situáciu sťažil na Cypre striedajúci obranca Jan Bořil, ktorý dostal v druhom polčase za stavu 2:1 priamu červenú kartu po štyroch minútach na ihrisku.

Arsenal potvrdil svoju stopercentnosť a zdolal Kajrat Almaty 3:2. Barcelona odvrátila prekvapenie a duel s Kodaňou otočila, triumfovala rozdielom triedy 4:1 a ide priamo do osemfinále. Zaváhal naopak Real Madrid, keď prehral 2:4 na pôde Benficy Lisabon a nepostúpil do osemfinále priamo – ôsme miesto, ktoré uchmatol Manchester City za výhru 2:0 nad Galatasaray (2:0), mu ušlo o bod. Benfica zachránila v nadstavenom čase svoju budúcnosť v súťaži a obsadila posledné postupové miesto (24.) o skóre pred Olympique Marseille. „Biely balet“ inkasoval posledný gól o deviatich hráčoch, keďže v nadstavenom čase videli druhú žltú kartu obranca Raul Asencio aj útočník Rodrygo.

Úradujúcemu majstrovi v Paríži robil opäť problémy Newcastle, s ktorým remizoval 1:1 a na anglického súpera tak nestačil ani na tretí pokus. Situáciu sťažil zranenie domáceho útočníka Chviču Kvaraccheliju, ktorý odkríval z ihriska s problémami s pravou nohou po zákroku Anthonyho Elangu v polovici prvého polčasu.

sumáre - 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov:

Ajax Amsterdam - Olympiakos Pireus 1:2 (0:0)

Góly: 69. Dolberg (z 11 m) - 52. Martins, 79. Hezze



FC Arsenal - Kajrat Almaty 3:2 (3:1)

Góly: 3. Gyökeres, 16. Havertz, 38. Martinelli - 7. Jorginho (z 11 m), 90.+3. Ricardinho



Athletic Bilbao - Sporting Lisabon 2:3 (2:1)

Góly: 3. Sancet, 29. Guruzeta - 12. Diomande, 63. Trincao, 90.+4. Santos



Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt 1:2 (1:1)

Góly: 15. Sörloth - 35. Sjövold, 59. Högh

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas a mal asistenciu/



FC Barcelona - FC Kodaň 4:1 (0:1)

Góly: 48. Lewandowski, 60. Yamal, 69. Raphinha (z 11 m), 85. Rashford - 4. Dadason



Benfica Lisabon - Real Madrid 4:2 (2:1)

Góly: 37. a 54. Schjelderup, 45.+5. Pavlidis (z 11 m), 90.+8. Trubin - 30. a 58. Mbappe. ČK: 90.+2. Asencio (po 2. ŽK), 90.+7. Rodrygo (po 2. ŽK, obaja Real)



FC Bruggy - Olympique Marseille 3:0 (2:0)

Góly: 4. Diakhon, 11. Vermant, 79. Stankovič



Borussia Dortmund - Inter Miláno 0:2 (0:0)

Góly: 81. Dimarco, 90.+4. Diouf



Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur 0:2 (0:0)

Góly: 47. Kolo Muani, 77. Solanke



Bayer Leverkusen - CF Villarreal 3:0 (2:0)

Góly: 12. a 35. Tillman, 57. Grimaldo



FC Liverpool - FK Karabach 6:0 (2:0)

Góly: 15. a 61. Mac Allister, 21. Wirtz, 50. Salah, 57. Ekitike, 90. Chiesa



Manchester City - Galatasaray Istanbul 2:0 (2:0)

Góly: 11. Haaland, 29. Cherki



AS Monaco - Juventus FC 0:0



SSC Neapol - FC Chelsea 2:3 (2:1)

Góly: 33. Vergara, 43. Höjlund - 61. a 82. Pedro, 19. Fernandez (z 11 m)

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/



Pafos FC - SK Slavia Praha 4:1 (1:1)

Góly: 84. a 87. Silva, 17. Dragomir, 53. Bruno - 44. Chaloupek. ČK: 59. Bořil (Slavia)

/E. Prekop (Slavia) hral do 55. minúty/



Paríž Saint-Germain - Newcastle United 1:1 (1:1)

Góly: 8. Vitinha - 45.+2. Willock



PSV Eindhoven - Bayern Mníchov 1:2 (0:0)

Góly: 78. Saibari - 58. Musiala, 84. Kane. ČK: 90.+4. Mauro (PSV, po 2. ŽK)



Union Royale Saint-Gilloise - Atalanta Bergamo 1:0 (0:0)

Gól: 70. Khalaili


