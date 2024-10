Španielsky tenista Rafael Nadal ukončí v novembri kariéru vo veku 38 rokov. Stane sa tak po finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage. Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión to oznámil vo štvrtok na sociálnych sieťach.





Nadal naznačil, že za jeho rozhodnutie súvisí s pretrvávajúcimi zdravotnými problémami. "Končím s profesionálnym tenisom. Skutočnosť je taká, že boli aj ťažké roky, najmä uplynulé dva. Nemyslím si, že som bol schopný hrať bez obmedzení. Samozrejme, je to náročné rozhodnutie, ktoré mi trvalo nejaký čas. Ale v tomto živote má všetko svoj začiatok a koniec," uviedol španielsky tenisový velikán. "Je čas uzavrieť moju kariéru, ktorá bola oveľa dlhšia a úspešnejšia, než by som si kedy predstavoval."Na dvorci sa neobjavil od augustových OH v Paríži, kde sa spolu s Carlosom Alcarazom prebojovali do štvrťfinále štvorhry. Následne sa odhlásil zo záverečného grandslamu sezóny US Open a nepredstavil sa ani vo štvorhre na Laver Cupe v Berlíne. Pre zranenie bedrového kĺbu vynechal prakticky celú minulú sezónu a od januára sa predstavil iba na siedmich turnajoch vrátane toho olympijského. Jeho najväčším úspechom v tejto sezóne bola účasť vo finále turnaja ATP v Bastade, kde prehral s Portugalčanom Nunom Borgesom.

Svoju viac ako dve desaťročia trvajúcu kariéru zakončí na domácej pôde v Malage v boji o Davisov pohár. Finále podujatie Davis Cupu sa uskutoční od 19. do 24. novembra, pričom domácich Španielov čaká vo štvrťfinále súboj s Holandskom. "Som nadšený, že to bude práve tam," vyhlásil Nadal, ktorý ešte ako tínedžer pomohol v roku 2004 v Seville národnému tímu k finálovému triumfu v DC nad USA 3:2. "Teším sa, že na záver budem reprezentovať svoju krajinu. Uzavrie sa tak kruh od jednej z mojich prvých veľkých radostí v profesionálnom tenise," dodal v súvislosti s niekdajším úspechom v Seville.



Vo svojej výnimočnej kariére nazbieral 92 titulov na okruhu ATP. Štrnásťkrát triumfoval na svojom najobľúbenejšom antukovom turnaji Roland Garros, čo je najviac spomedzi všetkých hráčov. Štyrikrát vyhral US Open a po dvakrát sa tešil z o singlového prvenstva na Australian Open a vo Wimbledone. Nadal má na konte dve zlaté olympijské medaily - v Pekingu 2008 zdolal vo finále singlu Čiľana Fernanda Gonzaleza a v Riu de Janeiro 2016 sa tešil z výhry v debli s Marcom Lopezom.



Na vrchole svetového rebríčka strávil 209 týždňov, päťkrát ukončil na rok na poste jednotky. V najlepšej desiatke figuroval nepretržite od roku 2005 do marca tohto roka. Štyrikrát triumfoval v drese svojej krajiny v Davisovom pohári. Problémy s členkom, zápästím, kolenom, lakťom a bruchom spôsobili, že vynechal 16 grandslamových turnajov a päťkrát na majoroch odstúpil v priebehu turnaja, pripomenula agentúra AFP.