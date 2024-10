Liga národov: Slovenskí futbalisti remizovali 2:2 so Švédmi v zápase C-divízie

Švédi začali s vysokým napádaním, vyhrávali súboje a boli aktívni. Výsledkom boli góly Ayariho z 25. a Semu z 32. minúty. Slováci sa len ťažko presadzovali, nevychádzal im pressing ani protiútoky.

Tesne pred záverom prvého polčasu však znížil Strelec, ktorý dorazil Dudovu strelu.

Na začiatku druhého polčasu mali Švédi opäť veľkú prevahu a aj viacero gólových šancí, no hra sa postupne vyrovnala. Aj pri druhom svojom góle bol Strelec na dobrom mieste – do bránky usmernil prudkú prihrávku Lukáša Haraslína.

Slováci sa v pondelok večer predstavia na ihrisku Azerbajdžanu.

3. kolo C-divízie LN, 1. skupina:



SLOVENSKO - Švédsko 2:2 (1:2)



Góly: 45. a 72. Strelec - 25. Ayari, 32. Sema

Rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Vavro, Suslov, Duda, Gyömbér - Douglas, Karlström, 15.381 divákov.



SLOVENSKO: Rodák - Pekarík (90. Gyömbér), Vavro, Škriniar, Hancko - Duda (75. Bero), Lobotka, Bénes - Suslov (90. Ďuriš) , Strelec (80. Boženík), Haraslín (90. Tupta)



Švédsko: Johansson - Douglas (62. Lindelöf), Hien, Gudmundsson - Eliasson (90.+1 Krafth), Ayari (62. Larsson), Karlström, Salétros, Sema - Gyökeres, Kulusevski

Pred začiatkom duelom si Ivan Schranz prebral z rúk prezidenta zväzu Jána Kováčika Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca uplynulých ME v Nemecku. V 10. minúte prvýkrát pohrozili Slováci, keď sa na ľavej strane presadil Haraslín. Po jeho centri poslal loptu na bránku Pekarík a ešte hlavičkou sa ju snažil usmerniť do siete Strelec, no Švédi šancu zneškodnili. Krátko na ho zakončil na bránku aj Bénes, ale Johansson jeho pokus vyrazil. Na druhej strane mali príležitosť aj severania, lopta však išla tesne vedľa bránky. Gyökeres mohol o desať minút neskôr otvoriť skóre zápasu, bol osamotený v šestnástke, ale prehlavičkoval bránku Rodáka. O chvíľu Kulusevski tesne minul ľavú žrď. V 25. minúte sa už Švédi tešili z gólu, Ayari sa presadil v pokutovom území a prekonal Rodáka. Od tohto momentu Švédi prebrali taktovku a naďalej hrozili. Ich prevahu podčiarkol po polhodine hry gólom Sema. Záver polčasu patril Slovákom, Haraslín ešte nevyužil šancu. O pár sekúnd na to vystrelil Duda a odrazenú loptu poslal do siete Strelec.



Švédi pokračovali vo výkone z prvého polčasu a mohli hneď v úvode druhého opäť viesť o dva góly, Rodák však viackrát podržal tím. Postupne Slováci vyrovnali hru a častejšie sa dostávali pred šestnástku súpera. Vycházal im pressing a Johanssona ohrozovali aj z diaľky. Po hodine hry takto z väčšej vzdialenosti vystrelil Vavro a švédsky brankár musel jeho pokus vyboxovať. V 72. minúte sa domáci tešili z vyrovnia, Suslovovu strelu zblokovali Švédi k Haraslínovi, ktorý našiel pre bránkou Strelca a útočník Slovana pridal druhý gól v zápase. Severania mohli okamžite kontrovať, Eliasson však prestrelil bránku. V 89. minúte mohol rozhodnúť Haraslín po jeho typickej akcii, ale spoza šestnástky minul pravú žrď.

hlasy po zápase: /zdroj: Sport 1/



Francesco Calzona, tréner SR: "Som spokojný. Prvých 30 minút proti veľmi silnému súperovi sme nehreli tak ako sme chceli, veľmi veľa sme im toho dovolili. V záverečnej päťnásťminútovke sme sa zlepšili, vysoko sme napádali. Druhý polčas sme nezačali dobre, ale zostávajúcich 40 minút hralo mužstvo s obrovským nasadením a srdcom, boli tam skvelé fázy. Na chlapcov som hrdý."

tabuľka 1. skupiny C-divízie:



1. Švédsko 3 2 1 0 8:3 7



2. SLOVENSKO 3 2 1 0 5:2 7



3. Estónsko 3 1 0 2 3:5 3



4. Azerbajdžan 3 0 0 3 2:8 0







ďalší program SR v Lige národov (časy sú v SELČ):



pondelok, 14. októbra: Azerbajdžan - SR /18.00, Baku/



sobota, 16. novembra: Švédsko - SR /20.45, Štokholm/



utorok, 19. novembra: SR - Estónsko /20.45, Trnava/

Správu budeme aktualizovať