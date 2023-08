Róbert Polievka zostáva v Banskej Bystrici, s Duklou predĺžil zmluvu o ďalší rok

Vlani mal premiéru v reprezentácii

12.8.2023 (SITA.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Polievka bude pokračovať v kariére v klube MFK Dukla Banská Bystrica , v ktorom je 27-ročný útočník kapitán A-mužstva.Účastník najvyššej slovenskej súťaže mal s Polievkom platnú zmluvu do konca júna 2024 a v sobotu ju predĺžil o ďalší rok. Ako informuje Dukla na svojom webe, obe strany sa dohodli na spolupráci do 30. júna 2025."Po tomto náročnom období, keď sa o mne v médiách veľa rozprávalo a písalo, som veľmi rád, že sa situácia okolo mňa upokojila. Veľmi ma teší postoj vedenia klubu, ktoré mi vytvorilo také podmienky, vďaka ktorým tu viem zostať aj ďalší rok. Som rád a veľmi si vážim túto možnosť, pretože Dukla je môj futbalový domov. Chcem pokračovať vo svojich dobrých výkonoch a uvidíme, čo prinesú ďalšie mesiace. Aktuálne som maximálne koncentrovaný na Duklu a chcem jej pomôcť minimálne do zimy. Ak bude zaujímavá ponuka na stole, vedenie Dukly je ochotné rokovať," uviedol rodák z Krupiny na webe Dukly.Polievka zažil v minulej sezóne premiéru v slovenskej reprezentácii, celkovo odohral štyri stretnutia v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka.S 15 gólmi v 27 zápasoch bol druhý najlepší strelec najvyššej slovenskej súťaže, pridal k nim päť asistencií. Dostal sa do Jedenástky sezóny a v hlasovaní o najlepšieho hráča ročníka skončil druhý za Vladimírom Weissom mladším z majstrovského ŠK Slovan Bratislava Róbert Polievka pôsobí v Banskej Bystrici od septembra 2018, celkovo v drese Dukly odohral 137 duelov a strelil v nich 70 gólov. Pôsobil aj v Dunajskej Strede, Žiline a Podbrezovej.Medzi slovenskou futbalovou elitou absolvoval 113 zápasov a skóroval v nich 19-krát, v II. lige nastrieľal 56 gólov v 103 súbojoch. V aktuálnej sezóne 2023/2024 skóroval Polievka dvakrát v troch ligových zápasoch.