Lipšic: Rozsudok v prípade vraždy Kuciaka je vecne nesprávny a nedáva logiku

3.9.2020 (Webnoviny.sk) - Rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je vecne nesprávny. Myslí si to právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic , ktorý to médiám povedal pred budovou ŠTS.Zároveň verí, že pri odvolaní rozhodne Najvyšší súd SR spravodlivo. ŠTS vo štvrtok 3. septembra obžalovaného Mariana Kočnera , ako aj Alenu Zsuzsovú oslobodil. Za vinného uznal Tomáša Szabóa , ktorý je vinný aj z vraždy podnikateľa Petra Molnára z roku 2016.Lipšic je presvedčený, že obžaloba podala nepriestrelnú, logickú a nespochybniteľnú sieť nepriamych dôkazov. Rozsudok podľa neho nedáva logiku a je v rozpore s ustálenou súdnou praxou, že je potrebné vyhodnocovať svedecké výpovede komplexne.„Súd založil rozhodnutie o vine Tomáša Szaba vo veľkej miere na výpovedi Zoltána Andruskóa. V odsudzujúcej časti rozsudku súd uveril Zoltánovi Andruskóovi, ale neuveril mu pri usvedčovaní Aleny Zsuzsovej a Mariana Kočnera,“ povedal Lipšic.„Zároveň súd povedal, že pravdepodobne sa stretli obžalovaní Alena Zsuzsová a Marian Kočner deň po vražde, ale že to ešte nepreukazuje, že na tomto stretnutí bola prebratá hotovosť na vyplatenie vykonávateľov vraždy. Ale obaja obžalovaní stretnutie predsa popierajú,“ uviedol.